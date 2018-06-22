Копченая кожа, пятна и полосы: звезды, ставшие жертвами неудачного загара

Многие считают «шоколадную» кожу признаком красоты, успешности, привлекательности, сексуальности и пышущего здоровьем организма. Правда, на деле получается так не всегда. Некоторые настолько злоупотребляют загаром, естественным или искусственным, что в итоге наоборот выглядят смешно, глупо и даже отталкивающе. К тому же, чрезмерный «копченый» загар часто наоборот старит и подчеркивает недостатки внешности.