Как Рудова, Собчак, Бондарчук, Муцениеце и другие звезды проводят зиму в теплых краях: фото

Не меньше впечатлений от поездки в Африку с детьми получила Диана Арбенина: «Жизнь как она есть. Вот и весь мой комментарий. Чем глубже смысл, тем меньше слов. <...> Я вернусь в Африку. Во мне цистерна силы и любовь величиной с земной шар. И все только начинается. Кому сказать спасибо за этот подарок? Кому рассказать, как сильно я об этом мечтала? Только звездам, которые так сносят крышу, что боишься смотреть на небо. И все равно смотришь. Спасибо».