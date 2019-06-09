Кресты на груди, клубма на голове, золото с леопардом и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Дания Рамирез
Фото: Globallookpress / Face to face
Дания Рамирез продемонстрировала себя во всей красе, надев прозрачное платье без бюстгальтера и налепив на соски черные кресты.
Вероника Уэбб
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Вероника Уэбб украсить голову странноватым аксессуаром в виде больших ярких искусственных цветов, расшитых блестками.
Сюзанна Бартщ
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Сюзанна Бартщ, видимо, хотела быть похожей на инопланетного леопарда. И у нее это явно получилась.
Винни Харлоу
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Винни Харлоу появилась на модной премии CFDA Awards не в самом удачном платье с перьями, сделавшем ее похожей на снежного человека.
Эшли Грэм
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
На той же церемонии отличилась и Эшли Грэм. Нас не впечатлил «похоронный» образ модели. Кроме того, платье сделало и без того не хрупкую Эшли еще более массивной. А рядом с ответственным за ее образ дизайнером Кристианом Сириано она смотрелась и вовсе комично.
Дженна Буш
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Дженна Буш спятала фигуру в объемном платье необычного кроя. Похожа она была на детского аниматора, играющего роль красного домика.
Лорен Лотт
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Лорен Лотт вышла в свет в худи с золотыми наручниками на груди и брюках с надписями Sale («Распродажа»).
TK Wonder
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Рэп-исполнительница TK Wonder слишком творчески подошла к созданию своего образа и явно перестаралась с креативом.
Больше модных провалов звезд на прошедшей неделе — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress
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