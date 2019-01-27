Как изменились и чем теперь занимаются Заворотнюк, Жигунов и другие актеры сериала «Моя прекрасная няня»

Анна Заворотнюк
На главную роль Виктории Прутковской продюсеры сначала хотели пригласить Наташу Королеву. Также на эту роль пробовались Жанна Фриске, Амалия Мордвинова, Ольга Шелест, Ольга Чудакова, Нонна Гришаева и Татьяна Гордеева, но получила ее в итоге малоизвестная на тот момент актриса Анастасия Заворотнюк. В итоге прославилась Анастасия именно благодаря «Моей прекрасной няне». Впоследствии Завоортнюк вела многие телешоу, снималась в кино и сериалах, играла в театре. Во время съемок «Моей прекрасной няни» она встречалась с актером Сергеем Жигуновым, а в 2008 году вышла замуж за Петра Чернышева, с которым живет с браке до сих пор. От второго брака у Заворотнюк есть двое детей— 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл.
Сергей Жигунов
Исполнитель роли музыкального продюсера Максима Шаталина Сергей Жигунов во время съемок сериала так увлекся своей партнершей Анастасией Заворотнюк, что решил развестись с женой, актрисой Верой Новиковой, с которой прожил в браке 22 года. Когда роман Сергея и Анастасии завершился, Жигунов... снова женился на Новиковой. Сергей Жигунов занимается продюсированием фильмов и сериалов, правда, не очень удачно, и сам часто появляется на телеэкранах. Так, в прошлом году состоялась премьера телесериала «Сиделки», в котором он сыграл одну из главных ролей.
Ирина Андреева
Младшая дочь Максима Викторовича Шаталина Ксюша из «Моей прекрасной няни» повзрослела и стала эффектной блондинкой. Актриса Ирина Андреева — уже не та девочка с косичками. Сейчас «Ксюше» 25 лет, она получила образование в Лондоне и живет в Европе, много путешествует. Она не исключает возможности возвращения на родину и рассматривает карьеру телеведущей как один из вариантов профессионального развития.
Екатерина Дубакина
Сыгравшая старшую дочь Шаталина Екатерина Дубакина играет в Московском театре на Малой Бронной, в труппу которого была принята спустя пару лет после выхода на экраны заключительного сезона «Моей прекрасной няни». Также актриса, которая в этом году отметит 30-летний юбилей, снимается в сериалах. Среди проектов, в которых она приняла участие, — «Метод», «Кости» и «Света с того света».
Павел Сердюк
Сына Максима Шаталина, пухлого подростка, озабоченного вопросами полового созревания, сыграл Павел Сердюк. Ближе к концу съемок «Моей прекрасной няни» он поступил в ГИТИК, потом снимался в сериале «Ранетки» и женился на одной из коллег — Анне Рудневой. У ребят родилась дочь Соня, а спустя три года они расстались. Карьера у Павла складывалась не очень удачно, одной из причиной своих неудач он считал лишний вес. Сердюк принял участие в шоу «Я худею», похудел более чем на десять килограмм, но... успеха ему это не принесло. В кино и сериалах он не снимается уже более восьми лет.
Ольга Прокофьева
Многим финансовый директор Максима Шаталина Жанна Аркадьевна в исполнении Ольги Прокофьевой запомнилась не меньше, чем героиня Анастасии Заворотнюк. Прокофьева играла в Театре имени Маяковского и была удостоена театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая женская роль» за роль Марьи Александровны Москалёвой в спектакле «Дядюшкин сон». Также актриса получила спецприз «За вклад в комедию» на XVI российском кинофестивале комедии «Улыбнись, Россия!» и приз в номинации «Лучшая актриса» в «Конкурсе полнометражных художественных фильмов» на XV Международном детском фестивале искусств и спорта «Кинотаврик» за роль Марты в фильме «Полный вперед». В прошлом году стало известно, что Ольга Прокофьева примет участие в продолжении сериала «Между нами девочками». Кроме того, актриса озвучила Лису Алису в мультфильме «Возвращение Буратино». У Ольги Евгеньевны есть 26-летний сын Александр от бывшего супруга, актера Юрия Соколова.
Борис Смолкин
Серьезный и в то же время ироничный дворецкий Максима Шаталина Константин Николаевич, Борис Смолкин сыграл в «Моей прекрасной няне» одну из своих самых известных ролей. В прошлом году актер отметил 70-летний юбилей, однако на пенсию уходить не собирается. Борис Григорьевич продолжает преподавать актерское мастерство в Санкт-Петербургском университете культуры. Он по-прежнему живет в браке с концертмейстером Светланой, на которой женился, когда ему было пятьдесят, и которая младше его на 23 года. У актера есть 44-летний сын от первого брака, театральный продюсер Владимир Смолкин и сын от нынешней супруги, 18-летний Глеб Смолкин, кандидат в мастера спорта по фигурному катанию. Борис Смолкин пробовал себя в роли телеведущего, а также продолжает сниматься в кино и сериалах.
Олеся Железняк
Олеся Железняк сыграла в сериале одноклассницу Вики Прутковской, которая не слишком заботится о хороших манерах. Железняк играет в театре, снимается в кино и сериалах. Олеся, которой в этом году исполнится 45 лет, замужем за актером Спартаком Сумченко, от которого родила четверых детей — сыновей Савелия, Прохора, Фому и дочь Агафью.
Любовь Полищук
Роль в сериале «Моя прекрасная няня» стала последней в карьере Любови Полищук. Одна из самых знаменитых и любимых миллионами зрителей актриса ушла из жизни в 2006 году в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с серьезным онкологическим заболеванием.
Александр Филиппенко
После смерти Любови Полищук продюсеры сериала решили не искать замену актрисе для съемок заключительного сезона и наконец показать зрителям отца главной героини, о котором ранее, по сценарию, только что-то рассказывали другие персонажи. Отца няни Вики сыграл известный актер Александр Филиппенко. В этом году Александру Георгиевичу исполнится 75 лет, он играет в театре и выступает в основном в моноспектаклях, в которых читает произведения известных писателей.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, eastnews, starface, facebook, kinopoisk, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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