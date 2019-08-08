Регина Тодоренко, Наталья Рудова и другие звезды на премьере фильма «Однажды в... Голливуде» в Москве

Первыми оценить девятую картину известного американского режиссера, уже ставшего легендой мирового кинематографа, пришли Регина Тодоренко, Наталья Рудова, Любовь Аксенова, Аглая Тарасова, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Рената Литвинова и многие другие российские знаменитости. Зрителей на сцене приветствовали кинокритик Антон Долин и сам Квентин Тарантино. К сожалению, исполнившие в картине главные роли Марго Робби, Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на этот раз до Москвы так и не доехали.
События фильма происходят в 1969 году на закате золотого века Голливуда. Место в киноиндустрии одновременно пытаются занять актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, которых сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо. В картине также снимались Эль Фаннинг, Камила Морроне, Бруклин Бекхэм, Хана Кросс, Тим Рот, Аль Пачино, Эдриен Броуди и другие. Фильм стал последним для актера Люка Перри.
Купить билеты на фильм можно здесь.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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