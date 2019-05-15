Ева Польна и Юрий Усачев: как изменились и чем теперь занимаются участники группы «Гости из будущего»

«Голос» этих хитов Ева Польна начала сольную карьеру и спешно выступает до сих пор. Певица выпустила несколько альбомов, клипов и множество песен. Она участвовала в популярных шоу «Три аккорда» и «Один в один». Весной этого года певица дала два больших сольных концерта в Петербурге и Москве. У Евы подрастает двое дочерей — тринадцатилетняя Эвелин от певца Дениса Клявера и одиннадцатилетняя Амалия от бизнесмена Сергея Пильгуна. В последнее время она предпочитает скрывать личную жизнь от окружающих.

«Я познакомился с Евой на гастролях. Есть у нее песня — «Я знаю только лучшее в тебе»... Это песня обо мне. Мы не прятались, но и на люди особо не выходили. Она девушка из космоса! Страсть была сильной. Мы жили вместе. Когда она забеременела, я был ошарашен, но потом счастлив. Мы сильные люди и очень разные, и я не хотел делать ей предложение», — рассказал Денис Клявер в шоу «Секрет на миллион».