Арзамасова, Уотсон и другие дети-звезды с неидеальной внешностью, которые заметно похорошели с годами

Экранная Гермиона Эмма Уотсон весной отметила 28-летие. Из забавной растрепанной девочки Эмма превратилась в молодую и уверенную в себе женщину, считающую себя феминисткой, успешную кинодиву и просто красотку. Уотсон окончила Брауновский университет, получив степень бакалавра в области английской литературы, стала послом доброй воли ООН, запустив кампанию по борьбе с гендерным неравенством, выступает за экологичное производство одежды, а также регулярно снимается для глянцевых изданий и блистает на красных дорожках. В прошлом году на экраны вышла новая версия фильма «Красавица и чудовище», в котором Эмма сыграла главную роль.

Михаил Казаков