Николь Кидман появилась на церемонии вручения премии Goldene Kamera в Германии спустя пару недель после «Оскара». Актриса выглядела прекрасно и на церемонии вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук.

Но на этот раз ее лицо было одновременно более посвежевшим и слишком пухлым. Куда делись ее скулы?!

Пластический хирург в интервью Daily Mail уверил, что за несколько дней невозможно так поправится, и все дело, скорее всего, в инъекциях красоты:

«На щеках больше объема, это создает опухший вид и может быть вызвано увеличением веса, но прошло слишком мало времени. Думаю, она применяла инъекционные филлеры, которые в ограниченных количествах добавляют объем и выделяют такие области, как губы и скулы. Но если переборщить, то получается эффект «лицо-подушка».

Фото: globallookpress.com, eastnews.com