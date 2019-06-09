Кресты на груди, клубма на голове, золото с леопардом и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

На той же церемонии отличилась и Эшли Грэм. Нас не впечатлил «похоронный» образ модели. Кроме того, платье сделало и без того не хрупкую Эшли еще более массивной. А рядом с ответственным за ее образ дизайнером Кристианом Сириано она смотрелась и вовсе комично.

Дженна Буш