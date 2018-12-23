Как изменились и чем занимаются теперь Шумакова, Панфилов и другие актеры сериала «Сладкая жизнь»

Мария Шумакова
Мария Шумакова, сыгравшая в сериале полноватую и закомплексованную жену бизнесмена, после съемок заметно похудела, увлеклась йогой, сыроедением, восточной философией и стала часто выходить в свет в эффектных нарядах и публиковать в Instagram фото в бикини и откровенные посты о самопознании и саморазвитии, сексе и отношениях с мужчинами. 24 декабря актрисе исполнилось 30 лет. Сейчас Мария снимается в сериале «Русалки» и занята еще в нескольких кинопроектах.
Роман Маякин
Экранный муж Марии Шумаковой Роман Маякин тоже прославился благодаря «Сладкой жизни». «У меня никаких вопросов к Вадиму нет — мне его чисто по-мужски жалко. Рушится у него все. Когда нет уверенности, когда ушла почва из-под ног, ты не то что телку, ты даже жену не можешь соблазнить. И его неуверенность рождает в итоге ту задницу, в которой он оказывается. Но это и есть тот жизненный опыт, который мы приобретаем. И полезность "Сладкой жизни" не в том, что люди посмотрят и пострадают, а в том, что люди узнают себя в некоторых ситуациях», — рассказал актер в интервью «7 Дней».
После этой роли Маякин сыграл в комедиях «Без границ» с Олегом Басилашвили и Инной Чуриковой и «Как я стал русским» с Виталием Хаевым и Светланой Ивановой, сериалах «Вы все меня бесите» со Светланой Ходченковой и «Любимцы» с Александрой Бортич. На февраль 2019 года намечена премьера фильма «Любовницы» с Паулиной Андреевой и Александрой Бортич, в котором он сыграл одну из ролей. В отличие от своего героя в прославившей его «Сладкой жизни», изменявшем жене бизнесмене, Роман давно женат и растит четверых детей, уверяет, что обожает супругу, которой удалось совладать с его буйным нравом.
Марта Носова
Исполнительница главной роли в сериале украинская танцовщица и хореограф Марта Носова после успеха проектов не продолжила сниматься в кино. У нее есть своя танцевальная группа «Матрешки», с которой она гастролирует, также она преподает хореографию. О своей личной жизни Марта предпочитает не распространяться, так что о том, кто является ее избранником, неизвестно.
Никита Панфилов
Один из самых ярких персонажей «Сладкой жизни» Никита Панфилов был успешным и известным актером и до сериала. Многим он запомнился благодаря роли в фильме «Духless», ролям в сериалах и театре МХТ им. Чехова. После «Сладкой жизни» актер развелся со второй женой и в прошлом году женился на медике по имени Ксения. Недавно у них родилась дочь Аврора. От второго брака у Панфилова подрастает сын Добрыня.
Анастасия Меськова
Главная стерва «Сладкой жизни», по сценарию, избалованная дочь богатого бизнесмена с мужем-подкаблучником в жизни Анастасия Меськова совсем не похожа на свою экранную героиню. Актриса и бывшая балерина, Анастасия счастлива в браке с бизнесменом Александром и растит двоих сыновей. Меськова часто выходит в свет, позирует на красных дорожках, снимается в кино и сериалах.
Антон Денисенко
Экранный муж Анастасии Меськовой Антон Денисенко стал очень востребованным актером сериалов. Только в этом году Денис был приглашен в шесть проектов. Кроме того, Антон ведет на каналах «Моя планета» и «Москва 24» авторскую программу «Москва и окрестности». В 2017 году актер женился на своей девушке, фотографе и арт-директоре проекта «Teatrall» Ириной Жирковой.
Эдуард Мацаберидзе
В ноябре звезда «Сладкой жизни» и телеведущий Эдуард Мацаберидзе рассказал, как победил рак. К счастью, Эдуарду удалось вылечиться от лимфомы. «Друзья мои, я здоров! Правда, пока что выгляжу так, будто увидел родителей, занимающихся сексом, но, говорят со временем, и это пройдет! Если коротко резюмировать, то влито в меня было больше 30 литров высокодозной химии, съедено хрен знает сколько таблеток, но главное, что это дало результат», — написал актер в Instagram.
После успеха сериала Эдуард стал ведущим шоу «Еда, я люблю тебя» на телеканале «Пятница». Мацаберидзе давно женат на однокурснице Юлии Иващук, с которой познакомился в общежитии университета. В 2015 году у супругов родилась дочь Евгения.
Лукерья Ильяшенко
Лукерья Ильяшенко сыграла в сериале «Измены» небольшую роль молодой любовницы женатого бизнесмена Олега Ивановича. Параллельно с этим проектом актриса снималась в похожей роли в сериале «Сладкая жизнь», сделавшим ее известной актрисой. Сейчас Лукерья появляется на светских мероприятих и в глянцевых журналах, снимается в кино и сериалах. Ильшенко встречается с главным редактором журнала Maxim Александром Маленковым, с которым она вместе уже восемь лет.
Текст: Роман Страстный
Фото: instagram, kinopoisk, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru