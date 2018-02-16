Летучая, Маликов и другие звезды на коктейле «100 самых стильных» журнала GQ

Вчера вечером в историческом здании Центрального рынка в Москве собрались только самые стильные звезды. Журнал GQ ежегодно устраивает вечеринку по поводу выхода рейтинга «Сто самых стильных мужчин» и проводит церемонию награждения шестерых из них.

В этом году статуэтки вручал «Самый стильный представитель шоу-бизнеса» Филипп Киркоров. Победителями стали модель и манекенщик Артур Кульков, экс-футболист и телеведущий Евгений Савин, рэпер Баста (кстати, ставший «Человеком года — 2017»), музыканты Сергей Мазаев и Дмитрий Маликов, а также певец Эмин Агаларов.