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«Крик» возвращается: как за 25 лет изменились Кэмпбелл, Кокс и другие актеры знаменитого ужастика

Премьера первой части франшизы «Крик» состоялась в 1996 году. Релиз фильма с захватывающим сюжетом был настолько успешным, что в последующие годы зрители увидели еще несколько историй о том, как Сидни Прескотт пытается спастись от убийц.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роль Сидни должна была достаться Дрю Бэрримор, но ее сыграла Нив Кэмпбелл

Фото: Кадр фильма

Зрители по всему миру деньгами подтвердили успех картины. При бюджете в 14 млн долларов, значительная часть которого ушла на гонорары актеров, «Крик» собрал 173 млн долларов.

В первой серии франшизы задействовали артистов, герои которых появлялись на экранах из фильма в фильм: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, а также тех, кому не повезло уйти от рук преступника: Мэттью Лиллард, Роуз МакГоун, Дрю Бэрримор и других.

И четверть века спустя Paramount Pictures выпустила трейлер новой серии ужастика. И по опубликованным кадрам стало ясно, что кинолюбители вновь увидят в деле Сидни Прескотт, Дьюи и Гейл Уэзерс. Премьера пятой части состоится в январе 2022-го.

Но за годы, что прошли с премьеры, актеры разительно изменились. Как же они живут и выглядят сейчас?

Нив Кэмпбелл

48 лет

Как это ни парадоксально, но актриса не любит пересматривать «Крик», сделавший ее популярной. А все потому, что Нив Кэмпбелл не любит фильмы ужасов.

«Крик» возвращается: как за 25 лет изменились Кэмпбелл, Кокс и другие актеры знаменитого ужастика

Фото: Getty Images

Карьеру в кино Нив начала, когда ей было всего 13 лет. Тогда она жила в Канаде и снималась в основном в сериалах. Позднее ее пригласили работать в США. Здесь она подписала контракт на съемки в популярном молодежном проекте «Нас пятеро». Ее игра была настолько впечатляющей, что Нив назвали самым убедительным подростком на телевидении.

Мировая известность пришла к актрисе после выхода на экраны «Крика», в котором ее героиня Сидни Прескотт пытается вырваться из лап маньяка. К слову, и последующие серии франшизы были настолько успешными, как и первая.

В конце 1990-х Кэмпбелл снималась в успешных фильмах: триллере «Дикость», драме «Студия 54», в комедии «Танго втроем» и других.

В 1998 году актрису включили в список 50 самых красивых людей по версии журнала People.

Всего она сыграла в 65 фильмах. В ближайшее время, кроме нового «Крика», состоятся премьеры еще трех проектов с ее участием.

Нив Кэмпбелл дважды была замужем: три года за актером Джеффом Колтом, четыре — за актером Джоном Лайтом. Последние 10 лет она живет с коллегой Джеем Джеем Филдом, с которым растит двоих сыновей.

Кортни Кокс

57 лет

Кортни Кокс — одна из самых популярных актрис Голливуда, чьи гонорары исчисляются суммами с семью нулями. И этому способствовали не только съемки в «Крике» (хотя куда уж без них), но и успех сериала «Друзья».

Знаменитый ужастик стал знаковым и для личной жизни звезды, на съемочной площадке у нее начался роман с коллегой Дэвидом Аркеттом (Дьюи). Они поженились в 1999-м, но через 11 лет развелись. У бывших супругов есть взрослая дочь. И теперь в новой серии фильма экс-супруги вновь вместе окажутся на экране.

Сейчас Кортни счастлива в отношениях с музыкантом Джонни Макдэйдом, который значительно моложе избранницы.

Выглядит Кокс для своих лет превосходно. При этом она не скрывает, что делала пластические операции, но заявляет, что жалеет о них.

Подробнее о том, как сложилась судьба Кортни Кокс, читайте в статье на Passion.ru.

Дэвид Аркетт

50 лет

За роль Дьюи в «Крике» Дэвид получил престижные премии: Teen Choice Award и Blockbuster Entertainment Awards.

«Крик» возвращается: как за 25 лет изменились Кэмпбелл, Кокс и другие актеры знаменитого ужастика

Фото: Imagespace/ Global Look press

Аркетт родился в многодетной актерской семье. Его отец — Льюис Аркетт, а мать — Бренда Новак. Все братья и сестры Дэвида также стали известными артистами.

После выхода первого «Крика» Дэвид успел сняться во множестве фильмов, среди которых «Костяной томагавк», «300 миль до Грейслэнда», «Людоед», «Нецелованная». Всего он сыграл в 138 проектах.

Дэвид Аркетт также известный спортсмен: в 2000 году он выиграл титул чемпиона мира WCW в тяжелом весе.

После развода с Кортни Кокс Аркетт закрутил роман с журналисткой Кристиной Макларти. Они поженились в апреле 2015 года после рождения первенца Чарли. Второй сын пары Огастус появился на свет в 2017-м.

За четверть века Дэвид заметно изменился: его волосы тронула седина, а на лице появились морщины. Но харизматичного актера это нисколько не волнует.

Роуз МакГоун

48 лет

Роуз МакГоун досталась роль подруги Сидни Прескотт Татум Райли. После выхода «Крика» у актрисы не было недостатка ролей, но в 1990-е она появлялась в основном в независимом кино («Королевы убийства», «Нигде», «Поколение DOOM»).

В начале 2000-х актриса начала сниматься в сериале «Зачарованные», сменив Шеннен Доэрти в роли одной из сестер-ведьм.

В 2007 году МакГоун снялась в фильмах Квентина Тарантино и Роберта Родригеса «Грайндхаус», «Доказательство смерти» и «Планета страха». В том же году Роуз попала в ДТП, после чего ей пришлось обращаться к пластическим хирургам.

В последние годы МакГоун мало появляется на экране, много занимается музыкой и снимается в клипах.

Личная жизнь американки была насыщенной: она встречалась с Мэрилином Мэнсоном, Кипом Парду, Ахметом Заппой, Дэвидом Зинцеско, Робертом Родригесом . В 2013 году Роуз вышла замуж за художника Дейви Дитейла, но через три года подала на развод.

Роуз МакГоун несколько раз кардинально меняла имидж: то носила длинные темные волосы, то брилась налысо, то становилась пепельной блондинкой. Сейчас актриса носит короткую стрижку и выглядит намного моложе своих лет.

Мэттью Лиллард

51 год

Актер исполнил роль Стю Мэйхера, сообщника Билли Лумиса, участвовавшего в убийствах подростков.

«Крик» возвращается: как за 25 лет изменились Кэмпбелл, Кокс и другие актеры знаменитого ужастика

Фото: Birdie Thompson/ Global Look press

Первым успешным проектом с участием Лилларда стали «Хакеры», в котором главные роли достались Анджелине Джоли и Джонни Ли Миллеру. А уже через год вышел первый «Крик».

Фильмография актера внушительная, много в ней и лент с высоким рейтингом: «Одержимость», «Панк из Солт-Лейк-Сити», «Без чувств», «Это все она», «Хорошие девчонки».

Мировую известность Мэттью Лилларду принесла роль Шэгги в киноверсии мультфильма «Скуби-Ду». Актер также озвучивал этого персонажа во мультипликационных сериалах, фильмах и видеоиграх. Но в картине 2020 года озвучивание отдали другому артисту, что вызвало волну гнева у Лилларда.

С коллегой по «Крику» Нив Кэмпбелл и ее братом Кристианом Мэттью организовал труппу Blue Sphere Alliance Production Company в голливудском театре «Лекс».

21 год Лиллард женат на Хизер Хелм, с которой растит троих сыновей.

Скит Ульрих

51 год

Одновременно с «Криком» вышло сразу несколько известных фильмов, где снялся Скит Ульрих: «Парни», «Колдовство», «Последний танец».

Актерская карьера Скита сложилась успешно, он играл в популярных сериалах, в 1999 году появился в картине Энга Ли «Погоня с дьяволом», а в 2006-м получил главную роль в постапокалиптическом «Иерихоне».

«Крик» возвращается: как за 25 лет изменились Кэмпбелл, Кокс и другие актеры знаменитого ужастика

Фото: www.instagram.com/skeetulrich

В 2012 году Ульрих подписал контракт на главную роль в сериале «Закон и порядок: Лос-Анджелес», где сыграл детектива Рекса Уинтерса. А последние четыре года он исполняет роль ЭфПи Джонса в телевизионной подростковой драме «Ривердэйл».

Скит Ульрих был дважды женат. Впервые он отправился к алтарю в 1997 году с актрисой Джорджиной Кейтс. В браке родились двое детей, но вскоре после их появления на свет семья распалась.

Второй избранницей актера стала Амелия Джексон-Грэй, но союз продержался недолго.

Фото и видео: Instagram, youtube-канал Paramount Pictures, East News, Kinopoisk.ru, Getty Images, Imagespace, Scott Mitchell, Birdie Thompson/ Global Look press