«Если муж и сын ничего не будут делать, мы бедствовать не будем»: Рудковская развенчала мифы о своей семье

На днях Яна Рудковская вместе с супругом Евгением Плющенко и сыном Сашей отправилась отдыхать в Куршевель. Разумеется, она поделилась снимками и видео со своей роскошной виллы на курорте, а также в экипировке Chanel, и хейтеры тут же активизировались в комментариях. Яна не смогла молчать и решила ответить всем сразу.

«Вчера почитала на свою голову упреки, нравоучения и проклятия, и хочу ответить на ряд мифов и некоторых умозаключений) Миф 1 — муж после 15 операций с очередными болтами и сын-бедолага сутками работают чтобы заработать мамане на Шанель) Отвечаю — я 20 лет коллекционирую одежду и аксессуары Шанель, вчера на мне были все вещи которым от 4 до 17 лет, ни одной новой) все Винтаж), но если что я работаю 24/7, только на шоу с моим участием в качестве продюсера и сопродюсера продается 1 млн билетов в год), не говоря о других моих бизнесах и рекламных контрактах, так что если мой муж и сын будут просто ничего не делать, мы бедствовать не будем точно) Наш последний отдых был в июле месяце. Когда вся страна отдыхала мы отработали в новогодние праздники 57 шоу, включая шоу 31 декабря. Это насчет отдыха», — заявила Яна.