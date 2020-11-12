Мур, Кидман, Бейсингер и другие звезды в возрасте, перестаравшиеся с пластикой
Фото: Getty
Деми Мур
Фото: Eastnews
Деми Мур не любит говорить о своих пластических операциях, зато об изменениях в ее внешности не раз писали СМИ. А если посмотреть на фотографии актрисы в юности и молодости, а также внимательно рассмотреть Мур в фильмах разных лет, становится понятно, что она не раз обращалась к пластическим хирургам. Особенно актриса пристрастилась к пластике после тяжелого развода с Эштоном Катчером. Тогда, в 2011 году Катчер расстался с Мур и начал встречаться с Милой Кунис, которая на двадцать лет моложе Деми. Впрочем, недавно Деми заявила, что наконец смирилась с возрастными изменениями, перестала бояться морщин и стала принимать себя такой, какая она теперь есть.
Николь Кидман
Фото: Globallookpress / Famous
Николь Кидман в 2017 году появилась на церемонии вручения премии Goldene Kamera в Германии спустя пару недель после «Оскара» с... необычным лицом. Пластический хирург в интервью Daily Mail уверил, что за несколько дней невозможно так поправиться, и все дело, скорее всего, в инъекциях красоты: «На щеках больше объема, это создает опухший вид и может быть вызвано увеличением веса, но прошло слишком мало времени. Думаю, она применяла инъекционные филлеры, которые в ограниченных количествах добавляют объем и выделяют такие области, как губы и скулы. Но если переборщить, то получается эффект "лицо-подушка"». Актрису, которая все больше походит на восковую статую, также часто обвиняют в чрезмерном увлечении инъекциями ботокса.
Ким Бейсингер
Фото: Globallookpress / face to face
Провокационный фильм «9 1/2 недель» режиссера Эдриана Лайна, в котором Ким Бейсингер и Микки Рурк сыграли страстных влюбленных, готовых на эротические эксперименты, вышел на экраны в далеком 1987 году. Миллионам зрителей по всему миру актриса запомнилась именно по этой роли. Нежные и тонкие черты лица, магический взгляд, пухлые губы, белокурые локоны — Ким стала предметом грез для многочисленных поклонников. Отметив 60-летие, Ким Бейсингер увлеклась походами к пластическим хирургам. Актриса сделала блефаропластику (коррекция формы век), подтяжку лица, избавилась от морщин и других возрастных изменений с помощью инъекций ботокса и филлеров. В итоге у нее изменились форма бровей и скул, разрез глаз и даже взгляд. Когда в 2015 году Бейсингер появилась на показе фильма «Одиннадцать часов», многие поклонники и журналисты не смогли ее узнать.
Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Globallookpress / face to face
Несколько лет назад в Нью-Йорке состоялась премьера финального эпизода телесериала «Вражда», в котором одну из главных ролей сыграла Кэтрин Зета-Джонс. 47-летняя актриса появилась перед прессой в белом костюме с глубоким декольте, продемонстрировав окружающим стройную фигуру. Однако многие отметили не столько подтянутое тело актрисы, сколько изменившееся от многочисленных уколов ботокса лицо. «У Кэтрин на протяжении всего мероприятия было одно и то же, будто застывшее выражение лица с легкой ухмылкой. Возможно, это последствия введения ботокса или неудачной подтяжки нижней трети лица», — сообщили западные СМИ.
Мадонна
Фото: DPA
Мадонну, возможно, и нельзя было назвать идеальной красоткой, но у певицы была яркая эффектная внешность. К сожалению, свою индивидуальность поп-звезда потеряла из-за чрезмерного увлечения пластикой.
Эммануэль Беар
Фото: Eastnews
Эммануэль Беар, которой в августе исполнится 57 лет, была одной из самых красивых актрис французского кино. Тонкие и женственные черты лица, милая улыбка, пронзительный взгляд голубых глаз... К сожалению, после пластических операций и инъекций красоты Беар стала практически не похожа на себя.
Рене Зеллвегер
Фото: Globallookpress / _Keith Mayhew
За спиной Рене Зеллвегер отличная карьера с весьма внушительным списком ролей, а после выхода на большие экраны комедии «Дневник Бриджит Джонс» она превратилась в настоящую любимицу публики. Худощавая от природы, ради этой роли актриса набрала 20 кг, и ее усилия были оценены по достоинству. Классической красавицей Рене никогда не была, но милой, очаровательной и интересной — без сомнений. Однако пару лет назад звезда решила подкорректировать внешность и немного омолодиться, но вместо этого стала абсолютно неузнаваема. Поклонники были в шоке, актриса уверяла, что совершенно счастлива в новом облике, агенты отрицали наличие операций и валили все на возраст, но все прекрасно понимали.
Мег Райан
Фото: Globallookpress / _Faye Sadou
Некогда одна из любимиц Голливуда, симпатичная милашка из целой россыпи культовых романтических комедий Мег Райан уже давно исчезла как с больших, так и с малых экранов. Виной всему все та же пластика, так сильно изменившая внешность актрисы, что на нее просто невозможно было смотреть без сожаления. Сама Мег не раз заявляла, что не готова красиво стареть в кадре, но сейчас у нее и нет такой возможности — сниматься ее просто не зовут.
Лара Флинн Бойл
Фото: Globallookpress / _Faye Sadou
Звезда сериала «Твин Пикс» была очень востребована режиссерами, но в начале 2000-х внезапно стала сниматься все меньше и меньше, а потом и вовсе пропала с кинематографических радаров. Виной тому стали проблемы со здоровьем и неудачные попытки остановить увядание. Пластические хирурги вместо того, чтобы сделать Лару моложе, лишь лишили ее красоты. Дополнили удручающую картину гипертрофированно большие из-за чрезмерной контурной пластики губы. Крайне неудачные результаты актриса решила исправить при помощи восстановительных операций, но это не очень помогло.
Шер
Фото: Globallookpress / Ron Sachs
Шер в свои 74 года может похвастаться потрясающей фигурой и до сих пор продолжает отплясывать на своих концертах, демонстрируя, что она в прекрасной форме. Но вот с пластикой лица у певицы случился явный промах. Хотя сама она считает, что нет ничего страшного в том, что она старается сохранить свое лицо внешне молодым любыми способами.
Фото: Instagram, eastnews, getty, globallookpress, dpa
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