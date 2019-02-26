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«Если муж и сын ничего не будут делать, мы бедствовать не будем»: Рудковская развенчала мифы о своей семье

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я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном Сашей отправились отдыхать

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44-летняя продюсер решила ответить на популярные вопросы о своих отношениях внутри семьи, финансах, отдыхе и роскошной жизни.

На днях Яна Рудковская вместе с супругом Евгением Плющенко и сыном Сашей отправилась отдыхать в Куршевель. Разумеется, она поделилась снимками и видео со своей роскошной виллы на курорте, а также в экипировке Chanel, и хейтеры тут же активизировались в комментариях. Яна не смогла молчать и решила ответить всем сразу.

«Вчера почитала на свою голову упреки, нравоучения и проклятия, и хочу ответить на ряд мифов и некоторых умозаключений) Миф 1 — муж после 15 операций с очередными болтами и сын-бедолага сутками работают чтобы заработать мамане на Шанель) Отвечаю — я 20 лет коллекционирую одежду и аксессуары Шанель, вчера на мне были все вещи которым от 4 до 17 лет, ни одной новой) все Винтаж), но если что я работаю 24/7, только на шоу с моим участием в качестве продюсера и сопродюсера продается 1 млн билетов в год), не говоря о других моих бизнесах и рекламных контрактах, так что если мой муж и сын будут просто ничего не делать, мы бедствовать не будем точно) Наш последний отдых был в июле месяце. Когда вся страна отдыхала мы отработали в новогодние праздники 57 шоу, включая шоу 31 декабря. Это насчет отдыха», — заявила Яна.

Знаменитая блондинка также пояснила, что старшие дети — сыновья Николай и Андрей — не могут присоединиться к семье на этот раз, поскольку заканчивают школу и готовятся к поступлению в ВУЗы. Также особое возмущение у Яны вызвали комментарии о том, что лучше бы она отдыхала на российских курортах, чем тратила деньги за границей: «Друзья мои, я работаю и плачу налоги и не малые государству, я не ворую, не отжимаю, а честным трудом зарабатываю, куда хочу — туда и езжу, больным детям — помогаю, но только через фонды которым доверяю, талантливым детям спортсменам тоже. И это все кому надо — знают».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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