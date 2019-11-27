Как сложилась судьба Бони, Водонаевой, Абрикосова и других самых ярких участников реалити «Дом-2»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty
Виктория Боня
Фото: Starface / Instagram
Виктория Боня, которой 27 ноября исполнилось 40 лет, после участия в шоу стала популярной звездой Instragram, телеведущей и успешной женщиной. Сейчас Виктория растит дочь Анджелину от бывшего гражданского супруга, миллионера Алекса Смерфита, живет в за границей, работает моделью и ведущей, выпускает собственную линию купальников, посещает светские мероприятия и много путешествует.
Алена Водонаева
Фото: vokrugtv.ru / instagram
Алена Водонаева работала телеведущей, ведет популярный Instagram и свой видеоблог. Алена растит восьмилетнего сына Богдана от экс-супруга, бизнесмена Алексея Малакеева, с которым ее познакомил ее бывший возлюбленный из шоу «Дом-2» Степан Меньщиков. Недавно Водонаева развелась с диджеем Алексеем Комовым, выступающим под псевдонимом Kosinus, и завила, что больше не хочет вступать в брак и рожать детей.
Степан Меньщиков
Фото: Instagram
С одним из первых участников реалити «Дом-2» Степаном Меньщиковым, который до проекта успел поработать актером, стриптизером, клоуном и риэлтором, Алена Водонаева встречалась несколько лет. Роман, развивавшийся на глазах миллионов зрителей, был бурным — драки, ссоры и страстные примирения сделали эту пару одной их самых популярных в шоу. Сейчас Меньщиков руководит собственным ивент-агентством, занимается организацией праздников и продолжает публично «строить любовь». Недавно шоумен сообщил о том, что расстался с женой, обвинив ее в меркантильности и изменах, о которых зрители «Первого канала» смогли узнать в подробностях в ток-шоу «На самом деле».
Май Абрикосов
Фото: Instagram
Воронежский актер и музыкант Роман Тертишный в том же реалити-шоу прославился под псевдонимом Май Абрикосов. По словам самой Алены, между ними «внезапно вспыхнула страсть», а дальше — больше. Ссоры, драки, расставания... В итоге с проекта Мая Абрикосова выгнали за неадекватное поведение и неуважение к окружающим. Позднее стала известна причина необузданности Романа. Выяснилось, что во время съемок он употреблял запрещенные стимулирующие препараты. Разочаровавшись в шоу-бизнесе и столичных нравах, Тертишный уехал к маме в деревню под Воронежем и теперь ведет размеренный образ жизни деревенского жителя. В Instagram экс-звезды «Дом-2» никаких светских тусовок, только грибы, дрова, реки и бескрайние поля.
Ольга Солнце
Фото: Global Look Press / Elena Grigor / Instagram
Ольга Солнце появилась в реалити «Дом» в далеком 2004 году и стала девушкой Мая Абрикосова. Ребята былисамой романтичной и искренней парой проекта, а потом расстались. Впоследствии Ольга покинула шоу, стала диджеем, ездила с гастролями по стране... Она работает ведущей, пишет книги, является популярным блогером.
Ольга Бузова
Фото: Global Look Press / Anton Kuzyakin / Екатерина Ширинкна / Passion.ru
Настоящей «взлетной полосой» реалити «Дом-2» стало для Ольги Бузовой. Начав в статусе рядовой участницы, Ольга стала звездой шоу, потом его ведущей, а затем начала покорять шоу-бизнес. В итоге ее слава вышла далеко за рамки проекта. На сегодняшний день Бузова выпускает одежду и украшения, ведет Instagram с тринадцатью миллионами подписчиков, участвует в различных телепроектах, поет и выступает с концертами. Правда, по словам самой Ольги, пережившей тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, в ее жизни не хватает одного — настоящей любви.
Роман Третьяков
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Instagram
Возлюбленный Ольги Бузовой в «Доме-2» Роман Третьяков работает комиком и ведущим свадеб, вечеринок и корпоративов, ведет свой блог. В 2008 году он женился на модели Светлане Соколовой, которая родила ему сына Никиту. В итоге Роман и Светлана развелись.
Виктория Карасева
Фото: dom2.ru / Instagram
Одна из самых красивых участниц в истории проекта Виктория Карасева (Тори) успела поработать дизайнером модных интерьеров, стать соучредителем свадебного салона, выйти замуж и развестись, а затем снова сойтись со своим мужем Вячеславом Дворецковым. Виктория ведет свой блог в Сети и мечтает стать певицей и актрисой.
Руслан Проскуров
Фото: dom2.ru / vk.ru
Бойфренд Виктории на телестройке Руслан Проскуров в прошлом году женился на своей давней возлюбленной Оксане, от которой у него есть двухлетняя дочь. Руслан пытался стать популярным исполнителем, сейчас он занимается собственным бизнесом.
Анастасия Дашко
Фото: Instagram
Еще одна звезда золотого состава реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко после скандала с мошенничеством отсидела в тюрьме, откуда досрочно вышла в 2015 году. После освобождения Анастасия вышла замуж, а через год родила сына.
Сэм Селезнев
Фото: dom2.ru / Instagram
Экс-бойфренд Анастасии Дашко Сэм Селезнев тоже теперь счастлив в семейной жизни. В прошлом году он женился на своей возлюбленной Юлии. Сэм и Юлия познакомились более десяти лет назад и два года находились в статусе друзей, а после этого начался бурный роман. Работает Селезнев ведущим и шоуменом.
Наталья Варвина
Фото: dom2.ru / Instagram
Наталье Варвиной не удавалось построить отношения с участниками «Дома-2», зато в итоге она вышла замуж за генерального продюсера проекта Алексея Михайловского. Наталья была одной из ведущих шоу, но в итоге стала домохозяйкой. Дело в том, что Алексей много работает и потому заботы о быте в основном лежат на ней. «Неужели думали, что я такой идиот? Может, у Наташи и были амбиции по поводу роли ведущей, но семья дороже. Ей пришлось бы находиться на работе сутками. А мне это зачем?» — заявил Махайловский в одном из интервью.
Андрей Чуев
Фото: dom2.ru / Instagram
Андрей Чуев счастливо женат, растит дочь и вместе с супругой ведет блог о здоровом образе жизни, занимается продажей эко-продуктов.
Рустам Солнцев
Фото: dom2.ru / Instagram
Рустам Солнцев работает шоуменом, ведущим, старается быть популярным блогером, комментирует различные скандалы из жизни знаменитостей и появляется в ток-шоу. Рустам скрывает личную жизнь от широкой общественности, а недавно намекнул на то, что в ег жизни есть любимая девушка.