Куда пропала забавная девочка Нина из фильма «Чародеи», как актриса выглядит сейчас

Аня Ашимова родилась в 1973 году в семье военного, который на момент появления дочери на свет служил в Улан-Уде. Через несколько лет, когда ребенку нужно было идти в школу, семья переехала в Москву.

Девочка росла активной и хулиганистой: могла во дворе отобрать чужую игрушку, а после и побить «обокраденного» малыша. Родители девочку обожали и поддерживали все ее начинания: Аня занималась рисованием, пением и танцами во Дворце пионеров.

Как это часто бывает, попасть в кино девчушке с выразительной внешностью помог случай. Ассистент режиссера «Чародеев» искал кандидата на роль Нины среди детей, занимающихся творчеством. Во Дворце пионеров она заметила группу девочек, которые веселились и вели себя раскованно. Их всех разом пригласили на киностудию на пробы.