Китайская няня и карьера с рождения: Навка, Рудковская и другие звезды, воспитывающие своих детей необычными методами

Татьяна Навка
Фото: Instagram
Фигуристка Татьяна Навка удивила поклонников, когда рассказала о воспитании дочери Нади, родившейся в браке с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым. Выяснилось, что супруги наняли для малышки... няню-китаянку. По словам Татьяны, женщина прекрасно справлялась со своими обязанностями и, кроме всего прочего, научила Надю китайскому языку. Кроме того, девочка уже в три года говорила на английском, встала на коньки и лыжи. Также Навка призналась, что мечтает увидеть свою дочь танцующей «Лебединое озеро» на сцене, и кроха уже делает первые шаги в балетном искусстве. Фигуристка отметила, что старшую дочь Александру растила без особых методик, а вот младшую решила воспитывать «очень занятым ребенком».
Яна Рудковская
Фото: Instagram
Очень занятым ребенком растет и сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша. Мальчику всего шесть лет, а он уже давно работает наравне со взрослыми и регулярно тренируется на льду. Александр Плющенко снимается в рекламе, выходит на подиум в качестве модели и участвует в ледовых шоу. Фолловеры Яны в Instagram регулярно критикуют ее за то, что она лишает сына детства. Недавно она написала большой пост, в котором дала отпор критикам: «Вчера почитала на свою голову упреки, нравоучения и проклятия, и хочу ответить на ряд мифов и некоторых умозаключений) Миф 1 — муж после 15 операций с очередными болтами и сын-бедолага сутками работают, чтобы заработать мамане на Шанель) Отвечаю — я 20 лет коллекционирую одежду и аксессуары Шанель, вчера на мне были все вещи которым от 4 до 17 лет, ни одной новой) все Винтаж), но если что, я работаю 24/7, только на шоу с моим участием в качестве продюсера и сопродюсера продается 1 млн билетов в год), не говоря о других моих бизнесах и рекламных контрактах, так что если мой муж и сын будут просто ничего не делать, мы бедствовать не будем точно) Наш последний отдых был в июле месяце. Когда вся страна отдыхала, мы отработали в новогодние праздники 57 шоу, включая шоу 31 декабря. Это насчет отдыха».
Анджелина Джоли
Фото: Globallookpress / Face to face
У Анджелины Джоли совершенно другой подход к воспитанию детей. Голливудская актриса, которая растит троих своих и троих приемных детей из разных стран, предложила им выбрать по одному языку для изучения, а потом поделиться знаниями с братьями и сестрами. К примеру, ее сын Мэдокс таким образом выучил немецкий и русский, а его младший брат Нокс захотел учить язык жестов, на котором общаются люди с проблемами слуха и речевого аппарата. Джоли вообще старается дать детям как можно больше свободы. Так, все ее дети не ходят в школу, обучаются дома и сами выбирают, какие предметы хотят изучать.
Ксения Собчак
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ксения Собчак решила воспитать своего сына Платона гением. Когда малышу было всего полгода, она уже составила для него расписание. В интервью телеведущей Регине Тодоренко Ксения призналась, что график сына иногда бывает даже плотнее, чем ее рабочее расписание. Платон занимается изучением английского, регулярно ходит в бассейн и собирает конструкторы. Собчак кормит сына только полезными продуктами, запрещает есть сладости, смотреть мультики и сидеть в Интернете. Ксения считает, что ребенку нужно как можно более позже давать возможность пользоваться сматрфоном, и только два раза в неделю разрешает ему смотреть развивающие мультфильмы.
Ким Кардашьян
Фото: Globallookpress / Face to face
Звезда риалити Ким Кардашьян тоже планирует вырастить из дочери Норт сверхчеловека. Западные таблоиды опубликовали распорядок дня малышки, у которой, как выяснилось, почти нет свободного времени. Пятилетняя Норт берет уроки актерского мастерства, ведет модный блог со специально нанятым для этого человеком, учит несколько языков, занимается плаванием, балетом и китайской каллиграфией... А вечером рассказывает родителям о том, чему она научилась за день.
Наталья Чистякова-Ионова
Фото: Instagram
Натальи Чистякова-Ионова не так фанатична в вопросах обучения дочерей, как Ким Кардашьян, но с самых ранних лет ее девочки изучают английский. Так, старшая дочь певицы Лида начала учить язык, когда ей был всего год. Наталья тогда наняла себе двух помощниц по воспитанию детей, одна из которых была англоязычной. Младшая Вера, тоже прекрасно говорит на английском.
Гвинет Пэлтроу
Фото: Instagram
Гвинет Пэлтроу известна не только своими ролями в кино, но и нестандартными советами о том, как правильно жить, питаться, сохранять молодость, красоту и воспитывать детей. Например, среди звезд Голливуда популярна воспитательная методика Рейчел Вэддилав, написавшей книгу The Baby book, How to enjoy year one («Книга о детях и о том, как наслаждаться первым годом их жизни»). Вэддилав уверяет, что будет лучше, если уже с первых недель жизни ребенок усвоит, что командует парадом не он, а родители не должны под него подстраиваться. Если малыш проплачет двадцать минут, он сам успокоится, утверждает Рейчел. В противном случает он так и будет проситься на руки. «Подход Рейчел оказался весьма успешным в отношении нашей дочери. В шесть недель Эппл спала ночью по шесть-семь часов. Думаю, что все это благодаря рекомендациям Рейчел», — рассказала Пэлтроу. Кроме того, Гвинет (которая является одной из самых богатых голливудских актрис) считает, что материальные блага портят людей, и не балует дочь Эппл и сына Мозеса деньгами на карманные расходы. Экс-супруг актрисы, фронтмен группы Coldplay Крис Мартин поддерживает жену и даже отказался выступать на днях рождения собственных детей, объяснив это тем, что любой труд должен оплачиваться, а Эппл и Мозес еще не заработали достаточно для того, чтобы попросить его спеть.
Анастасия Стоцкая
Фото: Instagram
Анастасия Стоцкая не столь сурова в вопросе воспитания своего сына Алекcандра. Правда, певица, как и многие ее коллеги, решила, что ребенок с детства должен изучать английский. Почти с рождения мальчик общался на иностранном языке с няней-иностранкой.
Ольга Шелест
Фото: Globallookpress / Natalia Shakhanova
Многие родители отговаривают своих детей от занятий экстремальными видами спорта, считая это увлечение очень опасным. А вот Ольга Шелест, прославившаяся в качестве ведущей передачи «Новая атлетика!» об экстремальных видах спорта, пару лет назад поставила годовалую дочь на сноуборд. «Конечно, Муза не носится с горы, не делает бэкфлип и не кантуется. Ей всего год и два месяца. Катаясь на доске за ручку, она познает еще один навык, учится равновесию, дышит свежим морозным горным воздухом и улыбается всем вокруг. Ни о какой нагрузке на позвоночник не может быть и речи, Муза проводит на доске максимум 5 минут, по 3 раза с перерывами в 40 минут. Бегая и плюхаясь на попку, она нагружает позвоночник в разы больше, но это и называется физическое развитие. Да, инструкторы говорят, что рано, лучше лет в 6. Но это только потому, что никто не будет возиться с вашим еще ничего не понимающим малышом», — написала Ольга в Instagram.
Жизель Бюндхен
Фото: Globallookpress / Face to face
Бразильская супермодель, один из бывших ангелов Victoria’s Secret Жизель Бюндхен воспитывает вместе с мужем-футболистом Томом Брэди сына Бенджамина и дочь Вивиан. Жизель занимается йогой, не ест мясо и беспокоится из-за проблем с экологией. Она считает, что интерес к здоровому образу жизни детям нужно прививать с рождения. Так что дети живут по тем же принципам, что и она. К примеру, Вивьен начала заниматься йогой, когда ей было всего десять месяцев.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: globallookpress, eastnews, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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