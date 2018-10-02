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Арзамасова, Уотсон и другие дети-звезды с неидеальной внешностью, которые заметно похорошели с годами

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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Мэттью Льюис

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Эти знаменитости впервые снялись в кино в очень юном возрасте и тогда не могли похвастаться идеальной кукольной внешностью, хотя в них было что-то интересное и необычное, благодаря чему они смогли покорить режиссеров и зрителей. Спустя много лет они прославились, стали звездами и заметно похорошели внешне.

Мэттью Льюис

Звезда киносаги «Гарри Поттер» Мэттью Льюис из пухлого неуклюжего подростка превратился в симпатичного подтянутого мужчину и настоящего мачо, который теперь снимается для глянцевых изданий с обнаженным торсом, демонстрируя спортивную фигуру. Весной Мэттью женился на красавице-блондинке Энджеле Джонсон.

Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова сыграла в «Папиных дочках» девочку-«ботана» с тугими косичками, в очках и с очень серьезным выражением лица. Несколько лет назад актриса удивила поклонников сериала разительными переменами во внешности. Лиза повзрослела, расцвела, начала краситься и эффектно одеваться. Теперь Арзамасова часто появляется на светских мероприятиях и выкладывает в Instagram свои фото в бикини и нарядах с декольте...

Эмма Уотсон

Экранная Гермиона Эмма Уотсон весной отметила 28-летие. Из забавной растрепанной девочки Эмма превратилась в молодую и уверенную в себе женщину, считающую себя феминисткой, успешную кинодиву и просто красотку. Уотсон окончила Брауновский университет, получив степень бакалавра в области английской литературы, стала послом доброй воли ООН, запустив кампанию по борьбе с гендерным неравенством, выступает за экологичное производство одежды, а также регулярно снимается для глянцевых изданий и блистает на красных дорожках. В прошлом году на экраны вышла новая версия фильма «Красавица и чудовище», в котором Эмма сыграла главную роль.

Михаил Казаков

Помните смешного пухлого Илью Полежайкина из сериала «Папины дочки»? Сыгравший одну из главных ролей в популярном проекте Михаил Казаков начал регулярно заниматься спортом, заметно похудел и теперь может похвастаться не пухлыми щечками, а подтянутой фигурой и стальным прессом.

Скарлетт Йоханссон

Секс-бомба Голливуда Скарлетт Йоханссон стала мечтой миллионов мужчин по всеми миру и героиней многочисленных откровенных фотосессий. Ее яркой внешности и соблазнительной фигуре завидуют многие женщины. А когда-то маленькая Скарлетт начинала карьеру с фильма «Норт», в котором сыграла мало чем примечательную девочку.

Кристина Ричи

Угрюмая девочка с большим лбом и тугими косичками из «Семейки Аддамс» Кристина Ричи теперь — привлекательная женщина со стильной стрижкой и стройной фигурой.

Кирстен Данст

Со времен выхода на экраны фильма «Джуманджи» прошло более двадцати лет. За это время сыгравшая в картине одну из главных ролей Кирстен Данст сильно изменилась. Кирстен превратилась в привлекательную блондинку с пышным бюстом и сыграла множество провокационных ролей.

Эбигейл Бреслин

В картине «Маленькая Мисс Счастье» Эбигейл Бреслин сыграла лопоухую девочку в очках, которая совсем не похожа на самую красивую юную леди в мире, но очень хочет победить в конкурсе красоты. Через несколько лет после выхода фильма на экраны Эбигейль из неловкого ребенка превратилась в эффектную блондинку с пышным бюстом.

Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте — яркий пример того, что женщине необязательно обладать правильными чертами лица для того, чтобы быть привлекательной, эффектной и сексуальной. В школьной драме «Чучело» юная Кристина сыграла девочку с большим ртом и длинным носом, которую травили одноклассники. Сейчас Орбакайте является одной из самых ярких звезд шоу-бизнеса.

Джорджи Хенли

С годами хорошеет и юная звезда фильма «Хроники Нарнии» Джорджи Хенли. Актриса больше непохожа на смешную рыжеволосую девочку, она становится все более привлекательной женщиной, играет в кино вовсе не дурнушек и принимает участие в модных показах.

Николас Холт

В трагикомедия «Мой мальчик» маленький Николас Холт выглядел как обычный мальчишка, а главной звездой фильма стал обаятельный и привлекательный Хью Грант. Несколько лет спустя Холт превратился в секс-символа и одного из самых симпатичных и стильных актеров. Особенно Николас хорош в роли молодого Хэнка МакКоя в последних сериях «Людей Икс».

Джонатан Липники

Джонатан Липники воплащал на экране образ малышей-«ботаников», сыграв в «Джерри Магуайре» и «Стюарте Литтле» смешного мальчика в очках. В юности Джонатан занялся боевыми искусствами и накачиванием мускулов, так что теперь с демонстрирует кубики пресса, широкие плечи и бицепсы.

Алекса Вега

Главная героиня детского боевика «Дети шпионов» Алекса Вега в начале своей актерской карьеры выглядела как обычная девочка-подросток с не самой яркой внешностью. Повзрослев, Алекса стала очень привлекательной девушкой с соблазнительными формами и сыграла яркую и сексуальную возлюбленную главного героя в фильме «Мачете убивает», в котором снялась с такими красотками, как София Вергара и Эмбер Херд.

Элисан Портер

Милая и забавная пухлая девочка из «Кудряшка Сью» Элисан Портер выросла, похудела и теперь с удовольствием демонстрирует модельную фигуру.

Изабель Фурман

Угрюмая девочка из фильм ужасов «Дитя тьмы» Изабель Фурман недавно отметила 20-летие, снялась в популярном проекте «Голодные игры» и стала одной из самых привлекательных актрис.

Хлоя Морец

Хлоя Грейс Морец начала сниматься в кино в очень юном возрасте и в некоторых фильма выглядела как.. гадкий утенок. Повзрослев, Хлоя превратилась в прекрасного лебедя. Сейчас эта обаятельная, красивая и яркая блондинка является одной из самых успешных молодых голливудских актрис и лицом различных модных марок.

Фото: instagram, getty, globallookpress, eastnews, kinopoisk, starface

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