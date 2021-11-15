Сын Екатерины Васильевой публично отказался признавать сына Елены Кориковой
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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Сегодня Дмитрий Рощин – священник и многодетный отец, нынешняя супруга Людмила родила ему семерых детей. И напоминаний о давнем романе с молодой актрисой он очень не любит. Более того, он не признает ее сына, который появился на свет в 1993 году. Мальчик носит фамилию матери, а воспитал его бывший супруг Кориковой Максим Осадчий.
Как писали СМИ, именно узнав о беременности, Рощин и сделал ей предложение. Однако свадьба не состоялась, по слухам, не в последнюю очередь из-за его матери Екатерины Васильевой.
А теперь он отрекается и от сына:
«Вообще такого сына у меня нет. У меня Прасковья старшая дочь», – заявил он в эфире телепередачи.
Однако все считают, что Арсений – сын Рощина.
«Рощина на курсе обожали. когда он влюбился в корикову, стали жалеть. и особенно его маму екатерину васильеву. я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. спрашивала, что делать», — призналась в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ однокурсница Кориковой, режиссер Наталья Пьянкова.
Фото: Instagram, Global Look press