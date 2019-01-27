Как изменились и чем теперь занимаются Заворотнюк, Жигунов и другие актеры сериала «Моя прекрасная няня»

Сына Максима Шаталина, пухлого подростка, озабоченного вопросами полового созревания, сыграл Павел Сердюк. Ближе к концу съемок «Моей прекрасной няни» он поступил в ГИТИК, потом снимался в сериале «Ранетки» и женился на одной из коллег — Анне Рудневой. У ребят родилась дочь Соня, а спустя три года они расстались. Карьера у Павла складывалась не очень удачно, одной из причиной своих неудач он считал лишний вес. Сердюк принял участие в шоу «Я худею», похудел более чем на десять килограмм, но... успеха ему это не принесло. В кино и сериалах он не снимается уже более восьми лет.

Ольга Прокофьева