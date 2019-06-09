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Кресты на груди, клубма на голове, золото с леопардом и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дания Рамирез

Фото: Globallookpress / Face to face
Минувшая неделя выдалась богатой на нелепые и вычурные образы знаменитостей. Известные девушки выходили на ковровые дорожки в таких нарядах и с такими аксессуарами, как будто готовились к участию во фрик-шоу, а не к эффектному появлению на светском мероприятии.

Дания Рамирез

Фото: Globallookpress / Face to face

Дания Рамирез продемонстрировала себя во всей красе, надев прозрачное платье без бюстгальтера и налепив на соски черные кресты.

Вероника Уэбб

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Вероника Уэбб украсить голову странноватым аксессуаром в виде больших ярких искусственных цветов, расшитых блестками.

Сюзанна Бартщ

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Сюзанна Бартщ, видимо, хотела быть похожей на инопланетного леопарда. И у нее это явно получилась.

Винни Харлоу

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Винни Харлоу появилась на модной премии CFDA Awards не в самом удачном платье с перьями, сделавшем ее похожей на снежного человека.

Эшли Грэм

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

На той же церемонии отличилась и Эшли Грэм. Нас не впечатлил «похоронный» образ модели. Кроме того, платье сделало и без того не хрупкую Эшли еще более массивной. А рядом с ответственным за ее образ дизайнером Кристианом Сириано она смотрелась и вовсе комично.

Дженна Буш

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Дженна Буш спятала фигуру в объемном платье необычного кроя. Похожа она была на детского аниматора, играющего роль красного домика.

Лорен Лотт

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Лорен Лотт вышла в свет в худи с золотыми наручниками на груди и брюках с надписями Sale («Распродажа»).

TK Wonder

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Рэп-исполнительница TK Wonder слишком творчески подошла к созданию своего образа и явно перестаралась с креативом.

Больше модных провалов звезд на прошедшей неделе — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress

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