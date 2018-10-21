Как изменились и как выглядят теперь звезды сериала «Богатые тоже плачут»

Не только в России, но и в других странах сериал «Богатые тоже плачут» с Вероникой Кастро произвели настоящую революцию в телевизионном жанре и стали классикой «мыльных опер». Сейчас актриса работает телеведущей в Мексике и появляется в различных шоу. У нее есть сеть магазинов и салонов красоты, а также именная линия косметики. Кастро старается выглядеть молодо, привлекательно и, судя по ее заметно изменившимся чертам лица, не является противницей пластической хирургии. Вероника Кастро никогда не была замужем, а в одном из интервью заявила, что гордится своим статусом матери-одиночки. У актрисы есть двое сыновей от разных мужчин — младший Майкл и старший Кристиан, известный в Латинской Америке певец. Бурные романы у Кастро позади. В последнее время она посвящает себя религии и внукам, но не забывает и о работе. Недавно легендарная Вероника Кастро триумфально вернулась на тв-экраны и сыграла главную роль в сериале «Дом цветов» — третьем по счету мексиканском сериале компании Netflix на испанском языке.

Рохелио Гуэрра