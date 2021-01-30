Как Рудова, Собчак, Бондарчук, Муцениеце и другие звезды проводят зиму в теплых краях: фото
Фото: Instagram Натальи Рудовой
Фото: Instagram Натальи Рудовой
Наталья Рудова отдохнула в Дубае, где прекрасно провела время с друзьями. «Это был просто невероятный отпуск, наполненный потрясающими эмоциями! И впервые за несколько лет так долго по времени, и в то же время так мало... Теперь только вперед! Жизнь удивительная штука! Спасибо за все», — рассказала актриса в Instagram.
Фото: Instagram Ксении Собчак
Ксения Собчак отправилась на Мальдивы с супругом Константином Богомоловым и сыном Платоном. «Помните эти бесконечные конспирологические разговоры в светских гостиных: "Если вирус искусственный, значит, это должно быть кому-то выгодно". Я, по-моему, выяснила кому. Мальдивцам и дубайцам. Забронировать номер спонтанно собравшимся друзьям нереально, заказать вип-зал на вылет невозможно, все забито под завязку. В Дубае та же ситуация. Весь мир свелся к трем-четырем точкам наслаждений от масочного безумия», — с юмором отметила она.
Фото: Instagram Светланы Бондарчук
Светлана Бондарчук улетела в романтическое путешествие на Мальдивы с новоиспеченным супругом Сергеем Харченко, за которого вышла замуж в конце прошлого года.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля отправились с детьми в Дубай. «С дебютом меня. Первая встреча с багги, песочными барханами, пустыней, дикими верблюдами... Поймали первобытные ощущения, как в фильме "Безумный Макс". Мои экстремальные дети, кричащие: "Мама, еще!"... #яжмать, думала о безопасности, но София возмущенно сказала: "Мама, ты что-то медленно". Пришлось включить экстрим! Тот случай, когда и родители, и дети визжат от восторга одинаково! Все остались довольны, а у меня до сих пор трясутся руки. Это лучший антистресс. На час позабыла обо всем, в голове ничего... Только руль, скорость, песок и многочисленные барханы», — рассказала гимнастка.
Не меньше впечатлений от поездки в Африку с детьми получила Диана Арбенина: «Жизнь как она есть. Вот и весь мой комментарий. Чем глубже смысл, тем меньше слов. <...> Я вернусь в Африку. Во мне цистерна силы и любовь величиной с земной шар. И все только начинается. Кому сказать спасибо за этот подарок? Кому рассказать, как сильно я об этом мечтала? Только звездам, которые так сносят крышу, что боишься смотреть на небо. И все равно смотришь. Спасибо».
Агата Муцениеце отправилась с сыном и дочерью на Мальдивы, откуда публиковала красивые ролики с живописными закатами. «Если не это рай, то что?», — спросила актриса своих фолловеров.
Фото: Instagram Джигана
Недавно ставшие отцами сыновей Джиган и Тимати встретились в Дубае, где в одно время отдыхали с семьями.
Пелагея улетела на Мальдивы с мамой и дочерью Таисией, которой 21 января исполнилось четыре года.
Фото: Instagram Натальи Бардо
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Фото: Instagram
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