Киркоров, Лорак и другие звезды поздравляют читателей Passion.ru с Новым годом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба телеканала «НТВ»
Филипп Киркоров
Новый год я планирую отметить в кругу родных и близких дома. Сядем все за накрытым столом, отпразднуем. Кстати, новогодняя елка стоит у нас круглый год, вот такая фишка. Не хочу ее убирать — она украшает дом и дарит ощущение радости. После полуночи уложу детей спать и уеду работать. Так что надеюсь все успеть.
Кстати, на канале НТВ в новогоднюю ночь будут показывать «Новогоднюю маску», где я председатель жюри. Знаете, каждому артисту важно найти свою роль — в театре, в кино, эстрадному исполнителю — свою песню, а шоумену — свое шоу. Я его нашел, это на сто процентов мое шоу. Зрителей ждет целых десять новых масок. Признаюсь, несколько раз я был откровенно шокирован, узнав, кто скрывается под ними.
Желаю читателям Passion.ru и своим поклонникам быть здоровыми в новом году, как можно больше времени проводить с семьей и друзьями, ценить это время. Ну и, конечно, надеюсь, что в 2022-м мы, наконец, справимся с пандемией и заживем как прежде.
Ани Лорак
Дорогие мои, с новым годом, с новым счастьем!
Я от всей души желаю вам благополучия. Жизнь — это дар, а счастье — это работа. Так давайте будем самыми счастливыми и создадим лучшую версию себя в 2022 году! С Новым годом!
Фото: Пресс-служба
Анна Плетнева
Я могу назвать уходящий год американскими горками! Сумасшедший темп, одно событие сменяло другое с огромной скоростью, и амплитуда эмоций порой зашкаливала!
Фото: Пресс-служба
Я многое успела и в общем-то не планирую останавливаться! В голове куча идей и разогналась я не на шутку!
Дорогие мои! Очень хочу, чтобы вы были счастливы в новом году и всегда сохраняли позитивный настрой. Главное — любите себя, верьте в чудеса и будьте сильными! Вот увидите, все будет так, как вы загадали!
Екатерина Рокотова
Дорогие читатели журнала Passion.ru, поздравляю вас с наступающим новым годом. Желаю вам чудес, хорошего настроения, чтобы все загаданное в новогоднюю ночь обязательно воплотилось в жизнь. И самое главное — будьте здоровы и счастливы.
Артем Пивоваров
2021 год прошел для нас с командой супернасыщенно и продуктивно: мы поехали в первый всеукраинский тур, летом отрывались на фестивалях, по которым успели так соскучиться; выпустили две большие видеоработы на синглы «Рандеву» и «Мираж», которые занимают лидирующие позиции в топ-чартах. На трек «Рандеву» пользователи ТикТок сняли огромное количество видео, и его признали лучшим треком 2021 года в этой социальной сети.
Но могу сказать, что планы на 2022 год не менее грандиозные (улыбается).
Фото: Пресс-служба
Мы планируем большой сольный концерт «Дежавю Шоу», который не будет похож ни на один из наших предыдущих концертов. Также в планах выпуск нового альбома, разные коллаборации и второй большой тур.
Поздравляю всех читателей и редакцию сайта Passion.ru с новым, 2022 годом! Желаю, чтобы все события, которые будут с вами происходить в новом году, становились для вас настоящим эмоциональным взрывом. С праздником!
(В ближайшее время на сайте Passion.ru выйдет большое интервью Артема Пивоварова, — прим. ред.).
Анастасия Стоцкая
С Новым годом! Я желаю читателям Passion.ru, чтобы вокруг было как можно больше хороших, добрых и честных людей! Чтобы вы были любимы. И мечтайте, пусть самые сумасшедшие мечты сбудутся. Только верьте в них, и они обязательно сбудутся. Я вас очень люблю!
Фото: Пресс-служба
Виктория Талышинская
Дорогие друзья! Хочу от себя лично и от своего партнера по группе «2 Океана» Владимира Курто поздравить всех с наступающим Новым годом! У нас есть песня, которая называется «Не смотри вниз», и мы желаем всем вам: никогда не смотрите вниз, не оглядывайтесь назад, только вперед!
Фото: Пресс-служба
Пусть каждый день Нового года принесет вам радость и успех, удачу и любовь. Пусть в жизни каждого из вас случаются настоящие чудеса, как это было в детстве. Вспомните, как в детстве все загаданные в полночь желания обязательно исполнялись. Наверное, потому что они были такими искренними! Домашнего тепла и уюта, огромной, всепоглощающей любви. И, конечно, здоровья и мира!
Ирина Рудоминская
Дорогие читатели Passion.ru, от чистого сердца поздравляю вас с годом Тигра. Пусть счастье бегает за вами и стучится к вам и вашим близким.
Стас Пьеха
Уходящий год был разным. Конечно, много тревожных мыслей из-за нестабильности в концертной деятельности, но при этом есть время заниматься своими увлечениями. В нашей семье, у моей сестры, родилась еще одна девочка — Ида. А я завел щенка — американского булли.
В следующем году мы хотим осуществить все старинные творческие задумки. Это будет и сборник песен, и переизданная книга стихов, и кое-что еще, о чем пока говорить не стану, чтобы получилось.
Фото: Пресс-служба
Этого и жду от будущего — быть на моей стороне! Этого же и хочу пожелать каждому читателю: верить в себя и свои силы, не думать, что произойдет какое-то чудо, надеяться не на мастеров эзотерики, а просто брать и реализовывать те фантазии, желания, потребности, даже детские, хобби, до которых, может быть, руки не доходили, или смелости не хватало, либо казалось, что это неважно и можно потерпеть. Просто нужно понимать, что время скоротечно и в этих занятиях, которые вы будете пробовать, и кроется счастье гармоничного существования.
Поэтому я желаю вам браться за любые фантазии и реализовывать их самому, не дожидаясь чуда. Желаю, конечно, здоровья, желаю его поддерживать как можно лучше и чтобы оно было. С Новым годом!
Денис Гребенюк и Дмитрий Рыбин
Новый год — один из самых теплых праздников, пусть и отмечаем мы его в самое холодное время года. Это время, когда вера в чудеса настолько сильна, что кажется, будто любое желание может сбыться. И мы, ведущие шоу «Опасные связи», верим, что это действительно так: может и сбудется!
Фото: Пресс-служба
От всей души поздравляем всех наших коллег с Новым годом и, как настоящие честные агенты, желаем вам верности, крепких семей и надежных партнеров. Дарите любовь и делитесь ею с окружающими и пусть взаимопонимание царит в вашем доме!
Надеемся, этот год станет последним для некоторых надоедливых болезней, а в наши с вами жизни вернутся путешествия, яркие мероприятия и спокойствие!
Ну и, конечно, не можем не пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья и материального благополучия, новых впечатлений и надежных друзей. Отлично отдохните в праздничную неделю и возвращайтесь к работе полными сил. Поздравляем!
Anna Green
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть он принесет в вашу жизнь новые положительные эмоции, новые приятные встречи, новые личные достижения! Живите полной жизнью! Не откладывайте ничего на потом, живите здесь и сейчас! Помните, что второго шанса прожить один и тот же момент у вас не будет! Поэтому старайтесь делать каждый свой миг удивительным и прекрасным!
Меняйтесь сами и меняйте мир вокруг вас!
(В январе 2022-го читайте на Passion.ru откровенное и пронзительное интервью с Anna Green, — прим. ред.).
Фото: Павел Шелковников/ личный архив Anna Green
Анжелика Пушнова
Дорогие читатели Passion.ru, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам много счастья, чтобы вы оставались собой, чтобы наслаждались жизнью! Желаю как можно больше позитивных ярких событий, чтобы кругом шла голова, оттого что вы можете взять от жизни все. И, конечно же, здоровья!
Евгений Рудин (DJ GROOVE)
Я хочу пожелать здоровья и возможности больше путешествовать.
Уверен, постепенно будут открываться все границы и новые поездки подарят вам яркие впечатления.
Занимайтесь любимым делом, живите, наслаждайтесь хорошей музыкой, качественным кино, интересной работой и временем, проведенным с любимой семьей.
Интервью с Евгением Рудиным читайте на Passion.ru.
Фото: Пресс-служба
Родион Газманов
Поздравляю всех читателей Passion.ru с Новым, 2022 годом! Прошедшие два были, мягко говоря, сложными, но мы не только вышли из зоны комфорта, но и умудрились устоять и стать сильнее. Так устроен мир, так устроены мы.
Фото: Пресс-служба
Я желаю вам, чтобы у вас и ваших близких все было хорошо. Это главная основа счастья. Я желаю здоровья (это самое актуальное пожелание последних лет). Я желаю вам сил, упорства и целеустремленности. Чувства потока и постоянного вдохновения, ведь оно нужно в любой работе и любом деле.
Время перелистывает страницы, и любое событие забывается, спрессовывается под тяжестью следующих страниц, воспоминаний и эмоций. Но давайте все же жить моментом, жить здесь и сейчас, для себя и для тех, кто нам дорог, ведь история хоть и идет по спирали, но этот конкретный момент не повторится больше никогда. И чем он хуже какого-то другого момента, чтобы быть счастливым?
Мечтайте, живите, развивайтесь и делайте добро. И пусть вселенная ответит вам тем же. С Новым годом!
Анна Пескова
Новый год — время, когда веришь в исполнение загаданных желаний.
Есть что-то волшебное и душевное в этих днях. Наряжая елку, украшая квартиру, мы будто исполняем волшебный ритуал, открывающий нам двери в еще один новый год нашей жизни. В этот момент как-то особо остро верится в чудо.
Здоровья вам, благополучия, успехов во всех начинаниях и чтобы рядом были родные и любимые люди!
Фото: Пресс-служба
Ирина Старшенбаум
С Новым годом, дорогие и любимые читатели Passion.ru. Давайте тянуться к свету и выходить из тьмы. Сил и тепла всем! Пусть чувство волшебства не покидает весь следующий год.
Фото: Пресс-служба
Дорогие читатели, партнеры и друзья Passion.ru, пусть новый, 2022 год станет удачным, счастливым, радостным для каждого из вас! Спасибо, что вы с нами. С Новым годом! Редакция
Фото и видео: Instagram, пресс-служба, Павел Шековников/ личный архив Anna Green