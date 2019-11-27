passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Как сложилась судьба Бони, Водонаевой, Абрикосова и других самых ярких участников реалити «Дом-2»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 40

Виктория Боня

Фото: Getty

Популярное реалити «Дом-2» впервые вышло на экраны пятнадцать лет назад, и с тех пор у него появилось много поклонников и критиков. Мы решили вспомнить самых ярких участников шоу и выяснить, как они выглядят и чем занимаются теперь.

Виктория Боня

Фото: Starface / Instagram

Виктория Боня, которой 27 ноября исполнилось 40 лет, после участия в шоу стала популярной звездой Instragram, телеведущей и успешной женщиной. Сейчас Виктория растит дочь Анджелину от бывшего гражданского супруга, миллионера Алекса Смерфита, живет в за границей, работает моделью и ведущей, выпускает собственную линию купальников, посещает светские мероприятия и много путешествует.

Алена Водонаева

Фото: vokrugtv.ru / instagram

Алена Водонаева работала телеведущей, ведет популярный Instagram и свой видеоблог. Алена растит восьмилетнего сына Богдана от экс-супруга, бизнесмена Алексея Малакеева, с которым ее познакомил ее бывший возлюбленный из шоу «Дом-2» Степан Меньщиков. Недавно Водонаева развелась с диджеем Алексеем Комовым, выступающим под псевдонимом Kosinus, и завила, что больше не хочет вступать в брак и рожать детей.

Степан Меньщиков

Фото: Instagram

С одним из первых участников реалити «Дом-2» Степаном Меньщиковым, который до проекта успел поработать актером, стриптизером, клоуном и риэлтором, Алена Водонаева встречалась несколько лет. Роман, развивавшийся на глазах миллионов зрителей, был бурным — драки, ссоры и страстные примирения сделали эту пару одной их самых популярных в шоу. Сейчас Меньщиков руководит собственным ивент-агентством, занимается организацией праздников и продолжает публично «строить любовь». Недавно шоумен сообщил о том, что расстался с женой, обвинив ее в меркантильности и изменах, о которых зрители «Первого канала» смогли узнать в подробностях в ток-шоу «На самом деле».

Май Абрикосов

Фото: Instagram

Воронежский актер и музыкант Роман Тертишный в том же реалити-шоу прославился под псевдонимом Май Абрикосов. По словам самой Алены, между ними «внезапно вспыхнула страсть», а дальше — больше. Ссоры, драки, расставания... В итоге с проекта Мая Абрикосова выгнали за неадекватное поведение и неуважение к окружающим. Позднее стала известна причина необузданности Романа. Выяснилось, что во время съемок он употреблял запрещенные стимулирующие препараты. Разочаровавшись в шоу-бизнесе и столичных нравах, Тертишный уехал к маме в деревню под Воронежем и теперь ведет размеренный образ жизни деревенского жителя. В Instagram экс-звезды «Дом-2» никаких светских тусовок, только грибы, дрова, реки и бескрайние поля.

Ольга Солнце

Фото: Global Look Press / Elena Grigor / Instagram

Ольга Солнце появилась в реалити «Дом» в далеком 2004 году и стала девушкой Мая Абрикосова. Ребята былисамой романтичной и искренней парой проекта, а потом расстались. Впоследствии Ольга покинула шоу, стала диджеем, ездила с гастролями по стране... Она работает ведущей, пишет книги, является популярным блогером.

Ольга Бузова

Фото: Global Look Press / Anton Kuzyakin / Екатерина Ширинкна / Passion.ru

Настоящей «взлетной полосой» реалити «Дом-2» стало для Ольги Бузовой. Начав в статусе рядовой участницы, Ольга стала звездой шоу, потом его ведущей, а затем начала покорять шоу-бизнес. В итоге ее слава вышла далеко за рамки проекта. На сегодняшний день Бузова выпускает одежду и украшения, ведет Instagram с тринадцатью миллионами подписчиков, участвует в различных телепроектах, поет и выступает с концертами. Правда, по словам самой Ольги, пережившей тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, в ее жизни не хватает одного — настоящей любви.

Роман Третьяков

Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Instagram

Возлюбленный Ольги Бузовой в «Доме-2» Роман Третьяков работает комиком и ведущим свадеб, вечеринок и корпоративов, ведет свой блог. В 2008 году он женился на модели Светлане Соколовой, которая родила ему сына Никиту. В итоге Роман и Светлана развелись.

Виктория Карасева

Фото: dom2.ru / Instagram

Одна из самых красивых участниц в истории проекта Виктория Карасева (Тори) успела поработать дизайнером модных интерьеров, стать соучредителем свадебного салона, выйти замуж и развестись, а затем снова сойтись со своим мужем Вячеславом Дворецковым. Виктория ведет свой блог в Сети и мечтает стать певицей и актрисой.

Руслан Проскуров

Фото: dom2.ru / vk.ru

Бойфренд Виктории на телестройке Руслан Проскуров в прошлом году женился на своей давней возлюбленной Оксане, от которой у него есть двухлетняя дочь. Руслан пытался стать популярным исполнителем, сейчас он занимается собственным бизнесом.

Анастасия Дашко

Фото: Instagram

Еще одна звезда золотого состава реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Дашко после скандала с мошенничеством отсидела в тюрьме, откуда досрочно вышла в 2015 году. После освобождения Анастасия вышла замуж, а через год родила сына.

Сэм Селезнев

Фото: dom2.ru / Instagram

Экс-бойфренд Анастасии Дашко Сэм Селезнев тоже теперь счастлив в семейной жизни. В прошлом году он женился на своей возлюбленной Юлии. Сэм и Юлия познакомились более десяти лет назад и два года находились в статусе друзей, а после этого начался бурный роман. Работает Селезнев ведущим и шоуменом.

Наталья Варвина

Фото: dom2.ru / Instagram

Наталье Варвиной не удавалось построить отношения с участниками «Дома-2», зато в итоге она вышла замуж за генерального продюсера проекта Алексея Михайловского. Наталья была одной из ведущих шоу, но в итоге стала домохозяйкой. Дело в том, что Алексей много работает и потому заботы о быте в основном лежат на ней. «Неужели думали, что я такой идиот? Может, у Наташи и были амбиции по поводу роли ведущей, но семья дороже. Ей пришлось бы находиться на работе сутками. А мне это зачем?» — заявил Махайловский в одном из интервью.

Андрей Чуев

Фото: dom2.ru / Instagram

Андрей Чуев счастливо женат, растит дочь и вместе с супругой ведет блог о здоровом образе жизни, занимается продажей эко-продуктов.

Рустам Солнцев

Фото: dom2.ru / Instagram

Рустам Солнцев работает шоуменом, ведущим, старается быть популярным блогером, комментирует различные скандалы из жизни знаменитостей и появляется в ток-шоу. Рустам скрывает личную жизнь от широкой общественности, а недавно намекнул на то, что в ег жизни есть любимая девушка.