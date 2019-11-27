Как сложилась судьба Бони, Водонаевой, Абрикосова и других самых ярких участников реалити «Дом-2»

Воронежский актер и музыкант Роман Тертишный в том же реалити-шоу прославился под псевдонимом Май Абрикосов. По словам самой Алены, между ними «внезапно вспыхнула страсть», а дальше — больше. Ссоры, драки, расставания... В итоге с проекта Мая Абрикосова выгнали за неадекватное поведение и неуважение к окружающим. Позднее стала известна причина необузданности Романа. Выяснилось, что во время съемок он употреблял запрещенные стимулирующие препараты. Разочаровавшись в шоу-бизнесе и столичных нравах, Тертишный уехал к маме в деревню под Воронежем и теперь ведет размеренный образ жизни деревенского жителя. В Instagram экс-звезды «Дом-2» никаких светских тусовок, только грибы, дрова, реки и бескрайние поля.

Ольга Солнце