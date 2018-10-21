Как изменились и как выглядят теперь звезды сериала «Богатые тоже плачут»

Вероника Кастро
Не только в России, но и в других странах сериал «Богатые тоже плачут» с Вероникой Кастро произвели настоящую революцию в телевизионном жанре и стали классикой «мыльных опер». Сейчас актриса работает телеведущей в Мексике и появляется в различных шоу. У нее есть сеть магазинов и салонов красоты, а также именная линия косметики. Кастро старается выглядеть молодо, привлекательно и, судя по ее заметно изменившимся чертам лица, не является противницей пластической хирургии. Вероника Кастро никогда не была замужем, а в одном из интервью заявила, что гордится своим статусом матери-одиночки. У актрисы есть двое сыновей от разных мужчин — младший Майкл и старший Кристиан, известный в Латинской Америке певец. Бурные романы у Кастро позади. В последнее время она посвящает себя религии и внукам, но не забывает и о работе. Недавно легендарная Вероника Кастро триумфально вернулась на тв-экраны и сыграла главную роль в сериале «Дом цветов» — третьем по счету мексиканском сериале компании Netflix на испанском языке.
Рохелио Гуэрра
Горячего красавца Луиса Альберто сыграл Рохелио Гуэрра. Актер сыграл более чем в сотне сериалов и фильмов. Герра был трижды женат и стал отцом пятерых сыновей. Первый брак звезды сериала «Богатые тоже плачут» продлился всего две недели, а третья супруга, актриса Марибель Роблес была младше его на 25 лет. В 2013 году перестал сниматься и стал играть в театре, а также занимался дубляжом и преподавал на курсах актерского мастерства. В феврале 2018 года Рохелио Гуэрра скончался от остановки сердца на 82-м году жизни.
Эдит Гонсалес
Возлюбленную Бето, Марию Исабель сыграла юная актриса, танцовщица и модель Эдит Гонсалес, прославившаяся благодаря сериалу «Богатые тоже плачут». В декабре актрисе исполнится 54 года, она по-прежнему отлично выглядит, снимается в кино и играет в театре. Кроме того, Гонсалес сумела превратить свое хобби в бизнес и теперь является одним из самых высокооплачиваемых и популярных кулинаров Мексики. В 2004 году Эдит родила дочь Констанс, отцом которой, по слухам, стал известный мексиканский политик Сантьяго Крилл. Несколько лет назад актриса вышла замуж за бизнесмена Лоренцо Лацо.
Гильермо Капетильо
В апреле 2018 года Гильермо Капетильо отметил 60-летний юбилей. Главный красавчик сериала «Богатые тоже плачут» успешно снимался во многих мексиканских сериалах и стал секс-символом в страны. Кроме того, Гильермо известен как музыкант и тореадор — он играет на фортепиано и гитаре, прекрасно поет и провел несколько сотен поединков с быками. Увлечение корридой Капетильо унаследовал от отца, который считается одним из самых заметных матадоров Мексики. Гильермо Капетильо приписывают множество романов, но женат он был женат всего один раз — на девушке младше его почти на двадцать лет, с которой он расстался спустя три года после свадьбы.
Алисия Родригес
Алисия Родригес, сыгравшая высокомерную донью Елену Исагирре де Сальватьер, снялась в полусотне с лишним картин и не раз становилась лучшей актрисой Мексики. Актриса написала несколько книг и сборников стихов, записывала песни, получила докторскую степень. В последние несколько лет Ролригес, которой в мае исполнилось 83 года, посвятила себя общественной деятельности и стала президентом Комитета Знамени Мира при ООН.
Росио Бенкельс
Росио Банкельс никогда серьезно не относилась к актерской карьере. Она является известной артисткой оперетты, поет национальные песни, баллады и работает на мексиканском телевидении. В июне Росио отметила свой 60-летие. Бенкельс была замужем дважды: от первого мужа Педро Мендесом она родила дочь Памелу, с вторым мужем, продюсером Хорхе Берланга она прожила двадцать лет и родила от него сына Родриго.
Мигель Палмер
Экранному негодяю Диего из сериала «Богатые тоже плачут» Мигелю Палмеру недавно исполнилось 75 лет. Актер работал в кино и на телевидении, но былого успеха так и не повторил. Мигель Палмер был дважды женат, у него есть дочь Валерия, ставшая актрисой, и сын Мигель, решивший стать профессиональным спортсменом.
Леонардо Даниэль
Леонардо Даниэлю сейчас 64 года, он продолжает сниматься в сериалах и вести активный образ жизни. Леонардо ведет Instagram, в котором публикует фото с пробежек и занятий спортом. Данеэль был дважды женат и сейчас является счастливым отцом пятерых детей.
Фото: globallookpress, imbd, kinopoisk, eastnews, instagram