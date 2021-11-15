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Сын Екатерины Васильевой публично отказался признавать сына Елены Кориковой

У Дмитрия Рощина и Елены Кориковой в свое время был роман, и дело даже шло к свадьбе. Однако незадолго до этого все рухнуло – говорят, что виновата в этом народная артистка Васильева, которой категорически не нравилась невестка.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Васильева на сцене театра

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Сегодня Дмитрий Рощин – священник и многодетный отец, нынешняя супруга Людмила родила ему семерых детей. И напоминаний о давнем романе с молодой актрисой он очень не любит. Более того, он не признает ее сына, который появился на свет в 1993 году. Мальчик носит фамилию матери, а воспитал его бывший супруг Кориковой Максим Осадчий.

Как писали СМИ, именно узнав о беременности, Рощин и сделал ей предложение. Однако свадьба не состоялась, по слухам, не в последнюю очередь из-за его матери Екатерины Васильевой.

А теперь он отрекается и от сына:

«Вообще такого сына у меня нет. У меня Прасковья старшая дочь», – заявил он в эфире телепередачи.

Однако все считают, что Арсений – сын Рощина.

«Рощина на курсе обожали. когда он влюбился в корикову, стали жалеть. и особенно его маму екатерину васильеву. я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. спрашивала, что делать», — призналась в эфире шоу «Ты не поверишь!» на канале НТВ однокурсница Кориковой, режиссер Наталья Пьянкова.

Фото: Instagram, Global Look press

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