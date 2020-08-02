Караулова в сверкающем мини, Лорак в блестящем комбинезоне с декольте и другие яркие образы звезд за неделю

Юлианна Караулова на минувшей неделе продемонстрировала два очень разных образа. На одном концерте певица сияла в серебристом мини-платье и босоножках на каблуках. А на другом — показала стальной пресс в коротком желтом топе и широких спортивных штанах, доволнив комплект яркими кроссовками и бомбером.

Ани Лорак