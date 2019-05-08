Как сложилась судьба Клюкиной, Ржаксенской, Никулиной и других самых ярких участниц шоу «Холостяк»

Дарья Клюкина
Фото: Instagram
Победительница «Холостяка-6» Дарья Клюкинав марте продемонстрировала роскошное обручальное кольцо. Избранником девушки топ-менеджера одного из крупнейших медиахолдингов Владимир Чопов. Сама Дарья после шоу стала популярным блогером и успешной моделью, она часто получает предложения о сотрудничестве от крупных брендов и посещает светские мероприятия.
Галина Ржаксенская
Фото: Instagram
Одна из самых рассудительных участниц «Холостяка» Галина Ржаксенская, так и не сумевшая покорить сердце шоумена Тимура Батрутдинова, буквально через год после окончания проекта вышла замуж за возлюбленного Евгения Громова. Полтора года назад у супругов родилась дочь Елизавета, после появления на свет которой Галина начала вести шоу «Дневник счастливой мамы» и «Беременные» на телеканале «Домашний».
Екатерина Никулина
Фото: Instagram
Екатерине Климовой удалось стать самой загадочной девушкой проекта и покорить сердце актера Ильи Глинникова. Ребята расстались через несколько месяцев после окончания шоу, а Екатерина сосредоточилась на карьере певицы. В прошлом году она представила свой дебютный клип на песню «Ночь». Правда, пока стать успешной артисткой Никулиной не удалось.
Леся Рябцева
Леся Рябцева запомнилась многим зрителям как одна из самых искренних и трогательных участниц проекта. Дерзкая журналистка в делах личных оказалась очень нежной, открытой и хрупкой. Завоевать сердце актера Ильи Глинника Лере не удалось, зато после проекта она обрела счастье в отношениях с журналистом Тимофеем Васильевым, от которого в прошлом году родила дочь.
Снежана Самохина
Еще одна дерзкая девушка Снежана Самохина в апреле вышла замуж за актера Павла Юдина. известного зрителям по фильмам «Жених» и «Батальон». Снежана часто посещает светские мероприятия, работает моделью, а недавно снялась в главной роли в провокационном клипе «Золото» группы «Ленинград» режиссера Ильи Найшуллера.
Виктория Короткова
Фото: Instagram
Виктории Коротковой не удалось покорить сердце холостяка Егора Крида, зато удалось обрести популярность благодаря участию в проекте. После шоу Виктория стала моделью дизайнера Александра Терехова и многих других брендов, сналась в клипе Димы Билана и закрутила роман с братом Тимати Артемом Юнусовым.
Ирина Володченко
Фото: Instagram
Участница первого сезона шоу Ирина Володченко, боровшаяся за сердце футболиста Евгения Левченко, после проекта вышла замуж за своего давнего знакомого, от которого родила дочь Софью. Ирина, в отличие от других звезд «Холостяка», не стала работать моделью и строить карьеру в шоу-бизнесе, а заняла должность руководителя аппарата межфракционного депутатского объединения «Российский суверенитет» и стала членом координационного совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
Олеся Ермакова
Фото: Instagram
Победительница первого сезона шоу Олеся Ермакова в 2014 годувышла замуж за своего первого возлюбленного. Ермакова работает шоу-продюсером и ведет модный блог в Instagram.
Текст: Роман Страстный
Фото: starface instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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