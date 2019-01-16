Ксюша Шаталина из «Моей прекрасной няни» повзрослела и стала эффектной блондинкой

Многие из нас наверняка помнят сериал «Моя прекрасная няня», главную роль в котором сыграла Анастасия Заворотнюк. И если знойная брюнетка не слишком изменилась за те годы, которые прошли с момента выхода серий в эфир, то актрису, сыгравшую Ксюшу Шаталину, сейчас сложно узнать тем, кто не следил за ее судьбой.
Актриса Ирина Андреева — уже не та девочка с косичками. Она повзрослела и стала эффектной блондинкой.
Сейчас «Ксюше» 25 лет, она получила образование в Лондоне и живет в Европе, много путешествует. Не исключает возможности возвращения на родину и рассматривает карьеру телеведущей как один из вариантов профессионального развития.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, kinopoisk