Китайская няня и карьера с рождения: Навка, Рудковская и другие звезды, воспитывающие своих детей необычными методами

Гвинет Пэлтроу известна не только своими ролями в кино, но и нестандартными советами о том, как правильно жить, питаться, сохранять молодость, красоту и воспитывать детей. Например, среди звезд Голливуда популярна воспитательная методика Рейчел Вэддилав, написавшей книгу The Baby book, How to enjoy year one («Книга о детях и о том, как наслаждаться первым годом их жизни»). Вэддилав уверяет, что будет лучше, если уже с первых недель жизни ребенок усвоит, что командует парадом не он, а родители не должны под него подстраиваться. Если малыш проплачет двадцать минут, он сам успокоится, утверждает Рейчел. В противном случает он так и будет проситься на руки. «Подход Рейчел оказался весьма успешным в отношении нашей дочери. В шесть недель Эппл спала ночью по шесть-семь часов. Думаю, что все это благодаря рекомендациям Рейчел», — рассказала Пэлтроу. Кроме того, Гвинет (которая является одной из самых богатых голливудских актрис) считает, что материальные блага портят людей, и не балует дочь Эппл и сына Мозеса деньгами на карманные расходы. Экс-супруг актрисы, фронтмен группы Coldplay Крис Мартин поддерживает жену и даже отказался выступать на днях рождения собственных детей, объяснив это тем, что любой труд должен оплачиваться, а Эппл и Мозес еще не заработали достаточно для того, чтобы попросить его спеть.

