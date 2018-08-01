Ослепительная Анджелина Джоли, нестареющая Шэрон Стоун и другие звезды на церемонии «Золотой глобус-2018»
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В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 75-я церемония вручения премии Ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус».
Сезон престижнейших кинонаград традиционно начинается с «Золотого глобуса», церемония вручения которой в этом году прошла в Голливуде вечером 7 января.
Номинации и состав гостей часто совпадают с «Оскаром», но, в отличие от наград Американской киноакадемии, круглая статуэтка вручается не только за достижения в области полнометражного кино, но и за успехи в телевизионных проектах.
Поэтому на красной дорожке «Глобуса» блистали и звезды Голливуда, такие, как Мерил Стрип, Анджелина Джоли и Кэтрин Зета-Джонс, и знаменитости, снявшиеся в суперпопулярных сериалах — например, Сара Полсон, Мэнди Мур и Джессика Бил.
Большинство звезд строго следовали дресс-коду мероприятия, который, похоже, гласил: «Наряды черного цвета». Юная топ-модель Кендалл Дженнер (младшая сестра Ким Кардашьян) решила выделиться — она выбрала пышное платье из... просвечивающей ткани. Надо ли говорить, что красотка обошлась без бюстгальтера?
А как вам образы триумфаторов и гостей церемонии «Золотой глобус»-2018?
Фото: Getty Images