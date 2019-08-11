Костюм тореадора без штанов, розовая кружевная комбинация и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Алена Водонаева
Фото: Пресс-служба
Алена Водонаева появилась на премьере нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» в Москве в эффектном, но странном костюме тореадора без штанов. Еще Алена напомнила нам цирковую артистку... В общем, не самый удачный выход.
Люси Лью
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В чем-то подобном на одной из кинопремьер появилась Люси Лью. Только очень короткие шорты актриса заменила нелепой юбкой в форме шара, испортившей ее стройную фигуру.
Бреша Уэбб
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Бреша Уэбб тем временем решила выгулять розовое кружевное платье-комбинацию. Завершали образ огромные накладные ресницы. В целом выглядела Бреша вульгарно и совсем не стильно.
Камил Гайд
Камил Гайд вышла в свет в платье, которое не оставило простора для воображения. Маленький кусок ткани слишкрм обтягивал формы Камилы, а ее грудь буквально вываливалась по бокам.
Элизабет Мосс
Фото: Global Look Press / Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
Продемонстрировать фигуру решила и звезда сериала « Рассказ служанки» Элизабет Мосс. Правда, наряд для этой цели актриса выбрала не самый удачный. На дорожке Мосс позировала в смешном дырявом платьице, похожем на детское.
Кристал Нильсон
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Кристал Нильсон нарядилась в нелепое асимметричное платье в горох, украшенное на животе белой цветочной аппликацией.
Регина Тодоренко
Фото: Starface
Любим Регину Тодоренко, но на этот раз популярная телеведущая нас разочаровала. На премьере фильма «Однажды в... Голливуде» недавно впервые ставшая мамой Регина появилась в чем-то, похожем на уютную домашнюю пижамку.
Аманда Мишалка
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Спрятала фигуру под неудачным объемным нарядом и Аманда Мишалка. Певица буквально утонула в огромной белой рубашке с рюшами, которую надела поверх коротких черных шортиков. В итоге выглядела Аманда так, как будто у нее огромные плечи и нет женственных форм. Завершали образ странные черные ботильоны с белыми мысами.
Больше модных провалов знаменитостей на минувшей неделе — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: Starface, Globallookpress, пресс-служба
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