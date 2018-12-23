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Как изменились и чем занимаются теперь Шумакова, Панфилов и другие актеры сериала «Сладкая жизнь»

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Шумакова

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Российский драматический сериал «Сладкая жизнь» вышел на экраны пять лет назад. По сюжету, мать-одиночка из Перми переезжает в Москву, где вносит значительные перемены в устоявшуюся жизнь шестерых успешных 30-летних москвичей. Некоторые актеры прославились благодаря этому сериалу, стали известными и успешным и теперь регулярно выходят в свет и становятся героями новостей, для других проект не стал трамплином в шоу-бизнесе. Как изменились и чем занимаются теперь актеры сериала «Сладкая жизнь»?

Мария Шумакова

Мария Шумакова, сыгравшая в сериале полноватую и закомплексованную жену бизнесмена, после съемок заметно похудела, увлеклась йогой, сыроедением, восточной философией и стала часто выходить в свет в эффектных нарядах и публиковать в Instagram фото в бикини и откровенные посты о самопознании и саморазвитии, сексе и отношениях с мужчинами. 24 декабря актрисе исполнилось 30 лет. Сейчас Мария снимается в сериале «Русалки» и занята еще в нескольких кинопроектах.

Роман Маякин

Экранный муж Марии Шумаковой Роман Маякин тоже прославился благодаря «Сладкой жизни». «У меня никаких вопросов к Вадиму нет — мне его чисто по-мужски жалко. Рушится у него все. Когда нет уверенности, когда ушла почва из-под ног, ты не то что телку, ты даже жену не можешь соблазнить. И его неуверенность рождает в итоге ту задницу, в которой он оказывается. Но это и есть тот жизненный опыт, который мы приобретаем. И полезность "Сладкой жизни" не в том, что люди посмотрят и пострадают, а в том, что люди узнают себя в некоторых ситуациях», — рассказал актер в интервью «7 Дней».

После этой роли Маякин сыграл в комедиях «Без границ» с Олегом Басилашвили и Инной Чуриковой и «Как я стал русским» с Виталием Хаевым и Светланой Ивановой, сериалах «Вы все меня бесите» со Светланой Ходченковой и «Любимцы» с Александрой Бортич. На февраль 2019 года намечена премьера фильма «Любовницы» с Паулиной Андреевой и Александрой Бортич, в котором он сыграл одну из ролей. В отличие от своего героя в прославившей его «Сладкой жизни», изменявшем жене бизнесмене, Роман давно женат и растит четверых детей, уверяет, что обожает супругу, которой удалось совладать с его буйным нравом.

Марта Носова

Исполнительница главной роли в сериале украинская танцовщица и хореограф Марта Носова после успеха проектов не продолжила сниматься в кино. У нее есть своя танцевальная группа «Матрешки», с которой она гастролирует, также она преподает хореографию. О своей личной жизни Марта предпочитает не распространяться, так что о том, кто является ее избранником, неизвестно.

Никита Панфилов

Один из самых ярких персонажей «Сладкой жизни» Никита Панфилов был успешным и известным актером и до сериала. Многим он запомнился благодаря роли в фильме «Духless», ролям в сериалах и театре МХТ им. Чехова. После «Сладкой жизни» актер развелся со второй женой и в прошлом году женился на медике по имени Ксения. Недавно у них родилась дочь Аврора. От второго брака у Панфилова подрастает сын Добрыня.

Анастасия Меськова

Главная стерва «Сладкой жизни», по сценарию, избалованная дочь богатого бизнесмена с мужем-подкаблучником в жизни Анастасия Меськова совсем не похожа на свою экранную героиню. Актриса и бывшая балерина, Анастасия счастлива в браке с бизнесменом Александром и растит двоих сыновей. Меськова часто выходит в свет, позирует на красных дорожках, снимается в кино и сериалах.

Антон Денисенко

Экранный муж Анастасии Меськовой Антон Денисенко стал очень востребованным актером сериалов. Только в этом году Денис был приглашен в шесть проектов. Кроме того, Антон ведет на каналах «Моя планета» и «Москва 24» авторскую программу «Москва и окрестности». В 2017 году актер женился на своей девушке, фотографе и арт-директоре проекта «Teatrall» Ириной Жирковой.

Эдуард Мацаберидзе

В ноябре звезда «Сладкой жизни» и телеведущий Эдуард Мацаберидзе рассказал, как победил рак. К счастью, Эдуарду удалось вылечиться от лимфомы. «Друзья мои, я здоров! Правда, пока что выгляжу так, будто увидел родителей, занимающихся сексом, но, говорят со временем, и это пройдет! Если коротко резюмировать, то влито в меня было больше 30 литров высокодозной химии, съедено хрен знает сколько таблеток, но главное, что это дало результат», — написал актер в Instagram.

После успеха сериала Эдуард стал ведущим шоу «Еда, я люблю тебя» на телеканале «Пятница». Мацаберидзе давно женат на однокурснице Юлии Иващук, с которой познакомился в общежитии университета. В 2015 году у супругов родилась дочь Евгения.

Лукерья Ильяшенко

Лукерья Ильяшенко сыграла в сериале «Измены» небольшую роль молодой любовницы женатого бизнесмена Олега Ивановича. Параллельно с этим проектом актриса снималась в похожей роли в сериале «Сладкая жизнь», сделавшим ее известной актрисой. Сейчас Лукерья появляется на светских мероприятих и в глянцевых журналах, снимается в кино и сериалах. Ильшенко встречается с главным редактором журнала Maxim Александром Маленковым, с которым она вместе уже восемь лет.

Текст: Роман Страстный

Фото: instagram, kinopoisk, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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