На этой неделе вне конкуренции по части модных провалов оказалась Кармен Электра. Модель, пик популярности которой пришелся на начало нулевых, решила тряхнуть стариной, но получилось неудачно.

Кармен Электра

Кармен Электра очень хотела выглядеть сексуально и явно перестаралась. Она надела и черное прозрачное кружевное боди, и блестящую косуху, и кожаный ошейник с кольцом в стиле БДСМ. Вообще Кармен решила — гулять так гулять, завершив этот и без того эффектный комплект узкими джинсами с низкой посадкой и ужасными ботфортами-чулками с открытыми мысками, похожими на готичный гипс. Шанна Кресс

Певица Шанна Кресс в Instagram показывает, как качает пресс, а на красной дорожке продемонстрировала неидеальный живот в каком-то дырявом серебристом платье в цветочек. Сзади платье было абсолютно прозрачным, так что все смогли оценить и попу Шанны, и ее трусы, которые в ней потерялись.

Кейт Босуорт

Кейт Босуорт появилась на церемонии вручения кинонаград Critics' Choice Awards в платье с пришитым к талии каким-то кружевным хинкали. Не знаем, возможно, актриса так хотела показать, что любит грузинскую кухню. Диана Крюгер

Диана Крюгер продолжает экспериментировать со стилем и выбирать для выходов в свет неординарные наряды. На этот раз актриса как будто вышла на дорожку сразу в двух платьях, одно из которых не успела до конца надеть. Крисси Метц

Вроде бы вертикальные полоски должны визуально стройнить, но не в этом случае. Платье со сложным принтом в виде разноцветных разнокалиберных полосок сделало Крисс Метц похожей на огромную кучу изрезанных в лоскуты полосок ткани. Холли Берри

Холли Берри гордится своим стройным телом с женственными формами и любит его демонстрировать. Правда, иногда актриса выбирает очень нелепые наряды, которые ее простят. Бланка Бланко

Пока все звезды выражали протест против сексуальных домогательств в Голливуде, появившись на церемонии «Золотой глобус» и вечеринках премии в черных нарядах, Бланка Бланко не только проигнорировала дресс-код, но и как всегда отчаянно демонстрировала себя во всей красе, буквально выпрыгивая из платья. Мэри Элизабет Уинстэд

Странноватое платье Мэри Элизабет Уинстэд было похоже на три куска разноцветного тюля, связанных узлом над грудью. Не самый удачный выход. Эллисон Уильямс