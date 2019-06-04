Хадид и Морроне с эффектными декольте, неожиданно скромная Ратажковски и другие звезды на церемонии CFDA Awards

Церемонию посетили Белла и Джиджи Хадид, Хайди Клум, Дженнифер Лопес, Каролина Куркова, Эмили Ратажковски, Камила Морроне, Эшли Грэм, Даутцен Крез, Диана Крюгер, Сиара и многие другие. Девушками с самыми эффектными декольте на премии стали Белла Хадид и возлюбленная Леонардо ДиКаприо Камила Морроне.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
А вот Эмили Ратажковски, которая обычно выходит в свет в очень откровенных нарядах, едва прикрывающих ее соблазнительные формы, на этот раз выглядела довольно скромно.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Главной звездой вечера стала Дженнифер Лопес, которая удостоилась почетного звания модной иконы. Награду она получила из рук дизайнера Тома Форда, сменившего Диану фон Фюрстенберг на посту главы Американского совета модных дизайнеров. Конечно, больше всего Дженнифер в этот вечер гордился ее жених Алекс Родригес.
Фото: Eastnews
Лучшим дизайнером женской одежды стал Брендон Максвелл, а лучшим мужским дизайнером — Рик Оуэнс. Cестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен, являющиеся основательницами собственной марки The Row, получили приз за создание лучших аксессуаров. Сара Бертон из Alexander McQueen удостоилась специальной награды International Award.
Текст: Роман Страстный
Фото: Globallookpress, Eastnews, Getty
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