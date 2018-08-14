65-летняя звезда «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» Вероника Кастро сыграла главную роль в новом сериале

Легендарная Вероника Кастро, прославившаяся на весь мир благодаря сериалам «Богатые тоже плачут» (1979 год) и «Дикая роза» (1987 год), триумфально вернулась на тв-экраны. 65-летняя актриса сыграла главную роль в сериале «Дом цветов» — третьем по счету мексиканском сериале компании Netflix на испанском языке.
Героиня Вероники — состоятельная владелица крупной компании, занимающейся цветочным бизнесом. После самоубийства любовницы ее мужа и появлении в доме незаконнорожденных детей размеренная жизнь богачей становится с ног на голову.
Мировая премьера снятого в жанре «черной» комедии сериала состоялась 10 августа. Всего зрителей ждет 13 получасовых серий.
В последнее время Вероника нечасто появляется в крупных кинопроектах. Она предпочитает вести размеренную жизнь, уделяя время внукам.
Планируете ли вы охнакомиться с новой работой актрисы?
Фото и видео: instagram, globallookpress