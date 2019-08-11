Костюм тореадора без штанов, розовая кружевная комбинация и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Алена Водонаева появилась на премьере нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» в Москве в эффектном, но странном костюме тореадора без штанов. Еще Алена напомнила нам цирковую артистку... В общем, не самый удачный выход.

Люси Лью