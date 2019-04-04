logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Как изменились жизнь и карьера Лазарева, Гагариной и других ярких российских участников «Евровидения» после конкурса

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 59

Сергей Лазарев

Фото: Starface
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Совсем скоро, 16 мая, Сергей Лазарев представит нашу страну на «Евровидении» в Тель-Авиве. Для певца это участие в международном песенном конкурсе станет уже вторым — в 2016 году он занял третье место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования. Предлагаем вспомнить самых ярких российских участников «Евровидения» и посмотреть, как они изменились и какую роль конкурс сыграл в их жизни.

Сергей Лазарев

Фото: Starface

Впервые Сергей Лазарев представил нашу страну на «Евровидении» в 2016 году, который стал переломным в его карьере и жизни. Сергей вернулся с конкурса одним из самых ярких представителей шоу-бизнеса, перестал быть для большинства поклонников и критиков «темненьким» из группы Smash!! и... внезапно объявил, что растит двухлетнего сына Никиту, имя матери которого не называет до сих пор. В следующем месяце, 16 мая, Сергей примет участие во втором полуфинале конкурса «Евровидение»-2019 в Тель-Авиве. Клип на конкурсную песню «Scream» он представил широкой публике в начале марта.

«Премьера!! Ну вот и песня “Scream” с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео (смотрите по ссылке в профиле). Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все, что мы делали всей командой — было для вас», — написал артист в Instagram.

Полина Гагарина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Полина Гагарина заняла второе место на «Евровидении» 2015 с пронзительной песней «A Million Voices». После конкурса Полина прекратила сотрудничество с продюсером и композитором Константином Меладзе и стала самостоятельно заниматься своей карьерой. Еще через несколько месяцев певица стала одним из наставников в телепроекте «Голос» на Первом канале, а в прошлом году вошла в Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Сейчас Гагарина занимается творчеством, живет в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым и растит двоих детей.

Дима Билан

Фото: Instagram

Дима Билан пока является единственным российским артистом, которому удалось занять первое место на «Евровидении». В 2006 году с песней «Never Let You Go» он занял второе место, а в 2008-м с треком «Believe», поддержкой продюсера Яны Рудковской и страстным танцем на коньках на сцене в исполнении олимпийского чемпиона Евгения Плющенко победил всех. После той победы в Россию Дима вернулся триумфатором и суперзвездой. Билан продолжает выступать, выпускает новые альбомы и по-прежнему скрывает от всех свою личную жизнь.

Алсу

Фото: Starface

Алсу приняла участие в «Евровидении», когда ей было всего шестнадцать лет. С песней «Solo» она заняла второе место на конкурсе, что стало самым высоким достижением российских музыкантов до появления Димы Билана. С тех пор Алсу, отметившая в прошлом году 35-летие, выпустила несколько альбомов, получила звание Заслуженной артистки России и стала многодетной мамой. Сейчас она растит двоих дочерей и сына от супруга, бизнесмена Яна Абрамова.

Дина Гарипова

Фото: Eastnews

Победительница телешоу «Голос» ( в котором ее наставником был сам Александр Градский) Дина Гарипова заняла пятое место с песней «What If» на «Евровидении» в 2013 году. После конкурса Дина отправилась в гастрольный тур по России, а в 2014 году на своем втором большом концерте в «Крокус Сити Холле» презентовала дебютный альбом «Два шага до любви». Потом она стала актрисой Музыкального театра Александра Градского. Летом 2015-го Гарипова вышла замуж, однако имя своего супруга скрывает от широкой общественности до сих пор.

Юлия Савичева

Фото: Eastnews

Финалистка шоу талантов«Фабрика звезд» Юлия Савиева в 2004 году заняла на «Евровидении» 11-е место с песней «Believe me». После конкурса у Юлии начался гастрольный тур по России под названием «Ураган в вашем городе!», в который она отправилась с музыкантами из группы «Total» (подопечными ее продюсера Максима Фадеева). Спустя несколько месяцев Савичева выпустила дебютный диск «Высоко» и саундтрек к сериалу «Не родись красивой», «Если в сердце живет любовь», ставший хитом. Недавно Юля снова вернулась к работе и светской жизни после рождения дочери Анны от супруга, музыканта Александра Аршинова, за которого вышла замуж в 2014 гоleю

Наталья Подольская

Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov

Участница «Фабрики звезд» Наталья Подольская представила Россию на конкурсе песни «Евровидение» в 2005-м и заняла с песней «Nobody Hurt No One» 15-е место. Довольно неудачный результат не помешал развитию карьеры Натальи. После конкурса она отправилась на гастроли, принимала участие в различных телепроектах и записывала новые песни. DВот уже более десяти лет Подольская живет в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым, с которым растит сына Артемия.

Группа SEREBRO

Елена Темникова

Фото: Instagram

Группа продюсера Максима Фадеева SEREBRO с песней «Song #1» заняла на «Евровидении» в 2007 году третье место. Тогда участницами коллектива, состав которого не раз менялся, были Лена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. В прошлом году Серябкина — единственная из певиц, продержавшаяся в составе с момента основания проекта — объявила об уходе. Сейчас она занимается сольной карьерой, снимается в кино, пишет стихи и скрывает от всех подробности личной жизни. Марина Лизоркина покинула проект спустя пару лет после «Евровидения» и сейчас занимается искусством — пишет концептуальные картины, которые представляет на различных выставках и продает на своем сайте.

Финалистка проекта «Фабрика звезд — 2» Лена Темникова изначально была главной звездой группы SEREBRO и любимицей Максима Фадеева, а затем внезапно покинула проект. Возможно, потому что оказалась слишком самостоятельной и свободолюбивой девушкой. Лена дала большое интервью, в котором заявила, что всегда была очень скромной, а в группе Фадеева была вынуждена изображать из себя секс-бомбу в слишком откровенных нарядах и вообще она себе не принадлежала во время сотрудничества с продюсером. Сам Фадеев уход Темниковой из проекта назвал предательством. Сейчас певица занимается сольным творчеством, выпускает собственную линию одежды, все свободное время посвящает семье и уверяет, что чувствует себя счастливой, потому что занимается тем, что ей действительно нравится.

Группа t.A.T.u.

Юлия Волкова

Фото: Starface

Пожалуй, самым скандальным представителем России на конкурсе «Евровидение» стала группа t.A.T.u. Участницы дуэта Лена Катина и Юлия Волкова заняли в 2003 году третье место с провокационной песней с эффектным названием «Не верь, не бойся, не проси». Поле конкурса группа заняла второе место в национальном хит-параде Франции и первое место в чартах Великобритании, стала призером World Music Awards в номинациях «лучшая мировая поп-группа», «лучший мировой дуэт» и «лучшая танцевальная группа». Они занимали первые места в хит-парадах европейских стран. В 2014-м Лена и Катя выступил на церемонии открытия Зимней Олимпиады в Сочи уже после официального распада группы.

В 2009 году Лена и Юля начали сольные карьеры. Волкова к тому моменту уже успела родить дочь Викторию от своего телохранителя Павла Сидорова и сына Самира от наследника генерального директора крупнейшей инвестиционно-строительной компании Парвиза Ясинова. После тайной свадьбы с Ясиновым певица приняла ислам, влюбленные в итоге расстались, Юля вернулась в православие и теперь о личной жизни особенно не распространяется. В 2016-м Волкова откровенно рассказала о том, что несколько лет назад у нее диагностировали рак щитовидной железы. Во время неудачной операции по удалению опухоли она потеряла голос — и в результате была вынуждена перенести еще две операции в Германии и одну в Корее. К счастью для поклонников и друзей Юли, ей удалось победить болезнь и вернуться на сцену.

Лена Катина вышла замуж за словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича, от которого родила сына Александра, и теперь живет в Лос-Анджелесе. Лена начала сольную карьеру в интернациональном музыкальном проекте Lena Katina, записала новые песни и перепела старые хиты «Тату». Последнее, к слову, поначалу не вызвало восторга у ее коллеги Юлии Волковой. В 2015 году вышел клип на записанную в дуэте с итальянской певицей Noemi Smorra композицию Golde Leaves, получивший несколько призов на фестивалях в Лос-Анджелесе и Берлине.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: globallookpress, eastnews, facebook, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа
Мощная шея, очки и стрижка «под мальчика»: Вера Брежнева показала, как выглядела до «ВИА Гры» и конкурсов красоты