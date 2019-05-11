«Где кудряшки»: в Сети обсуждают изменившегося Мая Абрикосова

«О боже. Май???», «Самый Яркий участник был на доме-2», «Май неужели это вы изменились так», «Один из немногих, которых проект сломал. Жаль», «Годы берут свое....», «Романушка, где кудряшки?», «Как время меняет людей... помню его в доме 2- совсем другой человек... щас не могу сказать, что симпатичен... плохо выглядит для своих лет...», «Роман, улыбнитесь, май - прекрасен! Май, ты - прекрасен», — обсуждают подписчики.