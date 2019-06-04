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Хадид и Морроне с эффектными декольте, неожиданно скромная Ратажковски и другие звезды на церемонии CFDA Awards

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Белла Хадид

Фото: Getty
В Бруклинском музее Нью-Йорка прошло традиционное ежегодное вручение наград Ассоциации модных дизайнеров Америки CFDA Fashion Awards, на котором назвали лучших представителей модной индустрии.

Церемонию посетили Белла и Джиджи Хадид, Хайди Клум, Дженнифер Лопес, Каролина Куркова, Эмили Ратажковски, Камила Морроне, Эшли Грэм, Даутцен Крез, Диана Крюгер, Сиара и многие другие. Девушками с самыми эффектными декольте на премии стали Белла Хадид и возлюбленная Леонардо ДиКаприо Камила Морроне.

Камила Морроне

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

А вот Эмили Ратажковски, которая обычно выходит в свет в очень откровенных нарядах, едва прикрывающих ее соблазнительные формы, на этот раз выглядела довольно скромно.

Эмили Ратажковски

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Главной звездой вечера стала Дженнифер Лопес, которая удостоилась почетного звания модной иконы. Награду она получила из рук дизайнера Тома Форда, сменившего Диану фон Фюрстенберг на посту главы Американского совета модных дизайнеров. Конечно, больше всего Дженнифер в этот вечер гордился ее жених Алекс Родригес.

Алекс Родригес, Дженнифер Лопес и Том Форд

Фото: Eastnews

Лучшим дизайнером женской одежды стал Брендон Максвелл, а лучшим мужским дизайнером — Рик Оуэнс. Cестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен, являющиеся основательницами собственной марки The Row, получили приз за создание лучших аксессуаров. Сара Бертон из Alexander McQueen удостоилась специальной награды International Award.

Текст: Роман Страстный

Фото: Globallookpress, Eastnews, Getty

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