Как сейчас выглядит самый сексуальный мужчина из «Клона», которого не оценила Жади

Как сейчас выглядит самый сексуальный мужчина из «Клона», которого не оценила ЖадиКак сложилась судьба Саида, который осыпал непокорную жену золотом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр фильма
Знаменитому Саиду из «Клона» Далтону Вигу 57 лет. Его дебют в кино состоялся довольно-таки поздно: когда он в 1994 году появился в фильме «Подвал», актеру было уже 30 лет.
Далтон родился в 1964 году в семье техника-инструментальщика и работницы сферы образования. С детства он мечтал стать актером, но о своих желаниях взрослым не рассказывал.
Фото: www.instagram.com/daltonvighreal
Виг рос видным парнем: уже в школьные годы он был выше сверстников. а после дорос до 192 см. Светлые волосы, привлекательная внешность и внушительные габариты могли бы гарантировать Далтону Вигу блестящую карьеру в модельном бизнесе. Многие актеры начинали свой путь к славе именно с рекламы и модных показов. Но он пошел другим путем.
После школа будущая ТВ-звезда поступил на стажировку в американском колледже, а затем пошел учиться в вуз на факультет рекламы. И только потом Далтон Виг встал на дорожку по пути к актерской славе: он начал изучать азы любимого искусства, а как только получил диплом, стал играть в театре.
В 1994 году состоялся его дебют в кино. Он много играл в сериалах, а в 2000-м началась его карьера на ТВ, и Далтон стал одной из самых узнаваемых персон в Бразилии.
Фото: www.instagram.com/daltonvighreal
Мировую же известность актеру принесла роль Саида Рашида, мужа Жади в сериале «Клон». Драматичная и характерная роль раскрыла весь актерский потенциал Вига. А поклонницы новеллы по всему миру влюбились в высокого красавца. Кстати, фанатки из России до сих пор шлют ему трепетные сообщения и комментарии в социальных сетях.
Фото: Кадр фильма
После «Клона» Далтон Виг много снимался и в сериалах, и в художественных фильмах. Многие из них имели высокие рейтинги. Также актер вел популярное кулинарное шоу.
В молодости актер не воспользовался шансом стать моделью, зато после того, как он прославился на экране, Далтон стал появляться на обложках глянцевых изданий.
Личная жизнь звезды «Клона» была насыщенной. Виг несколько раз состоял в длительных отношениях. И был многократно женат. Но впервые отцом Далтон Виг стал только в 51 год. Третья супруга, актриса Камила Ксеркес родила близнецов Давида и Артура.
Далтон Виг один из самых известных и востребованных актеров в Бразилии. В последнее время с его участием выходило по два сериала в год. На ближайшее время запланирована очередная премьера: на экраны выйдет фильм «Без отца и матери».
Актер предпочитает сильно не распространяться о личной жизни, поэтому в его блоге в социальной сети публикации рассказывают в основном о работе. И лишь иногда Далтон показывает подписчикам фото с супругой.
Фото и видео: Kinopoisk.ru, Instagram, телеканал Ю