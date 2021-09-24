Как сейчас выглядит самый сексуальный мужчина из «Клона», которого не оценила Жади

Виг рос видным парнем: уже в школьные годы он был выше сверстников. а после дорос до 192 см. Светлые волосы, привлекательная внешность и внушительные габариты могли бы гарантировать Далтону Вигу блестящую карьеру в модельном бизнесе. Многие актеры начинали свой путь к славе именно с рекламы и модных показов. Но он пошел другим путем.

После школа будущая ТВ-звезда поступил на стажировку в американском колледже, а затем пошел учиться в вуз на факультет рекламы. И только потом Далтон Виг встал на дорожку по пути к актерской славе: он начал изучать азы любимого искусства, а как только получил диплом, стал играть в театре.

В 1994 году состоялся его дебют в кино. Он много играл в сериалах, а в 2000-м началась его карьера на ТВ, и Далтон стал одной из самых узнаваемых персон в Бразилии.