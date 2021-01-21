Внучка Софии Ротару показала первую фотосессию с избранником
Фото: www.instagram.com/iamsofiaeve/?hl=ru
София Евдокименко, внучка Софии Ротару, показала в своем Instagram первую фотосессию со своим избранником Денисом Жадановым. Молодого человека можно назвать более чем перспективным – он уже попал в список участник американского Forbes «Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий», а также является вице-президентом по маркетингу компании Readdle.
На кадрах София и Денис обнимаются, Жаданов нежно целует ее в щеку.
Поклонники захвалили молодых людей – в комментариях из назвали прекрасной парой и порадовались, что они нашли друг друга.
Ранее София Ротару высказалась против раннего брака внучки. Дело совсем не в ее избраннике – с Денисом певица знакома, и он пришелся ей по душе. Молодой человек прилетел из США, где живет, чтобы познакомиться с родственниками своей девушки. Однако свадьбу она считает преждевременной, потому что София слишком молода, и сначала нужно закончить учебу.
«Она еще юная. Я считаю, что рановато. Она должна окончить свою учебу, получить хорошее образование», — говорит Ротару.
Фото и видео: Instagram Софии Евдокименко
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