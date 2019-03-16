Дарья Клюкина продемонстрировала роскошное обручальное кольцо

В начале февраля стало известно, что победительница шестого сезона шоу «Холостяк» Дарья Клюкина выходит замуж, и ее женихом является отнюдь не Егор Крид, чье сердце удалось покорить девушке за время телепроекта. О грядущей свадьбе Даша рассказала на вечеринке в честь своего 25-летия. По информации СМИ, жених Клюкиной — 39-летний Владимир Чопов, топ-менеджер одного из медиахолдингов.
На одном из фото, опубликованных на днях в Instagram, в кадр попало роскошное помолвочное кольцо с большим бриллиантом, надетое на безымянный палец правой руки Дарьи.
Стоит отметить, что все подробности грядущей свадьбы Дарья Клюкина предпочитает держать в секрете. Кроме того, в Instagram телезвезды нет фотографий с любимым мужчиной.
Напомним, Дарья Клюкина прославилась благодаря участию в пятом и шестом сезонах шоу «Холостяк». По иронии судьбы, ее экс-возлюбленный Сергей Наумов принял участие в « женской» версии «Холостяка» — шоу «Замуж за Бузову».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube