Как изменились и чем занимаются теперь Шумакова, Панфилов и другие актеры сериала «Сладкая жизнь»

Экранный муж Марии Шумаковой Роман Маякин тоже прославился благодаря «Сладкой жизни». «У меня никаких вопросов к Вадиму нет — мне его чисто по-мужски жалко. Рушится у него все. Когда нет уверенности, когда ушла почва из-под ног, ты не то что телку, ты даже жену не можешь соблазнить. И его неуверенность рождает в итоге ту задницу, в которой он оказывается. Но это и есть тот жизненный опыт, который мы приобретаем. И полезность "Сладкой жизни" не в том, что люди посмотрят и пострадают, а в том, что люди узнают себя в некоторых ситуациях», — рассказал актер в интервью «7 Дней».

После этой роли Маякин сыграл в комедиях «Без границ» с Олегом Басилашвили и Инной Чуриковой и «Как я стал русским» с Виталием Хаевым и Светланой Ивановой, сериалах «Вы все меня бесите» со Светланой Ходченковой и «Любимцы» с Александрой Бортич. На февраль 2019 года намечена премьера фильма «Любовницы» с Паулиной Андреевой и Александрой Бортич, в котором он сыграл одну из ролей. В отличие от своего героя в прославившей его «Сладкой жизни», изменявшем жене бизнесмене, Роман давно женат и растит четверых детей, уверяет, что обожает супругу, которой удалось совладать с его буйным нравом.

Марта Носова