65-летняя звезда «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» Вероника Кастро сыграла главную роль в новом сериале

Легендарная Вероника Кастро, прославившаяся на весь мир благодаря сериалам «Богатые тоже плачут» (1979 год) и «Дикая роза» (1987 год), триумфально вернулась на тв-экраны. 65-летняя актриса сыграла главную роль в сериале «Дом цветов» — третьем по счету мексиканском сериале компании Netflix на испанском языке.

Героиня Вероники — состоятельная владелица крупной компании, занимающейся цветочным бизнесом. После самоубийства любовницы ее мужа и появлении в доме незаконнорожденных детей размеренная жизнь богачей становится с ног на голову.

Мировая премьера снятого в жанре «черной» комедии сериала состоялась 10 августа. Всего зрителей ждет 13 получасовых серий.

В последнее время Вероника нечасто появляется в крупных кинопроектах. Она предпочитает вести размеренную жизнь, уделяя время внукам.