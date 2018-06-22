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Копченая кожа, пятна и полосы: звезды, ставшие жертвами неудачного загара

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Тара Рид

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Многие считают «шоколадную» кожу признаком красоты, успешности, привлекательности, сексуальности и пышущего здоровьем организма. Правда, на деле получается так не всегда. Некоторые настолько злоупотребляют загаром, естественным или искусственным, что в итоге наоборот выглядят смешно, глупо и даже отталкивающе. К тому же, чрезмерный «копченый» загар часто наоборот старит и подчеркивает недостатки внешности.

Загорать до копченого состояния часто любят блондинки, считающие, что бронзовая кожа и светлые волосы — необходимые атрибуты красивой девушки. Таким загаром грешат, например, Тара Рид, Пэрис Хилтон, Кристина Агилера и Донателла Версаче, которая порой пугает своим неестественным внешним видом.

Донателла Версаче

Некоторые забывают, что чрезмерный загар становится причиной появления пигментных пятен, а фанатичное использование бронзаторов и других специальных косметических средств для того, чтобы кожа выглядела более загорелой, старят и подчеркивают морщины и другие изъяны.

Линдси Лохан

Бывают и другие промахи, когда девушки загорают на пляже в бикини, а затем демонстрируют на красных дорожках и светских мероприятиях полосы, пятна и другие недостатки неидельного загара.

Кендалл Дженнер

Но всех, конечно, превзошла Мартина Биг. Худенькая немецкая стюардесса-блондинка решила стать гламурной моделью Мартиной Биг с 32-м размером груди, темной кожей и афропрической.

Мартина Биг

Свою мечту она практически исполнила. Для поддержания внешности жгучей афроамериканки Мартина постоянно посещает солярий и пользуется специальными кремами. Выглядит довольно пугающе.

Текст: Роман Страстный

Фото: globallookpress, eastnews, Екатерина Ширинкана / Passion.ru

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