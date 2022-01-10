Куда пропала забавная девочка Нина из фильма «Чародеи», как актриса выглядит сейчас
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Фото: Кадр фильма
Аня Ашимова родилась в 1973 году в семье военного, который на момент появления дочери на свет служил в Улан-Уде. Через несколько лет, когда ребенку нужно было идти в школу, семья переехала в Москву.
Девочка росла активной и хулиганистой: могла во дворе отобрать чужую игрушку, а после и побить «обокраденного» малыша. Родители девочку обожали и поддерживали все ее начинания: Аня занималась рисованием, пением и танцами во Дворце пионеров.
Как это часто бывает, попасть в кино девчушке с выразительной внешностью помог случай. Ассистент режиссера «Чародеев» искал кандидата на роль Нины среди детей, занимающихся творчеством. Во Дворце пионеров она заметила группу девочек, которые веселились и вели себя раскованно. Их всех разом пригласили на киностудию на пробы.
Фото: Кадр фильма
Аня не расстроилась, увидев в павильоне десятки других девочек. Она отправилась к стоявшему в углу трюмо и стала корчить забавные рожицы. Это заметил режиссер, Ашимову утвердили на роль киносестры Александра Абдулова.
Во время съемок у девочки возникли сложности с текстом, она никак не могла выучить большой отрывок. После долгих мучений, тысяч выплаканных слез, желания все бросить и уговоров бабушки Анна продолжила работу.
Фото: Кадр фильма
Ашимова была самой младшей актрисой на площадке, она даже не подозревала, что работает с легендами отечественного кино. Сначала Екатерина Васильева показалась ей строгой и отстраненной, но после девочка с ней подружилась. Александр Абдулов развлекал маленькую коллегу шутками, а Эммануил Виторган и Михаил Светин опекали будто собственного ребенка.
Несмотря на актерский талант Ашимовой, Константин Бромберг не доверил ей озвучивать свою роль. Нина Пухова говорила голосом Светланы Харлап, а пели за нее Лариса Долина и Ольга Рождественская.
Фото: Кадр фильма
После выхода «Чародеев» на экраны Аня Ашимова проснулась всесоюзной знаменитостью, но этого девочке не простили ее одноклассники. В школе юную актрису задирали и дразнили чародейкой. Преследование продолжалось до тех пор, пока у Анны не появилась дефицитная пластинка с песнями из фильма. Чтобы послушать ее и переписать слова, с девочкой пришлось дружить...
Фильм имел оглушительный успех, юной артистке прочили блестящее будущее, но она от него отказалась. Возможно, сказался психологический фактор — зависть сверстников, возможно, на свою сторону перетянула любовь к точным наукам. После школы звезда «Чародеев» поступила в Государственную академию управления на специальность «Автоматизированные системы управления».
Роль Нины Пуховой стала единственной в карьере Ашимовой.
Фото: www.ok.ru/ Анна Гайдаш (Ашимова)
Вместо славы и признания Анна выбрала семью. Она вышла замуж за Кирилла Гайдаша, сменила фамилию, родила сына. Некоторое время после получения диплома она работала экономистом, затем — редактором. Но с появлением ребенка полностью ушла в материнство.
Анне Гайдаш уже 49 лет, но в ней легко можно узнать непосредственную и веселую Нину Пухову — рыжеволосую милашку с веснушками. Анна увлекается дайвингом, много путешествует с супругом и сыном.
Фото: www.ok.ru/ Анна Гайдаш (Ашимова)
У экс-актрисы есть страницы в социальных сетях, но публикации на них появляются весьма редко. Видно, что публичность не манит Анну, она не стремится выставлять напоказ свое благополучие, а просто живет в свое ужовольствие.
Фото: кадры фильма «Чародеи», www.ok.ru/ Анна Гайдаш (Ашимова)