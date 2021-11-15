Сын Екатерины Васильевой публично отказался признавать сына Елены Кориковой

Сегодня Дмитрий Рощин – священник и многодетный отец, нынешняя супруга Людмила родила ему семерых детей. И напоминаний о давнем романе с молодой актрисой он очень не любит. Более того, он не признает ее сына, который появился на свет в 1993 году. Мальчик носит фамилию матери, а воспитал его бывший супруг Кориковой Максим Осадчий.

Как писали СМИ, именно узнав о беременности, Рощин и сделал ей предложение. Однако свадьба не состоялась, по слухам, не в последнюю очередь из-за его матери Екатерины Васильевой.