Как изменились жизнь и карьера Лазарева, Гагариной и других ярких российских участников «Евровидения» после конкурса

Сергей Лазарев
Фото: Starface
Впервые Сергей Лазарев представил нашу страну на «Евровидении» в 2016 году, который стал переломным в его карьере и жизни. Сергей вернулся с конкурса одним из самых ярких представителей шоу-бизнеса, перестал быть для большинства поклонников и критиков «темненьким» из группы Smash!! и... внезапно объявил, что растит двухлетнего сына Никиту, имя матери которого не называет до сих пор. В следующем месяце, 16 мая, Сергей примет участие во втором полуфинале конкурса «Евровидение»-2019 в Тель-Авиве. Клип на конкурсную песню «Scream» он представил широкой публике в начале марта.
«Премьера!! Ну вот и песня “Scream” с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео (смотрите по ссылке в профиле). Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение, на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки, за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все, что мы делали всей командой — было для вас», — написал артист в Instagram.
Полина Гагарина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Полина Гагарина заняла второе место на «Евровидении» 2015 с пронзительной песней «A Million Voices». После конкурса Полина прекратила сотрудничество с продюсером и композитором Константином Меладзе и стала самостоятельно заниматься своей карьерой. Еще через несколько месяцев певица стала одним из наставников в телепроекте «Голос» на Первом канале, а в прошлом году вошла в Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Сейчас Гагарина занимается творчеством, живет в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым и растит двоих детей.
Дима Билан
Фото: Instagram
Дима Билан пока является единственным российским артистом, которому удалось занять первое место на «Евровидении». В 2006 году с песней «Never Let You Go» он занял второе место, а в 2008-м с треком «Believe», поддержкой продюсера Яны Рудковской и страстным танцем на коньках на сцене в исполнении олимпийского чемпиона Евгения Плющенко победил всех. После той победы в Россию Дима вернулся триумфатором и суперзвездой. Билан продолжает выступать, выпускает новые альбомы и по-прежнему скрывает от всех свою личную жизнь.
Алсу
Фото: Starface
Алсу приняла участие в «Евровидении», когда ей было всего шестнадцать лет. С песней «Solo» она заняла второе место на конкурсе, что стало самым высоким достижением российских музыкантов до появления Димы Билана. С тех пор Алсу, отметившая в прошлом году 35-летие, выпустила несколько альбомов, получила звание Заслуженной артистки России и стала многодетной мамой. Сейчас она растит двоих дочерей и сына от супруга, бизнесмена Яна Абрамова.
Дина Гарипова
Фото: Eastnews
Победительница телешоу «Голос» ( в котором ее наставником был сам Александр Градский) Дина Гарипова заняла пятое место с песней «What If» на «Евровидении» в 2013 году. После конкурса Дина отправилась в гастрольный тур по России, а в 2014 году на своем втором большом концерте в «Крокус Сити Холле» презентовала дебютный альбом «Два шага до любви». Потом она стала актрисой Музыкального театра Александра Градского. Летом 2015-го Гарипова вышла замуж, однако имя своего супруга скрывает от широкой общественности до сих пор.
Юлия Савичева
Фото: Eastnews
Финалистка шоу талантов«Фабрика звезд» Юлия Савиева в 2004 году заняла на «Евровидении» 11-е место с песней «Believe me». После конкурса у Юлии начался гастрольный тур по России под названием «Ураган в вашем городе!», в который она отправилась с музыкантами из группы «Total» (подопечными ее продюсера Максима Фадеева). Спустя несколько месяцев Савичева выпустила дебютный диск «Высоко» и саундтрек к сериалу «Не родись красивой», «Если в сердце живет любовь», ставший хитом. Недавно Юля снова вернулась к работе и светской жизни после рождения дочери Анны от супруга, музыканта Александра Аршинова, за которого вышла замуж в 2014 гоleю
Наталья Подольская
Фото: Globallookpress / Anatoly Lomohov
Участница «Фабрики звезд» Наталья Подольская представила Россию на конкурсе песни «Евровидение» в 2005-м и заняла с песней «Nobody Hurt No One» 15-е место. Довольно неудачный результат не помешал развитию карьеры Натальи. После конкурса она отправилась на гастроли, принимала участие в различных телепроектах и записывала новые песни. DВот уже более десяти лет Подольская живет в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым, с которым растит сына Артемия.
Группа SEREBRO
Фото: Instagram
Группа продюсера Максима Фадеева SEREBRO с песней «Song #1» заняла на «Евровидении» в 2007 году третье место. Тогда участницами коллектива, состав которого не раз менялся, были Лена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. В прошлом году Серябкина — единственная из певиц, продержавшаяся в составе с момента основания проекта — объявила об уходе. Сейчас она занимается сольной карьерой, снимается в кино, пишет стихи и скрывает от всех подробности личной жизни. Марина Лизоркина покинула проект спустя пару лет после «Евровидения» и сейчас занимается искусством — пишет концептуальные картины, которые представляет на различных выставках и продает на своем сайте.
Финалистка проекта «Фабрика звезд — 2» Лена Темникова изначально была главной звездой группы SEREBRO и любимицей Максима Фадеева, а затем внезапно покинула проект. Возможно, потому что оказалась слишком самостоятельной и свободолюбивой девушкой. Лена дала большое интервью, в котором заявила, что всегда была очень скромной, а в группе Фадеева была вынуждена изображать из себя секс-бомбу в слишком откровенных нарядах и вообще она себе не принадлежала во время сотрудничества с продюсером. Сам Фадеев уход Темниковой из проекта назвал предательством. Сейчас певица занимается сольным творчеством, выпускает собственную линию одежды, все свободное время посвящает семье и уверяет, что чувствует себя счастливой, потому что занимается тем, что ей действительно нравится.
Группа t.A.T.u.
Фото: Starface
Пожалуй, самым скандальным представителем России на конкурсе «Евровидение» стала группа t.A.T.u. Участницы дуэта Лена Катина и Юлия Волкова заняли в 2003 году третье место с провокационной песней с эффектным названием «Не верь, не бойся, не проси». Поле конкурса группа заняла второе место в национальном хит-параде Франции и первое место в чартах Великобритании, стала призером World Music Awards в номинациях «лучшая мировая поп-группа», «лучший мировой дуэт» и «лучшая танцевальная группа». Они занимали первые места в хит-парадах европейских стран. В 2014-м Лена и Катя выступил на церемонии открытия Зимней Олимпиады в Сочи уже после официального распада группы.
В 2009 году Лена и Юля начали сольные карьеры. Волкова к тому моменту уже успела родить дочь Викторию от своего телохранителя Павла Сидорова и сына Самира от наследника генерального директора крупнейшей инвестиционно-строительной компании Парвиза Ясинова. После тайной свадьбы с Ясиновым певица приняла ислам, влюбленные в итоге расстались, Юля вернулась в православие и теперь о личной жизни особенно не распространяется. В 2016-м Волкова откровенно рассказала о том, что несколько лет назад у нее диагностировали рак щитовидной железы. Во время неудачной операции по удалению опухоли она потеряла голос — и в результате была вынуждена перенести еще две операции в Германии и одну в Корее. К счастью для поклонников и друзей Юли, ей удалось победить болезнь и вернуться на сцену.
Лена Катина вышла замуж за словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича, от которого родила сына Александра, и теперь живет в Лос-Анджелесе. Лена начала сольную карьеру в интернациональном музыкальном проекте Lena Katina, записала новые песни и перепела старые хиты «Тату». Последнее, к слову, поначалу не вызвало восторга у ее коллеги Юлии Волковой. В 2015 году вышел клип на записанную в дуэте с итальянской певицей Noemi Smorra композицию Golde Leaves, получивший несколько призов на фестивалях в Лос-Анджелесе и Берлине.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: globallookpress, eastnews, facebook, starface, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!