Летучая, Маликов и другие звезды на коктейле «100 самых стильных» журнала GQ
Вчера вечером в историческом здании Центрального рынка в Москве собрались только самые стильные звезды. Журнал GQ ежегодно устраивает вечеринку по поводу выхода рейтинга «Сто самых стильных мужчин» и проводит церемонию награждения шестерых из них.
В этом году статуэтки вручал «Самый стильный представитель шоу-бизнеса» Филипп Киркоров. Победителями стали модель и манекенщик Артур Кульков, экс-футболист и телеведущий Евгений Савин, рэпер Баста (кстати, ставший «Человеком года — 2017»), музыканты Сергей Мазаев и Дмитрий Маликов, а также певец Эмин Агаларов.
Вместе с красавцами-мужчинами на красной дорожке появились и их очаровательные спутницы, а также другие друзья журнала и знаменитости. Например, Надежда Сысоева привлекла к себе всеобщее внимание прозрачным платьем, подчеркнувшим ее отличную фигуру, а Ляйсан Утяшева выбрала брючный костюм с оригинальными вырезами.
Также среди гостей были замечены Мот с женой Марией Мельниковой, Маша Федорова, Владимир Яглыч, Инна Маликова, Джиган и другие звезды. За музыкальное сопровождение вечера отвечала блистательная Любовь Успенская.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru