Костюм Красной Шапочки, наряд развратной библиотекарши и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Меган Маркл
Актриса Меган Маркл совсем скоро выйдет замуж британского принца Гарри и станет членом королевской семьи. Сейчас она регулярно посещает различные благотворительные мероприятия и вживается в новый образ. Получается пока не всегда удачно. Меган сменила джинсы скинни и обтягивающие юбки-карандаши на более элегантную одежду и стала носить объемные вещи. На прошедшей неделе Маркл побывала с официальным визитом в Эдинбурге. Стильный комплект, состоящий из клетчатого строгого пальто Burberry, черной водолазки, широких брюк Veronica Beard и сумочки на цепочке, который выбрала невеста принца, был бы уместен для мероприятия, если бы не одно «но». Выбирая брюки палаццо в пол, она не только промахнулась с длиной, но и не учла погодные условия. В итоге буквально волочащиеся по земле брюки пропитались водой и грязью.
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева тоже хотела выглядеть элегантно, сдержанно и добротно, но выбрала не самый удачный костюм. На церемонии «100 самых стильных» журнала GQ гимнастка явно не выглядела самой стильной в плохо сидящем на ней объемном костюме со странным пиджаком с прозрачными вставками.
Глафира Тарханова
На ту же церемонию заглянула Глафира Тарханова и тоже выглядела так, что ее хотелось срочно переодеть. Актриса зачем-то надела бархатное платье-халат, которое скорее выглядело просто как халат, да еще и прибавило ей лишних килограммов, и была похожа на Фрекен Бок, потерявшую своего Карлсона.
Жанель Монэ
Жанель Монэ всегда одевается нестандартно, любит выделяться на фоне остальных более или менее похоже наряженных девушек, любит эксперименты и так далее. Но тут певица дала маху. В шапочке-беретке, с крупными шарообразными серьгами, янтарными кольцами, юбкой в горох до пола и с напоминавшим книгу клатчем Жанэль была похожа на заскучавшую библиотекаршу, решившую пуститься во все тяжкие. Растрепанная челка, абсолютно прозрачная кофточка и развязавшийся бантик на шее... Прямо-таки мечта коротающего в библиотеке долгие вечера научного сотрудника.
Рошель Пертс
Певица Рошель выглядела откровенно пошло и совсем не стильно, и не дерзко, и не сексуально. Если вам вдруг захочется нарядиться в колготочный прозрачный комбинезон в блестках, не делайте этого.
Эль Фаннинг
А вот Эль Фаннинг, наоборот, перестаралась со скромностью. На красную дорожку Берлинского кинофестиваля актриса вышла в громоздком платье с огромным голубым бантом на талии и гигантской красной накидкой. Похожа Эль была то ли на Красную Шапочку без шапочки, то ли на папу римского, то ли на огромный подарок, из которого торчала голова.
Мерет Беккер
Мерет Беккер нашла не самый лучший способ продемонстрировать свои многочисленные татуировки. При взгляде на актрису в сшитом из кусков и сеток платье делать себе татуировки не хочется совсем.
Фото: globallookpress, архивы пресс-служб