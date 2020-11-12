Мур, Кидман, Бейсингер и другие звезды в возрасте, перестаравшиеся с пластикой

Деми Мур не любит говорить о своих пластических операциях, зато об изменениях в ее внешности не раз писали СМИ. А если посмотреть на фотографии актрисы в юности и молодости, а также внимательно рассмотреть Мур в фильмах разных лет, становится понятно, что она не раз обращалась к пластическим хирургам. Особенно актриса пристрастилась к пластике после тяжелого развода с Эштоном Катчером. Тогда, в 2011 году Катчер расстался с Мур и начал встречаться с Милой Кунис, которая на двадцать лет моложе Деми. Впрочем, недавно Деми заявила, что наконец смирилась с возрастными изменениями, перестала бояться морщин и стала принимать себя такой, какая она теперь есть.

Николь Кидман