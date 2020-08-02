Караулова в сверкающем мини, Лорак в блестящем комбинезоне с декольте и другие яркие образы звезд за неделю
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлианна Караулова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Юлианна Караулова на минувшей неделе продемонстрировала два очень разных образа. На одном концерте певица сияла в серебристом мини-платье и босоножках на каблуках. А на другом — показала стальной пресс в коротком желтом топе и широких спортивных штанах, доволнив комплект яркими кроссовками и бомбером.
Ани Лорак
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ани Лорак подчеркнула женственные формы сверкающим серебристым комбинезоном с глубоким декольте.
Zivert
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Zivert выглядела очень стильно в шелковом нежно-розовом костюме — жакет свободного кроя и короткие шорты она дополнила черным топом бандо. Завершали образ массивные золотые цепи на шее, крупные серьги, босоножки на каблуках и алая помада.
Альбина Джанабаева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Альбина Джанабаева отдала предпочтение более насыщенному розовому цвету и брючному костюму более классического кроя. Эффектной деталью стал огромный цветок на плече.
Ханна
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ханна появилась на одном из концертов в дерзком образе: поверх прозрачного комбинезона в стразах певица надела блестящую мини-юбку и объемную кожаную косуху, перевязанную на талии широким ремнем.
Елка
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Заметно похудевшая в последнее время Елка показала тонкую талию и плоский живот, надев короткий топ и широкие брюки спортивного кроя, а сверху накинула бомбер. Завершали образ два пучка на голове и ярко-красная помада.
Ирина Безрукова
Фото: Пресс-служба
Ирина Безрукова появилась на премьере спектакля в летнем ромнатичном образе: белое платье с ярким принтом в виде птиц и животных она дополнила необычной укороченной розовой курткой и белыми кроссовками.
Виктория Рунцова
Фото: Пресс-служба
Виктория Рунцова надела эффектную юбку металлического оттенка, которую доболнила шелковой белой майкой, легким полупрозрачным джемпером крупной вязки и белоснежными кроссовками. Заверщал образ романтичный и стильный образ рюкзал оливкового оттенка.
Пелагея
Глядя на свежие фото в блоге Пелагеи, поклонники уверены, что недавний развод пошел ей на пользу — певица буквально расцвела. Артистка продемонстрировала обновленную стрижку с удлиненной челкой, а кремовый пиджак и белый шелковый корсет подчеркнули ее выдающиеся формы.
Фото: пресс-служба, Екатерина Шринкина / Passion.ru
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