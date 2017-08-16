Сегодня, 16 августа, в США на 62-м году жизни скончалась советская и российская актриса Вера Глаголева. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Смерть артистки подтвердила ее близкая подруга Лариса Гузеева. «Да, она умерла», — цитирует ведущую РИА «Новости». Как сообщает Telegram-канал Mash, актрису похоронят в России. В скором времени семья решит вопрос о транспортировки тела. Тяжелую утрату также прокомментировала дочь Глаголевой Анастасия Шубская. В своем блоге девушка опубликовала фото мамы, подписав: «Наша любимая... неповторимая и единственная... нет слов и нет сил... ты рядом и мы чувствуем это».

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 16 2017 в 6:25 PDT

Заслуженная артистка России Вера Глаголева сыграла порядка в 50 фильмах. Среди них - картины «Искренне Ваш...» (1985), «Сошедшие с небес» (1986), «Бедная Саша» (1997), телесериал «Маросейка, 12» (2000). Помимо актерской карьеры, Вера была режиссером. Фильм о безработных актерах «Сломанный свет» стал ее дебютной работой.