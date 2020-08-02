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Караулова в сверкающем мини, Лорак в блестящем комбинезоне с декольте и другие яркие образы звезд за неделю

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Юлианна Караулова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

После окончания режима самоизоляции знаменитости все чаще выходят в свет и демонстрируют эффектные наряды. Мы выбрали самые яркие звездные образы за прошедшую неделю.

Юлианна Караулова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Юлианна Караулова на минувшей неделе продемонстрировала два очень разных образа. На одном концерте певица сияла в серебристом мини-платье и босоножках на каблуках. А на другом — показала стальной пресс в коротком желтом топе и широких спортивных штанах, доволнив комплект яркими кроссовками и бомбером.

Ани Лорак

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ани Лорак подчеркнула женственные формы сверкающим серебристым комбинезоном с глубоким декольте.

Zivert

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Zivert выглядела очень стильно в шелковом нежно-розовом костюме — жакет свободного кроя и короткие шорты она дополнила черным топом бандо. Завершали образ массивные золотые цепи на шее, крупные серьги, босоножки на каблуках и алая помада.

Альбина Джанабаева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Альбина Джанабаева отдала предпочтение более насыщенному розовому цвету и брючному костюму более классического кроя. Эффектной деталью стал огромный цветок на плече.

Ханна

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Ханна появилась на одном из концертов в дерзком образе: поверх прозрачного комбинезона в стразах певица надела блестящую мини-юбку и объемную кожаную косуху, перевязанную на талии широким ремнем.

Елка

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Заметно похудевшая в последнее время Елка показала тонкую талию и плоский живот, надев короткий топ и широкие брюки спортивного кроя, а сверху накинула бомбер. Завершали образ два пучка на голове и ярко-красная помада.

Ирина Безрукова

Фото: Пресс-служба

Ирина Безрукова появилась на премьере спектакля в летнем ромнатичном образе: белое платье с ярким принтом в виде птиц и животных она дополнила необычной укороченной розовой курткой и белыми кроссовками.

Виктория Рунцова

Фото: Пресс-служба

Виктория Рунцова надела эффектную юбку металлического оттенка, которую доболнила шелковой белой майкой, легким полупрозрачным джемпером крупной вязки и белоснежными кроссовками. Заверщал образ романтичный и стильный образ рюкзал оливкового оттенка.

Пелагея

Глядя на свежие фото в блоге Пелагеи, поклонники уверены, что недавний развод пошел ей на пользу — певица буквально расцвела. Артистка продемонстрировала обновленную стрижку с удлиненной челкой, а кремовый пиджак и белый шелковый корсет подчеркнули ее выдающиеся формы.

Фото: пресс-служба, Екатерина Шринкина / Passion.ru

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