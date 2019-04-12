Китайская няня и карьера с рождения: Навка, Рудковская и другие звезды, воспитывающие своих детей необычными методами

Очень занятым ребенком растет и сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша. Мальчику всего шесть лет, а он уже давно работает наравне со взрослыми и регулярно тренируется на льду. Александр Плющенко снимается в рекламе, выходит на подиум в качестве модели и участвует в ледовых шоу. Фолловеры Яны в Instagram регулярно критикуют ее за то, что она лишает сына детства. Недавно она написала большой пост, в котором дала отпор критикам: «Вчера почитала на свою голову упреки, нравоучения и проклятия, и хочу ответить на ряд мифов и некоторых умозаключений) Миф 1 — муж после 15 операций с очередными болтами и сын-бедолага сутками работают, чтобы заработать мамане на Шанель) Отвечаю — я 20 лет коллекционирую одежду и аксессуары Шанель, вчера на мне были все вещи которым от 4 до 17 лет, ни одной новой) все Винтаж), но если что, я работаю 24/7, только на шоу с моим участием в качестве продюсера и сопродюсера продается 1 млн билетов в год), не говоря о других моих бизнесах и рекламных контрактах, так что если мой муж и сын будут просто ничего не делать, мы бедствовать не будем точно) Наш последний отдых был в июле месяце. Когда вся страна отдыхала, мы отработали в новогодние праздники 57 шоу, включая шоу 31 декабря. Это насчет отдыха».

Анджелина Джоли