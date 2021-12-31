Киркоров, Лорак и другие звезды поздравляют читателей Passion.ru с Новым годом

Филипп Киркоров

Новый год я планирую отметить в кругу родных и близких дома. Сядем все за накрытым столом, отпразднуем. Кстати, новогодняя елка стоит у нас круглый год, вот такая фишка. Не хочу ее убирать — она украшает дом и дарит ощущение радости. После полуночи уложу детей спать и уеду работать. Так что надеюсь все успеть.

Кстати, на канале НТВ в новогоднюю ночь будут показывать «Новогоднюю маску», где я председатель жюри. Знаете, каждому артисту важно найти свою роль — в театре, в кино, эстрадному исполнителю — свою песню, а шоумену — свое шоу. Я его нашел, это на сто процентов мое шоу. Зрителей ждет целых десять новых масок. Признаюсь, несколько раз я был откровенно шокирован, узнав, кто скрывается под ними.

Желаю читателям Passion.ru и своим поклонникам быть здоровыми в новом году, как можно больше времени проводить с семьей и друзьями, ценить это время. Ну и, конечно, надеюсь, что в 2022-м мы, наконец, справимся с пандемией и заживем как прежде.

Ани Лорак

Дорогие мои, с новым годом, с новым счастьем!

Я от всей души желаю вам благополучия. Жизнь — это дар, а счастье — это работа. Так давайте будем самыми счастливыми и создадим лучшую версию себя в 2022 году! С Новым годом!