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Легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли в авиакатастрофе

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Коби Брайант и Джианна

Фото: Instagram

Разбившийся вертолет принадлежал спортсмену.

Легендарный игрок НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе после крушения личного вертолета в городе Калабасас (недалеко от Лос-Анджелеса). Перед падением, по словам очевидцев, вертолет загорелся. Спортсмену был всего 41 год. Спасатели среди погибших опознали и 13-летнюю дочь Коби Джианну, эту информацию подтвердили в НБА.

Коби и Джианна

Фото: EAST NEWS

Гибель Кобиа Брайанта стала шоком для спортивного мира и миллионов его поклонников. Клубы NBA «Рэпторс» и «Спёрс» в начале матча, который проходил в день гибели спортсмена, в нарушение правил выждали по 24 секунды, чтобы почтить память легендарного баскетболиста. Коби вторую половину карьеры выступал под номером 24.

Коби Брайант в течение всей карьеры играл за «Лос-Анджелес Лейкерс». Накануне на домашней арене Коби в «Стэйплс-центр» проходила церемония вручении премии «Грэмми». К ней пришли сотни человек, чтобы почтить память любимого спортсмена. Стихийные поминальные митинги собирались и в других местах.

Фото: EAST NEWS

Многие из гостей «Грэмми» были уже в пути, когда узнали, что Брайнт и одна из его дочерей погибли. Поэтому знаменитости почтили память Коби как могли. Так, Приянка Чопра написала на ногте номер баскетболиста.

Фото: Instagram

На самой премии также вспомнили легендарного игрока НБА. Джон Ледженд, Dj Khaled и Meek Mill выступили с трибьютом Nipsey Hussle и Коби Брайанту.

Фото: EAST NEWS

В 2018 году Коби Брайант получил премию «Оскар» за лучший короткометражный мультфильм «Дорогой баскетбол», в котором он рассказал о своем становлении и признался в любви к этому виду спорта.

13-летняя дочь спортсмена Джианна пошла по его стопам и увлеклась баскетболом. По предварительным данным Байант с дочкой летели в спортивную академию.

Слвоа соболезнования семье погибшего спортсмена появились в Instagram многих знаменитостей. «Сердце разбито. Проснулась утром и узнала, что ты и один из твоих Ангелов Джианна ушли. Не хватает слов. Мои слова соболезнования прекрасной семье Коби», — написала Наоми Кемпбэлл.

«Мое сердце полностью разбито», — призналась певица Пинк.

«Этого не может быть! Ты всегда подбадривал меня, Мамба. Люблю тебя», — выразил свои эмоции Джастин Бибер.

Коби Брайант был женат на танцовщице. Ванесса Брайант родила баскетболисту четверых дочерей — Наталию, Джианну, Бьянку и Капри (родилась летом 2019 года).

Спортсмен выиграл пять титулов чемпиона НБА и принимал участие в 18 Матчах звезд. Коби завершил карьеру в 2016 году. Брайанта называют одним из величайших баскетболистов в истории этого вида спорта.

Фото и видео: Instagram, East News, ESPN

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