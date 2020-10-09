Как сейчас выглядит и чем живет вторая жена Саида, скромница Рания, из сериала «Клон»

За любовными перипетиями сериала «Клон», вышедшего на экраны в 2001 году, следили зрители в 90 странах. Яркий фильм с восточным колоритом на протяжении десятков серий держал поклонников у экранов, а герои сериала стали настоящими любимцами публики.

Одну из ролей в «Клоне» сыграла журналист и модель Нивея Стелманн. Ей достался образ скромницы и красавицы Рании, второй жены Саида.