Легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли в авиакатастрофе

Гибель Кобиа Брайанта стала шоком для спортивного мира и миллионов его поклонников. Клубы NBA «Рэпторс» и «Спёрс» в начале матча, который проходил в день гибели спортсмена, в нарушение правил выждали по 24 секунды, чтобы почтить память легендарного баскетболиста. Коби вторую половину карьеры выступал под номером 24.