Как сейчас выглядит и чем живет вторая жена Саида, скромница Рания, из сериала «Клон»
Фото: Кадр фильма
За любовными перипетиями сериала «Клон», вышедшего на экраны в 2001 году, следили зрители в 90 странах. Яркий фильм с восточным колоритом на протяжении десятков серий держал поклонников у экранов, а герои сериала стали настоящими любимцами публики.
Одну из ролей в «Клоне» сыграла журналист и модель Нивея Стелманн. Ей достался образ скромницы и красавицы Рании, второй жены Саида.
Фото: Кадр фильма
Нивея Стелманн родилась в семье предпринимателей в городе Параиба-ду-Суле. Но, несмотря на то, что будущая актриса, ее родители и братья жили в достатке, Нивея в подростковом возрасте начала подрабатывать моделью, чтобы почувствовать независимость от матери с отцом и иметь собственные карманные деньги. После школы Нивея переехала в Рио-де-Жанейро, где поступила в университет учиться на журналиста, но работу модели она не забросила.
Вскоре девушку с шикарными волосами, большими глазами и аппетитной фигурой заметили крупные модельные агентства, и Стелманн стала появляться на обложке глянцевых изданий.
Фото: www.instagram.com/niveastelmann/
Из модельного бизнеса Нивея Стелманн попала в кино. В 1993 году 19-летняя Нивея сыграла роль Татьяны в сериале «Бразильская семья». И предложение сниматься посыпались юной красотке одно за одним: «Орел и решка» и «История любви» (1995), «Новый Геркулес» и «Мой ангел» (1996), «Непокорная» и «Однажды» (1997-1998).
В 1999 году на экраны вышел сериал «Нежный яд», который показывали и в России. В нем Стелманн исполнила роль Элит. После она снялась еще в трех теленовеллах, и в ее судьбе появился «Клон». Этот фильм по сценарию Глории Пирес сделал звездами всех его актеров, не стала исключением и Нивея Стелманн. Она сыграла роль скромной красавицы Рании, второй жены Саида. Через ее образ создатели фильма показали отношения между женами мужей-мусульман.
Фото: Кадр фильма
Вскоре после съемок в сериале Нивея вышла замуж за актера Марио Фриаса, у них родился сын Мигель. Но всего через год после появления первенца Стелманн развелась с мужем. Ее по-прежнему приглашали сниматься в кино и в журналах, но она все больше времени уделяла ребенку.
Фото: www.instagram.com/niveastelmann/
Вторая ее попытка обрести семейное счастье также оказалась неудачной. Брак с Эдуардо Азером тоже продлился всего два года. Зато третье замужество актрисы оказалось самым удачным. В июле 2013 года она вышла замуж за бизнесмена Маркуса Рошу и родила от него дочь Бруну.
Фото: www.instagram.com/niveastelmann/
Нивея Стелманн продолжает играть в сериалах, появляется на ТВ и снимается в рекламе, правда, уже не так часто, как раньше. За последние годы она появилась в 13 фильмах, последний из которых вышел в 2019 году. Запланированы ли у нее новые крупные контракты, пока неизвестно.
Актриса активно ведет Instagram, на который подписаны больше миллиона человек. Здесь она делится с поклонниками своими буднями, большую часть публикаций посвящая мужу и детям.
Фото: www.instagram.com/niveastelmann/
В свои 46 лет Нивея по-прежнему красива, и в ней легко угадывается восточная молодая красавица Рания из «Клона». Стелманн не стесняется показывать себя без макияжа, демонстрируя природную красоту. Она отмечает, что не является поклонницей кардинальных методов по сохранению красоты и молодости, но за собой ухаживает и занимается спортом.
После третьего замужества Нивея перебралась с супругом в США, где тот работает.
Фото и видео: Instagram Нивеи Стелманн, кадры сериала «Клон», Kinopoisk.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!