Красивые и дерзкие: как выглядят повзрослевшие внучки Кобзона, Ротару и других знаменитостей
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Фото: g49/ZUMApress.com/Global Look Press
Одри Хепберн — Эмма Феррер (27 лет)
Эмма внучка актеров Одри Хепберн и Мела Феррера. Девушка совсем не похожа на утонченную знаменитую бабушку. Но от родственницы она взяла любовь к искусству. Эмма Феррер снималась для глянца, появилась в нескольких фильмах. Также она увлекается живописью.
Фото: AUG/face to face/ Global Look press
Иосиф Кобзон — Арнелла-Мари Рапопорт (17 лет)
Народный артист РСФСР и его супруга Нинель Кобзон родители двоих детей. Андрей и Наталья осчастливили их семерыми внуками. Сам Кобзон всегда говорил, что у него 10 внуков, имея в виду детей близких родственников.
На днях 17-летняя внучка мэтра опубликовала новое фото в Instagram. Арнелла-Мари Раппопорт (дочь Натальи Кобзон) выросла настоящей красавицей с утонченными чертами. В блоге девушки всего несколько фото, но ее Семья дочери Иосифа Кобзона живет в Лондоне.
София Ротару — София Евдокименко (20 лет)
София Ротару всегда называла рождение единственного сына Руслана главным событием в своей жизни, а свою семью — самой большой опорой.
У Ротару двое внуков — Анатолий и Соня, названные в честь бабушки и деда. Народная любимица рассказывала, что бабушкой ее не называют. «У нас есть София-старшая и София-младшая», — рассказывала певица.
В 2020 году София Евдокименко переехала на Манхэттен. После в прессе появились новости, что у девушка начался роман с перспективным ухажером из списка Forbes. А вскоре она и сама показала фото с ним.
Ален Делон — Элисон Ле Борж (35 лет)
Элисон — дочь Энтони Делона, сына легендарного актера и его экс-супруги Натали Бартелеми. Дети и внуки Алена Делона унаследовали его красоту, а некоторые — и актерский талант. Но Элисон не пошла по стопам деда. Она построила успешную карьеру модели. Правда, она все же снялась в двух фильмах, но продолжать это ремесло пока не собирается.
Элвис Пресли — Райли Кио (32 года)
Райли — внучка Элвиса и Присциллы Пресли. У знаменитой пары была всего одна дочь, Лиза Мари.
Лиза Мари родила Райли от первого мужа, певца и автора песен Дэнни Кио. Райли добилась высот в модельном бизнесе (выступала на Неделе высокой моды в Милане) и в кино.
На съемках фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» в 2012 году она познакомилась с каскадером Беном Смитом-Петерсеном, а в 2015-м вышла за него замуж.
Светлана Немоляева — Полина Лазарева (31 год)
Полина родилась в творческой семье: бабушка Светлана Немоляева, Дед Александр Лазарев, отец Александр Лазарев-младший.
В детстве девочка любила музыку, но после школы все же поступила в театральный вуз. На ее счету уже несколько ролей в театре и 18 ролей в кино. Самые известные ее картины — это «Екатерина» и «Операция "Мухаббат"».
Юрий Яковлев, Михаил Козаков — Мария Козакова (29 лет)
Мария Козакова — Дочь Алены Яковлевой и внучка легендарных актеров Юрия Яковлева и Михаила Козакова. Девушка окончила Щукинское театральное училище, после стала служить в Театре сатиры. Мария много снимается в кино: день она успела поучаствовать в 24 проектах. Из наиболее ярких можно назвать съемки в сериалах «Кармелита», «Орлова и Александров», «Дурная кровь».
Год назад Мария Козакова вышла замуж за актера Ивана Замотаева.
Грейс Келли — Шарлотта Казираги (35 лет)
Шарлотта — внучка звезды Голливуда Грейс Келли и уже покойного князя Монако Ренье II. Казираги успешная актриса и востребованная модель. В юности она занималась конным спортом и была успешна в этом виде спорта.
В 2010-м Шарлотта стала послом конных коллекций Gucci. Еще через четыре года — лицом косметики этого же бренда. В конце 2020 года Казираги объявили послом Chanel.
Шарлотта замужем за продюсером Дмитрием Рассамом, с которым растит сына Балтазара.
Чарли Чаплин — Уна Чаплин (35 лет)
Уна — дочь актрисы Джеральдины Чаплин, внучка Чарли Чаплина и правнучка нобелевского лауреата по литературе Юджина О’Нила.
Она снялась в 42 двух фильмах, самыми известными из которых стали «Аватар», «Дальняя дорога», «Кровь пеликана», «Двойник дьявола».
Фото и видео: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, East News, @jeanclaudethibaut, Instagram, Komsomolskaya Pravda, Pravda Komsomolskaya, Beitia Archives, Igor Gnevashev, Essanay Film Company, AUG/face to face, g49/ZUMApress.com/Global Look Press