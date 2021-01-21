Внучка Софии Ротару показала первую фотосессию с избранником

На кадрах София и Денис обнимаются, Жаданов нежно целует ее в щеку.

Поклонники захвалили молодых людей – в комментариях из назвали прекрасной парой и порадовались, что они нашли друг друга.

Ранее София Ротару высказалась против раннего брака внучки. Дело совсем не в ее избраннике – с Денисом певица знакома, и он пришелся ей по душе. Молодой человек прилетел из США, где живет, чтобы познакомиться с родственниками своей девушки. Однако свадьбу она считает преждевременной, потому что София слишком молода, и сначала нужно закончить учебу.

«Она еще юная. Я считаю, что рановато. Она должна окончить свою учебу, получить хорошее образование», — говорит Ротару.