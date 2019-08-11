passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Костюм тореадора без штанов, розовая кружевная комбинация и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 26

Алена Водонаева

Фото: Starface
По традиции, пока одни знаменитости блистали на красных дорожках в роскошных и стильных нарядах, другие продемонстрировали неудачные образы — со странными модными решениями, сочетаниями и кроем, подчеркивающим недостатки и скрывающим достоинства.

Алена Водонаева

Фото: Пресс-служба

Алена Водонаева появилась на премьере нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» в Москве в эффектном, но странном костюме тореадора без штанов. Еще Алена напомнила нам цирковую артистку... В общем, не самый удачный выход.

Люси Лью

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

В чем-то подобном на одной из кинопремьер появилась Люси Лью. Только очень короткие шорты актриса заменила нелепой юбкой в форме шара, испортившей ее стройную фигуру.

Бреша Уэбб

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Бреша Уэбб тем временем решила выгулять розовое кружевное платье-комбинацию. Завершали образ огромные накладные ресницы. В целом выглядела Бреша вульгарно и совсем не стильно.

Камил Гайд

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2
Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Камил Гайд вышла в свет в платье, которое не оставило простора для воображения. Маленький кусок ткани слишкрм обтягивал формы Камилы, а ее грудь буквально вываливалась по бокам.

Элизабет Мосс

Фото: Global Look Press / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress

Продемонстрировать фигуру решила и звезда сериала « Рассказ служанки» Элизабет Мосс. Правда, наряд для этой цели актриса выбрала не самый удачный. На дорожке Мосс позировала в смешном дырявом платьице, похожем на детское.

Кристал Нильсон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Кристал Нильсон нарядилась в нелепое асимметричное платье в горох, украшенное на животе белой цветочной аппликацией.

Регина Тодоренко

Фото: Starface

Любим Регину Тодоренко, но на этот раз популярная телеведущая нас разочаровала. На премьере фильма «Однажды в... Голливуде» недавно впервые ставшая мамой Регина появилась в чем-то, похожем на уютную домашнюю пижамку.

Аманда Мишалка

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Спрятала фигуру под неудачным объемным нарядом и Аманда Мишалка. Певица буквально утонула в огромной белой рубашке с рюшами, которую надела поверх коротких черных шортиков. В итоге выглядела Аманда так, как будто у нее огромные плечи и нет женственных форм. Завершали образ странные черные ботильоны с белыми мысами.

Больше модных провалов знаменитостей на минувшей неделе — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Starface, Globallookpress, пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!