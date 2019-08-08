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Регина Тодоренко, Наталья Рудова и другие звезды на премьере фильма «Однажды в... Голливуде» в Москве

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Регина Тодоренко

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде», который публике представил сам режиссер.

Первыми оценить девятую картину известного американского режиссера, уже ставшего легендой мирового кинематографа, пришли Регина Тодоренко, Наталья Рудова, Любовь Аксенова, Аглая Тарасова, Ксения Собчак, Константин Богомолов, Рената Литвинова и многие другие российские знаменитости. Зрителей на сцене приветствовали кинокритик Антон Долин и сам Квентин Тарантино. К сожалению, исполнившие в картине главные роли Марго Робби, Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на этот раз до Москвы так и не доехали.

События фильма происходят в 1969 году на закате золотого века Голливуда. Место в киноиндустрии одновременно пытаются занять актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут, которых сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо. В картине также снимались Эль Фаннинг, Камила Морроне, Бруклин Бекхэм, Хана Кросс, Тим Рот, Аль Пачино, Эдриен Броуди и другие. Фильм стал последним для актера Люка Перри.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru

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