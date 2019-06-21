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Кофе с молоком: Хадид, Холмс, Крез и другие знаменитости с темнокожими бойфрендами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Белла Хадид и The Weeknd

Фото: Getty
Некоторые из этих влюбленных уже расстались, а другие продолжают наслаждаться обществом друг друга и доказывать всем, что любви не может помешать ничто — ни возраст, ни статус, ни классовая принадлежность, ни другие факторы.

Белла Хадид и The Weeknd

Фото: Eastnews

Канадский певец эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, выступающий под псевдонимом The Weeknd, и одна из самых популярных моделей Белла Хадид недавно доказали всем, что выйти из кризиса в любовных отношениях возможно. Ребята расстались, The Weeknd закрутил роман с певицей и актрисой Селеной Гомес... А потом Белла и Эйбел решили дать своим чувствам второй шанс.

Кэти Холмс и Джейми Фокс

Фото: Globallookpress / Dave Starbuck / Eastnews

После развода с Томом Крузом Кэти Холмс несколько лет скрывала от всех свою личную жизнь. Правда, слухи о том, что она встречается с актером Джейми Фоксом, появлялись регулярно. Недавно влюбленные перестали скрывать свои отношения от широкой общественности и начали вместе появляться на публике в качестве пары.

Даутцен Крез и Саннери Джеймс

Фото: Getty

Одна из самых привлекательных моделей в мире с ангельской внешностью Даутцен Крез и диджей Саннери Джеймс живут в браке почти десять лет. Супруги растят двоих детей — 8-летнего сына Филлена и дочь Миллену, которой в конце июля исполнится пять лет.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Фото: Getty

Звезда реалити Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст долго дружили, а в 2014 году решили пожениться. Супруги растят четверых детей— 6-летнюю дочь Норт и 3-летнего сына Сейнта, а также рожденных от суррогатной матери полуторагодовалую дочь Чикаго и сына Псалма, появившегося на свет в мае 2019 года.

Принцесса Марта Луиза и Шаман Дурек

Фото: Instagram

Норвежская принцесса Марта Луиза недавно объявила о том, что встречается со звездным гуру. Пережившая развод с писателем Ари Беном дочь короля Норвегии Харальда V и королевы Сони нашла свое счастье с высоким смуглым красавцем Шаманом Дуреком. «Когда ты встречаешь свою "половинку", ты понимаешь это. Мне очень повезло, я встретила свою», — написала она в своем Instagram.

Хайди Клум и Сил

Фото: Eastnews

Хайди Клум и Сил прожили в браке семь лет и для многих казались идеальной парой. Певец начал встречаться с моделью, когда она была беременна от другого (биологическим отцом старшей дочери Хайди является менеджер Формулы-1 Флавио Бриаторе), постоянно публично признавался ей в любви и женился на ней спустя несколько месяцев после начала романа. В браке у Клум и Сила родилось трое детей, однако в 2012 году они приняли решение расстаться.

Мадонна и Брахим Заибат

Фото: Globallookpress / Nancy Kaszerman

Мадонна часто меняет бойфрендов и не скрывает, что живет и делает все так, как ей хочется. Танцора Брахима Заибата, работавшего в команде звезды, мы даже не стали бы и упоминать, но акцентировала на нем внимание сама певица. Мадонна призналась, что Брахим впечатлил ее тем, что, несмотря на свой возраст, был очень ответственным, мудрым, подружился с ее детьми и, определенно, станет для кого-то идеальным мужем в будущем.

Текст: Роман Страстный

Фото: Eastnews, Starface, Getty, Globallookpress, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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