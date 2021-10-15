«Крик» возвращается: как за 25 лет изменились Кэмпбелл, Кокс и другие актеры знаменитого ужастика
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Фото: Кадр фильма
Зрители по всему миру деньгами подтвердили успех картины. При бюджете в 14 млн долларов, значительная часть которого ушла на гонорары актеров, «Крик» собрал 173 млн долларов.
В первой серии франшизы задействовали артистов, герои которых появлялись на экранах из фильма в фильм: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Дэвид Аркетт, а также тех, кому не повезло уйти от рук преступника: Мэттью Лиллард, Роуз МакГоун, Дрю Бэрримор и других.
И четверть века спустя Paramount Pictures выпустила трейлер новой серии ужастика. И по опубликованным кадрам стало ясно, что кинолюбители вновь увидят в деле Сидни Прескотт, Дьюи и Гейл Уэзерс. Премьера пятой части состоится в январе 2022-го.
Но за годы, что прошли с премьеры, актеры разительно изменились. Как же они живут и выглядят сейчас?
Нив Кэмпбелл
48 лет
Как это ни парадоксально, но актриса не любит пересматривать «Крик», сделавший ее популярной. А все потому, что Нив Кэмпбелл не любит фильмы ужасов.
Фото: Getty Images
Карьеру в кино Нив начала, когда ей было всего 13 лет. Тогда она жила в Канаде и снималась в основном в сериалах. Позднее ее пригласили работать в США. Здесь она подписала контракт на съемки в популярном молодежном проекте «Нас пятеро». Ее игра была настолько впечатляющей, что Нив назвали самым убедительным подростком на телевидении.
Мировая известность пришла к актрисе после выхода на экраны «Крика», в котором ее героиня Сидни Прескотт пытается вырваться из лап маньяка. К слову, и последующие серии франшизы были настолько успешными, как и первая.
В конце 1990-х Кэмпбелл снималась в успешных фильмах: триллере «Дикость», драме «Студия 54», в комедии «Танго втроем» и других.
В 1998 году актрису включили в список 50 самых красивых людей по версии журнала People.
Всего она сыграла в 65 фильмах. В ближайшее время, кроме нового «Крика», состоятся премьеры еще трех проектов с ее участием.
Нив Кэмпбелл дважды была замужем: три года за актером Джеффом Колтом, четыре — за актером Джоном Лайтом. Последние 10 лет она живет с коллегой Джеем Джеем Филдом, с которым растит двоих сыновей.
Кортни Кокс
57 лет
Кортни Кокс — одна из самых популярных актрис Голливуда, чьи гонорары исчисляются суммами с семью нулями. И этому способствовали не только съемки в «Крике» (хотя куда уж без них), но и успех сериала «Друзья».
Знаменитый ужастик стал знаковым и для личной жизни звезды, на съемочной площадке у нее начался роман с коллегой Дэвидом Аркеттом (Дьюи). Они поженились в 1999-м, но через 11 лет развелись. У бывших супругов есть взрослая дочь. И теперь в новой серии фильма экс-супруги вновь вместе окажутся на экране.
Сейчас Кортни счастлива в отношениях с музыкантом Джонни Макдэйдом, который значительно моложе избранницы.
Выглядит Кокс для своих лет превосходно. При этом она не скрывает, что делала пластические операции, но заявляет, что жалеет о них.
Подробнее о том, как сложилась судьба Кортни Кокс, читайте в статье на Passion.ru.
Дэвид Аркетт
50 лет
За роль Дьюи в «Крике» Дэвид получил престижные премии: Teen Choice Award и Blockbuster Entertainment Awards.
Фото: Imagespace/ Global Look press
Аркетт родился в многодетной актерской семье. Его отец — Льюис Аркетт, а мать — Бренда Новак. Все братья и сестры Дэвида также стали известными артистами.
После выхода первого «Крика» Дэвид успел сняться во множестве фильмов, среди которых «Костяной томагавк», «300 миль до Грейслэнда», «Людоед», «Нецелованная». Всего он сыграл в 138 проектах.
Дэвид Аркетт также известный спортсмен: в 2000 году он выиграл титул чемпиона мира WCW в тяжелом весе.
После развода с Кортни Кокс Аркетт закрутил роман с журналисткой Кристиной Макларти. Они поженились в апреле 2015 года после рождения первенца Чарли. Второй сын пары Огастус появился на свет в 2017-м.
За четверть века Дэвид заметно изменился: его волосы тронула седина, а на лице появились морщины. Но харизматичного актера это нисколько не волнует.
Роуз МакГоун
48 лет
Роуз МакГоун досталась роль подруги Сидни Прескотт Татум Райли. После выхода «Крика» у актрисы не было недостатка ролей, но в 1990-е она появлялась в основном в независимом кино («Королевы убийства», «Нигде», «Поколение DOOM»).
В начале 2000-х актриса начала сниматься в сериале «Зачарованные», сменив Шеннен Доэрти в роли одной из сестер-ведьм.
В 2007 году МакГоун снялась в фильмах Квентина Тарантино и Роберта Родригеса «Грайндхаус», «Доказательство смерти» и «Планета страха». В том же году Роуз попала в ДТП, после чего ей пришлось обращаться к пластическим хирургам.
В последние годы МакГоун мало появляется на экране, много занимается музыкой и снимается в клипах.
Личная жизнь американки была насыщенной: она встречалась с Мэрилином Мэнсоном, Кипом Парду, Ахметом Заппой, Дэвидом Зинцеско, Робертом Родригесом . В 2013 году Роуз вышла замуж за художника Дейви Дитейла, но через три года подала на развод.
Роуз МакГоун несколько раз кардинально меняла имидж: то носила длинные темные волосы, то брилась налысо, то становилась пепельной блондинкой. Сейчас актриса носит короткую стрижку и выглядит намного моложе своих лет.
Мэттью Лиллард
51 год
Актер исполнил роль Стю Мэйхера, сообщника Билли Лумиса, участвовавшего в убийствах подростков.
Фото: Birdie Thompson/ Global Look press
Первым успешным проектом с участием Лилларда стали «Хакеры», в котором главные роли достались Анджелине Джоли и Джонни Ли Миллеру. А уже через год вышел первый «Крик».
Фильмография актера внушительная, много в ней и лент с высоким рейтингом: «Одержимость», «Панк из Солт-Лейк-Сити», «Без чувств», «Это все она», «Хорошие девчонки».
Мировую известность Мэттью Лилларду принесла роль Шэгги в киноверсии мультфильма «Скуби-Ду». Актер также озвучивал этого персонажа во мультипликационных сериалах, фильмах и видеоиграх. Но в картине 2020 года озвучивание отдали другому артисту, что вызвало волну гнева у Лилларда.
С коллегой по «Крику» Нив Кэмпбелл и ее братом Кристианом Мэттью организовал труппу Blue Sphere Alliance Production Company в голливудском театре «Лекс».
21 год Лиллард женат на Хизер Хелм, с которой растит троих сыновей.
Скит Ульрих
51 год
Одновременно с «Криком» вышло сразу несколько известных фильмов, где снялся Скит Ульрих: «Парни», «Колдовство», «Последний танец».
Актерская карьера Скита сложилась успешно, он играл в популярных сериалах, в 1999 году появился в картине Энга Ли «Погоня с дьяволом», а в 2006-м получил главную роль в постапокалиптическом «Иерихоне».
Фото: www.instagram.com/skeetulrich
В 2012 году Ульрих подписал контракт на главную роль в сериале «Закон и порядок: Лос-Анджелес», где сыграл детектива Рекса Уинтерса. А последние четыре года он исполняет роль ЭфПи Джонса в телевизионной подростковой драме «Ривердэйл».
Скит Ульрих был дважды женат. Впервые он отправился к алтарю в 1997 году с актрисой Джорджиной Кейтс. В браке родились двое детей, но вскоре после их появления на свет семья распалась.
Второй избранницей актера стала Амелия Джексон-Грэй, но союз продержался недолго.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал Paramount Pictures, East News, Kinopoisk.ru, Getty Images, Imagespace, Scott Mitchell, Birdie Thompson/ Global Look press