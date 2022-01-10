passion.ru
3 мин.

Куда пропала забавная девочка Нина из фильма «Чародеи», как актриса выглядит сейчас

В 1982 году на краны вышел фильм Константина Бромберга «Чародеи». Режиссер собрал звездный состав на актерской площадке: Александр Абдулов, Александра Яковлева, Эммануил Виторган, Екатерина Васильева, Михаил Светин... И рядом со знаменитостями оказалась маленькая Аня Ашимова, которой досталась роль Нины Пуховой, сестры героя Абдулова. 9 января 2022 года Анне исполнилось 49 лет. Как она живет сейчас, рассказывает Passion.ru.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 14

Анна Ашимова в фильме «Чародеи» 1982 года

Фото: Кадр фильма

Аня Ашимова родилась в 1973 году в семье военного, который на момент появления дочери на свет служил в Улан-Уде. Через несколько лет, когда ребенку нужно было идти в школу, семья переехала в Москву.

Девочка росла активной и хулиганистой: могла во дворе отобрать чужую игрушку, а после и побить «обокраденного» малыша. Родители девочку обожали и поддерживали все ее начинания: Аня занималась рисованием, пением и танцами во Дворце пионеров.

Как это часто бывает, попасть в кино девчушке с выразительной внешностью помог случай. Ассистент режиссера «Чародеев» искал кандидата на роль Нины среди детей, занимающихся творчеством. Во Дворце пионеров она заметила группу девочек, которые веселились и вели себя раскованно. Их всех разом пригласили на киностудию на пробы.

Куда пропала забавная девочка Нина из фильма «Чародеи», как актриса выглядит сейчас

Фото: Кадр фильма

Аня не расстроилась, увидев в павильоне десятки других девочек. Она отправилась к стоявшему в углу трюмо и стала корчить забавные рожицы. Это заметил режиссер, Ашимову утвердили на роль киносестры Александра Абдулова.

Во время съемок у девочки возникли сложности с текстом, она никак не могла выучить большой отрывок. После долгих мучений, тысяч выплаканных слез, желания все бросить и уговоров бабушки Анна продолжила работу.

Аня Ашимова и Александр Абдулов

Аня Ашимова и Александр Абдулов

Фото: Кадр фильма

Ашимова была самой младшей актрисой на площадке, она даже не подозревала, что работает с легендами отечественного кино. Сначала Екатерина Васильева показалась ей строгой и отстраненной, но после девочка с ней подружилась. Александр Абдулов развлекал маленькую коллегу шутками, а Эммануил Виторган и Михаил Светин опекали будто собственного ребенка.

Несмотря на актерский талант Ашимовой, Константин Бромберг не доверил ей озвучивать свою роль. Нина Пухова говорила голосом Светланы Харлап, а пели за нее Лариса Долина и Ольга Рождественская.

Аня Ашимова и Александра Яковлева

Аня Ашимова и Александра Яковлева

Фото: Кадр фильма

После выхода «Чародеев» на экраны Аня Ашимова проснулась всесоюзной знаменитостью, но этого девочке не простили ее одноклассники. В школе юную актрису задирали и дразнили чародейкой. Преследование продолжалось до тех пор, пока у Анны не появилась дефицитная пластинка с песнями из фильма. Чтобы послушать ее и переписать слова, с девочкой пришлось дружить...

Фильм имел оглушительный успех, юной артистке прочили блестящее будущее, но она от него отказалась. Возможно, сказался психологический фактор — зависть сверстников, возможно, на свою сторону перетянула любовь к точным наукам. После школы звезда «Чародеев» поступила в Государственную академию управления на специальность «Автоматизированные системы управления».

Роль Нины Пуховой стала единственной в карьере Ашимовой.

Анна Ашимова

Анна Ашимова

Фото: www.ok.ru/ Анна Гайдаш (Ашимова)

Вместо славы и признания Анна выбрала семью. Она вышла замуж за Кирилла Гайдаша, сменила фамилию, родила сына. Некоторое время после получения диплома она работала экономистом, затем — редактором. Но с появлением ребенка полностью ушла в материнство.

Анне Гайдаш уже 49 лет, но в ней легко можно узнать непосредственную и веселую Нину Пухову — рыжеволосую милашку с веснушками. Анна увлекается дайвингом, много путешествует с супругом и сыном.

Анна с мужем (справа) и с другом

Анна с мужем (справа) и с другом

Фото: www.ok.ru/ Анна Гайдаш (Ашимова)

У экс-актрисы есть страницы в социальных сетях, но публикации на них появляются весьма редко. Видно, что публичность не манит Анну, она не стремится выставлять напоказ свое благополучие, а просто живет в свое ужовольствие.

Фото: кадры фильма «Чародеи», www.ok.ru/ Анна Гайдаш (Ашимова)

Новости партнеров
О чем говорят