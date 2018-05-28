Звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис стал сексуальным мачо и тайно женился на красавице

В время съемок в фильме Мэттью был нескладним подростком: полноватый, с торчащими передними зубами — такой парень вряд ли мог мечтать о романе с красавицей-блондинкой. Но судьба распорядилась иначе.

Избранница изменившегося до неузнаваемости актера — не только красавица, но и умница. Энджела Джонсон работает организатором мероприятий.

«Она — лучшее, что есть в моей жизни. Каждый день она вдохновляет меня на хорошие поступки и позитивные изменения», — признавался мужчинаю

В конце 2016-го спустя несколько месяцев после знакомства влюбленные объявили о помолвке, а теперь — тайно зарегистрировали отношения в Италии.

Возможно, пара скоро объявит о грядущем пополнении. По крайней мере, один из них к этому уже готов: