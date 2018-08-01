В Лос-Анджелесе состоялась юбилейная 75-я церемония вручения премии Ассоциации иностранной прессы Голливуда «Золотой глобус».

Сезон престижнейших кинонаград традиционно начинается с «Золотого глобуса», церемония вручения которой в этом году прошла в Голливуде вечером 7 января.

Номинации и состав гостей часто совпадают с «Оскаром», но, в отличие от наград Американской киноакадемии, круглая статуэтка вручается не только за достижения в области полнометражного кино, но и за успехи в телевизионных проектах.