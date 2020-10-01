«Любовь с первого взгляда»: звезда 90-х Линда впервые откровенно рассказала о гражданском супруге

«Я решаю поехать в Грецию, там в офисе музыкальной компании я встретила Стефаноса. Я посмотрела на него и сразу поняла, что это мой человек на сто процентов. И я увидела его реакцию, у него в глазах все тоже бвло написано. Мы даже ничего не объясняли друг другу. Отношения развиваись стремительно. Это была любовь с первого взгляда. Буквально на третий день нашего знакомства мы решили, что будем вместе. Стефанос в Греции был очень известным певцом, музыкантом и композитором. Его обожала вся страна, но его решили привлечь к политике.

Он отказался встать на сторону одной из политических партий, после чего о нем запустили слух о том, что он совратил малолетнюю. Он лишился репутации, не смог выступать, на 5-7 лет ушел в полную депрессию. Было расследование, суд... Все это сломало Стефаноса и его семью. Мама потеряла здоровье и стала прикованным к постели инвалидом, отец потерял свой бизнес и сошел с ума. Стефанос начал принимать антидепрессанты, изолировал себя от общества, несколько лет не общался с людьми и начал принимать алкоголь. Вот такого раненого человека я встретила. <...> Он приходил в себя, работал студийным музыкантом. Прежнего уровня он уже достичь не мог, но я была уверена в том, что смогу ему помочь справиться. Творчество его спасало, но в быту он снова переключился на вещи, которые помогали ему исчезнуть из реальности... Я не могла без него и с ним... Мы прожили 8 лет, обвенчались, было сложно, когда мы поняли, что вместе мы больше не можем», — рассказала Линда в передаче «Исповедь».

Линда вспомнила, как на концерте на Камчатке Стефанос вышел на сцену нетрезвым, а затем разгромил их гостиничный номер. Певица призналась, что ей было стыдно, и дальше жить так она не хотела.