Ксюша Шаталина из «Моей прекрасной няни» повзрослела и стала эффектной блондинкой

Многие из нас наверняка помнят сериал «Моя прекрасная няня», главную роль в котором сыграла Анастасия Заворотнюк. И если знойная брюнетка не слишком изменилась за те годы, которые прошли с момента выхода серий в эфир, то актрису, сыгравшую Ксюшу Шаталину, сейчас сложно узнать тем, кто не следил за ее судьбой.

Актриса Ирина Андреева — уже не та девочка с косичками. Она повзрослела и стала эффектной блондинкой.