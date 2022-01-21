Как живет и выглядит первый муж Веры Глаголевой, бросивший ее ради американки
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Фото: Кадр фильма
Родина — Родион
С именем Родиона Нахапетова связана целая героико-патриотическая история. Мать режиссера Галина Прокопенко познакомилась с его отцом Рафаилом Нахапетовым в партизанском отряде «Родина», у которого была связной. И даже будучи на приличном сроке беременности, она продолжала передавать партизанам тайные документы.
Когда Галина была уже на сносях, попала в концлагерь, из которого ей чудом удалось бежать. Она сумела спрятаться в городе Пятихатки Днепропетровской области.
И там в 1944 году во время бомбежки появился на свет мальчик. Мать назвала его Родина, в честь организации, которой помогала. Так ее сын много лет носил это необычное имя Родина Нахапетов.
Мальчишка получил фамилию отца, но до 10 лет считал родителя погибшим на фронте. После окончания войны Рафаил вернулся в Армению к семье.
В послевоенные годы мать будущего актера работала в лагере для политзаключенных и передавала на волю их письма. Так она помогала тем, кто, по ее мнению, находился в нечеловеческих условиях. Она даже писала партработникам, чтобы они изменили ситуацию. За эту самодеятельность Галина Прокопенко угодила в психушку, где ее здоровье подорвали «лечением» тяжелыми препаратами.
Детство и юность Нахапетова были нерадостными — в постоянной нужде и стрессах. И он во что бы то ни стало мечтал вырваться из этого круга.
После окончания школы нелюдимый, но спокойный Родина (имя ему подправили позже) поступил в театральное училище Днепропетровска, но бросил его и отправился доучиваться в Москву, где с первой же попытки поступил во ВГИК (окончил актерский факультет в 1965 году, а режиссерский — в 1972-м).
Сниматься он начал еще до получения диплома. Его дебют в кино состоялся в фильме 1964 года «Живет такой парень», где главную роль исполнил Леонид Куравлев.
Впоследствии фильмы с его участием стали выходить на экраны ежегодно: «Первый снег», «Сердце матери», «Нежность», «Влюбленные» и другие. Как режиссер Нахапетов поставил 16 картин: «Вино из одуванчиков», «Не стреляйте в белых лебедей», «Зонтик для новобрачных», «Моя большая армянская свадьба» и другие.
Вера в Веру
С будущей женой Верой Глаголевой режиссер познакомился, когда она была еще совсем юной. Вчерашняя школьница, мастер спорта по стрельбе из лука попала на «Мосфильм» с приятелями. Там ее попросили подыграть актеру, пробовавшемуся на роль в фильме «На край света...», который снимал Нахапетов.
Девушка легко выучила сцену и непринужденно все сыграла. Она так органично смотрелась в кадре, что ее утвердили на главную женскую роль. После Родион Нахапетов так объяснял ее успех: «Она не была заинтересована в том, чтобы быть актрисой. Поэтому изобразила все легко. Я ей поверил».
Фото: Kinopoisk.ru
Вскоре Родион понял, что Вера не только актриса с большим будущим, но женщина, с которой он хочет связать судьбу. Через год после премьеры дебютного фильма Глаголева вышла замуж за Нахапетова. Ей было всего 20 лет, ему — 32.
В 1978 году у супругов родилась Анна, а два года спустя Мария. Нахапетов и Глаголева жили душа в душу, растили дочек и много работали вместе.
Фото: www.instagram.com/mashanahapetova
Крах и любовь
В 1987 году Нахапетов снял фильм «На исходе ночи», но в советском прокате картина провалилась, зато права на показ купила знаменитая кинокомпания 20th Century Fox. Тогда Нахапетов впервые повернулся в сторону США. Он понимал, что на родине он уже достиг всего, чего хотел, и творческого будущего здесь не видел. К тому же вскоре его позвал работать за океан товарищ, и Нахапетов не раздумывая улетел в Америку.
Это стало началом конца... Любовь режиссера и актрисы не выдержала испытание расстоянием. Знакомые пары уже прямо говорили ей, что в США Родион Нахапетов живет с другой женщиной. Вера отказывалась в это верить, доказывая любовь мужа письмами, которые получала от него каждую неделю.
Но, однажды приехав к супругу, она поняла, что он смотрит на нее виноватыми глазами. Глаголева прямо спросила, правда или нет, что он нашел другую. Режиссер не стал юлить и во всем признался. «Я встретил другую женщину, она во всем меня поддерживает», — сказал он.
Этой другой оказалась Наташа Шляпникофф, дочь эмигрантов из России. Она после знакомства стала менеджером Нахапетова, а потом и женой.
«Вера стала замечать, что я много контактирую с каким-то американским менеджером. Конечно, она чувствовала», — рассказывал Родион Нахапетов в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».
24 сентября 1991 года Родион Нахапетов женился на Наташе Шляпникофф.
Фото: Кадр программы
Нахапетов и Шляпникофф счастливы уже больше 30 лет. «Когда ты встречаешь человека и понимаешь, что он твой, что вы совпадаете во всем, этому трудно противостоять, — рассказывала Наташа Шляпникофф. — Мы поняли, что должны быть вместе. Но мы хотели сделать все, чтобы никого не ранить».
Когда Маша и Аня приезжали в гости к отцу и его новой жене, режиссер вел себя сдержанно, не проявлял чувств к любимой. Берег чувства детей. К слову, Наташа нашла общий язык с дочерями мужа, так же как и он с ее дочерью.
Возвращение
В 2003 году Родион Нахапетов вернулся в Россию, супруга осталась в США. На родине он продолжил сниматься. В 2015 году состоялась премьера криминального мини-сериала «Паук», в котором Нахапетов исполнил одну из основных ролей.
В то время актер и режиссер выглядел упитанным и здоровым.
Фото: Кадр фильма
Родион Нахапетов заметно сдал после смерти Веры Глаголевой — похудел, постарел. Со временем они смогли наладить ровные отношения и даже иногда общались. Вера вышла замуж за бизнесмена Кирилла Шубского и родила дочь Анастасию (сейчас она жена хоккеиста Александра Овечкина). Дочери Глаголевой и Нахапетова называют Шубского вторым отцом.
Но несмотря на регулярные телефонные беседы, Вера никогда не жаловалась экс-супругу на проблемы. И о том, что у нее рак, он узнал незадолго до ее смерти. Одна из дочерей проговорилась, что мама сильно похудела и находится в больнице.
Вера Глаголева ушла из жизни в августе 2017-го. Ей был 61 год. На похоронах бывшей жены Нахапетову было настолько плохо, что дочери поддерживали его за руки. Режиссер тяжело переживал утрату. Он говорил, что не мог поверить в случившееся, ведь учителя не должны переживать учеников.
Фото: Кадр программы
Сейчас режиссер живет на две страны — Россию и США. С супругой Родион Нахапетов основал благотворительный фонд помощи детям с врожденным пороком сердца Nakhapetov friendship foundation.
Все свободное время он посвящает дочерям и внукам. Анна Нахапетова стала известной балериной, а Мария — художником.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Server Amzayev/ Global Look press, Instagram, kinopoisk.ru, кадры фильмов и программы «Судьба человека»/ телеканал «Россия»