Костюм Красной Шапочки, наряд развратной библиотекарши и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Актриса Меган Маркл совсем скоро выйдет замуж британского принца Гарри и станет членом королевской семьи. Сейчас она регулярно посещает различные благотворительные мероприятия и вживается в новый образ. Получается пока не всегда удачно. Меган сменила джинсы скинни и обтягивающие юбки-карандаши на более элегантную одежду и стала носить объемные вещи. На прошедшей неделе Маркл побывала с официальным визитом в Эдинбурге. Стильный комплект, состоящий из клетчатого строгого пальто Burberry, черной водолазки, широких брюк Veronica Beard и сумочки на цепочке, который выбрала невеста принца, был бы уместен для мероприятия, если бы не одно «но». Выбирая брюки палаццо в пол, она не только промахнулась с длиной, но и не учла погодные условия. В итоге буквально волочащиеся по земле брюки пропитались водой и грязью.

Ляйсан Утяшева