Как живет и выглядит первый муж Веры Глаголевой, бросивший ее ради американки

После окончания школы нелюдимый, но спокойный Родина (имя ему подправили позже) поступил в театральное училище Днепропетровска, но бросил его и отправился доучиваться в Москву, где с первой же попытки поступил во ВГИК (окончил актерский факультет в 1965 году, а режиссерский — в 1972-м).

Сниматься он начал еще до получения диплома. Его дебют в кино состоялся в фильме 1964 года «Живет такой парень», где главную роль исполнил Леонид Куравлев.

Впоследствии фильмы с его участием стали выходить на экраны ежегодно: «Первый снег», «Сердце матери», «Нежность», «Влюбленные» и другие. Как режиссер Нахапетов поставил 16 картин: «Вино из одуванчиков», «Не стреляйте в белых лебедей», «Зонтик для новобрачных», «Моя большая армянская свадьба» и другие.

Вера в Веру

С будущей женой Верой Глаголевой режиссер познакомился, когда она была еще совсем юной. Вчерашняя школьница, мастер спорта по стрельбе из лука попала на «Мосфильм» с приятелями. Там ее попросили подыграть актеру, пробовавшемуся на роль в фильме «На край света...», который снимал Нахапетов.

Девушка легко выучила сцену и непринужденно все сыграла. Она так органично смотрелась в кадре, что ее утвердили на главную женскую роль. После Родион Нахапетов так объяснял ее успех: «Она не была заинтересована в том, чтобы быть актрисой. Поэтому изобразила все легко. Я ей поверил».