Красивые и дерзкие: как выглядят повзрослевшие внучки Кобзона, Ротару и других знаменитостей

София Ротару всегда называла рождение единственного сына Руслана главным событием в своей жизни, а свою семью — самой большой опорой.

У Ротару двое внуков — Анатолий и Соня, названные в честь бабушки и деда. Народная любимица рассказывала, что бабушкой ее не называют. «У нас есть София-старшая и София-младшая», — рассказывала певица.

В 2020 году София Евдокименко переехала на Манхэттен. После в прессе появились новости, что у девушка начался роман с перспективным ухажером из списка Forbes. А вскоре она и сама показала фото с ним.

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