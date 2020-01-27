Легендарный баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь погибли в авиакатастрофе
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Фото: Instagram
Легендарный игрок НБА Коби Брайант погиб в авиакатастрофе после крушения личного вертолета в городе Калабасас (недалеко от Лос-Анджелеса). Перед падением, по словам очевидцев, вертолет загорелся. Спортсмену был всего 41 год. Спасатели среди погибших опознали и 13-летнюю дочь Коби Джианну, эту информацию подтвердили в НБА.
Фото: EAST NEWS
Гибель Кобиа Брайанта стала шоком для спортивного мира и миллионов его поклонников. Клубы NBA «Рэпторс» и «Спёрс» в начале матча, который проходил в день гибели спортсмена, в нарушение правил выждали по 24 секунды, чтобы почтить память легендарного баскетболиста. Коби вторую половину карьеры выступал под номером 24.
Коби Брайант в течение всей карьеры играл за «Лос-Анджелес Лейкерс». Накануне на домашней арене Коби в «Стэйплс-центр» проходила церемония вручении премии «Грэмми». К ней пришли сотни человек, чтобы почтить память любимого спортсмена. Стихийные поминальные митинги собирались и в других местах.
Фото: EAST NEWS
Многие из гостей «Грэмми» были уже в пути, когда узнали, что Брайнт и одна из его дочерей погибли. Поэтому знаменитости почтили память Коби как могли. Так, Приянка Чопра написала на ногте номер баскетболиста.
Фото: Instagram
На самой премии также вспомнили легендарного игрока НБА. Джон Ледженд, Dj Khaled и Meek Mill выступили с трибьютом Nipsey Hussle и Коби Брайанту.
Фото: EAST NEWS
В 2018 году Коби Брайант получил премию «Оскар» за лучший короткометражный мультфильм «Дорогой баскетбол», в котором он рассказал о своем становлении и признался в любви к этому виду спорта.
13-летняя дочь спортсмена Джианна пошла по его стопам и увлеклась баскетболом. По предварительным данным Байант с дочкой летели в спортивную академию.
Слвоа соболезнования семье погибшего спортсмена появились в Instagram многих знаменитостей. «Сердце разбито. Проснулась утром и узнала, что ты и один из твоих Ангелов Джианна ушли. Не хватает слов. Мои слова соболезнования прекрасной семье Коби», — написала Наоми Кемпбэлл.
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Heartbreaking Waking up this morning to hear that you and one of your Angels Gianna are gone is devastating for us all beyond any words. My deepest condolences to the beautiful Bryant family. May you Rise with the highest, and May your soul Rest in Power King 💔🙏🏾 #legend
«Мое сердце полностью разбито», — призналась певица Пинк.
«Этого не может быть! Ты всегда подбадривал меня, Мамба. Люблю тебя», — выразил свои эмоции Джастин Бибер.
Коби Брайант был женат на танцовщице. Ванесса Брайант родила баскетболисту четверых дочерей — Наталию, Джианну, Бьянку и Капри (родилась летом 2019 года).
Спортсмен выиграл пять титулов чемпиона НБА и принимал участие в 18 Матчах звезд. Коби завершил карьеру в 2016 году. Брайанта называют одним из величайших баскетболистов в истории этого вида спорта.
Фото и видео: Instagram, East News, ESPN
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