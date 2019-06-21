Кофе с молоком: Хадид, Холмс, Крез и другие знаменитости с темнокожими бойфрендами

После развода с Томом Крузом Кэти Холмс несколько лет скрывала от всех свою личную жизнь. Правда, слухи о том, что она встречается с актером Джейми Фоксом, появлялись регулярно. Недавно влюбленные перестали скрывать свои отношения от широкой общественности и начали вместе появляться на публике в качестве пары.

Даутцен Крез и Саннери Джеймс