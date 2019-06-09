Журналист Иван Голунов отправлен под домашний арест

6 июня в центре Москвы был задержан специальный корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере — в его рюкзаке было обнаружено несколько свертков с порошкообразным веществом. Более того, во время обыска в его квартире сотрудниками полиции также были найдены несколько подозрительных пакетов. В свою очередь, Иван утверждает, что наркотики были ему подброшены сотрудниками полиции, а в течение последнего года он неоднократно получал угрозы из-за своей профессиональной деятельности — журналист занимался расследованиями. Вечером 7 июня в Никулинском суде г. Москвы состоялось заседание по избранию Ивану Голунову меры пресечения. Представители обвинения просили суд арестовать журналиста на два месяца, объяснив это тем, что ему предъявлено обвинение по особо тяжкой статье. Защита ходатайствовала об заключении Ивана Голунова под домашний арест. В итоге решением суда журналист был отправлен под домашний арестом сроком на два месяца. Это решение было встречено овациями нескольких сотен людей, собравшихся поздним вечером у здания Никулинского суда.