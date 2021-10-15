«Крик» возвращается: как за 25 лет изменились Кэмпбелл, Кокс и другие актеры знаменитого ужастика

Зрители по всему миру деньгами подтвердили успех картины. При бюджете в 14 млн долларов, значительная часть которого ушла на гонорары актеров, «Крик» собрал 173 млн долларов.

В первой серии франшизы задействовали артистов, герои которых появлялись на экранах из фильма в фильм: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, а также тех, кому не повезло уйти от рук преступника: Мэттью Лиллард, Роуз МакГоун, Дрю Бэрримор и других.

И четверть века спустя Paramount Pictures выпустила трейлер новой серии ужастика. И по опубликованным кадрам стало ясно, что кинолюбители вновь увидят в деле Сидни Прескотт, Дьюи и Гейл Уэзерс. Премьера пятой части состоится в январе 2022-го.