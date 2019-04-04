Как изменились жизнь и карьера Лазарева, Гагариной и других ярких российских участников «Евровидения» после конкурса

Впервые Сергей Лазарев представил нашу страну на «Евровидении» в 2016 году, который стал переломным в его карьере и жизни. Сергей вернулся с конкурса одним из самых ярких представителей шоу-бизнеса, перестал быть для большинства поклонников и критиков «темненьким» из группы Smash!! и... внезапно объявил, что растит двухлетнего сына Никиту, имя матери которого не называет до сих пор. В следующем месяце, 16 мая, Сергей примет участие во втором полуфинале конкурса «Евровидение»-2019 в Тель-Авиве. Клип на конкурсную песню «Scream» он представил широкой публике в начале марта.

«Премьера!! Ну вот и песня “Scream” с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео (смотрите по ссылке в профиле). Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все, что мы делали всей командой — было для вас», — написал артист в Instagram.

Полина Гагарина