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Как изменились и как выглядят теперь актеры сериала «Счастливы вместе»

Серый слайд, который
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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Бочкарева

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Сериал «Счастливы вместе» стал одним из самых популярных ситкомов на российском телевидении. За повседневной жизнью потешного семейства Букиных и их нелепыми соседями следили миллионы зрителей. Предлагаем посмотреть, как изменились и как выглядят теперь актеры этого популярного проекта.

Наталья Бочкарева

Наталье Бочкаревой в конце июля исполнилось 38 лет. Актриса, сыгравшая в сериале пышнотелую супругу главного героя Гены Букина с огненно-рыжими волосами, после съемок в проекте похудела и стала жгучей брюнеткой. У Бочкаревой подрастают одиннадцатилетний сын Иван и десятилетняя дочь Мария от экс-супруга, адвоката Николая Борисова. Недавно Наталья рассказала о новом романе, правда, имя избранника называть не стала.

Дарья Сагалова

Дарья Сагалова, которая является профессиональным хореографом, открыла собственную школу танцев, вышла замуж за бизнесмена Константина Масленникова и родила двоих детей — дочерей Елизавету и Стефанию, которой в конце июля исполнилось три года. Актриса, сыгравшая в сериале дочь главных героев — дерзкую блондинку Свету Букину с вызывающим макияжем и откровенными нарядами, в жизни выглядит совсем по-другому. Недавно Сагалова сделала короткую стрижку и опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в элегантном черном комбинезоне и совершенно не похожа на свою героиню, прославившую ее на всю страну.

Виктор Логинов

Исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов регулярно снимается в комедийных сериалах, работает телеведущим и играет в театре. Многодетный отец и в прошлом трижды женатый Логинов сейчас находится в разводе и о личной жизни предпочитает не распространяться. Известно, что у актера есть девушка. В одном из интервью он признался, что мечтает о свадьбе на Бали, и если уж он решится сделать предложение любимой, то эта свадьба станет в его жизни последней.

Александр Якин

Александр Якин начался сниматься в сериале «Счастливы вместе» еще будучи школьником. В итоге исполнитель роли неуверенного в себе подростка Ромы Букина окончил актерский факультет ГИТИСа, стал актером Театра Наций, сыграл в популярных сериалах «Восьмидесятые» и «Физрук». Пару лет назад Якин женился на своей однокурснице, актрисе Анне Зайцевой.

Юлия Захарова

Исполнительница роли странной соседки Букиных, сотрудницы банка по имени Лена Степанова-Полено, Юлия Захарова после сериала «Счастливы вместе» нигде больше не снималась. Актриса играет в театре и, судя по ее Instagram, ведет активный образ жизни — путешествует, катается на сноуборде и занимается йогой.

Павел Савинков

Экранный супруг Юлии Захаровой — мошенник с эффектным именем Толик Полено — Павел Савинков снялся во многих известных телесериалах. Правда, везде играл только второстепенные роли. Савинков женат на актрисе Александре Стрельциной, с которой они растят двухлетнюю дочь Симу.

Алексей Секирин

Первый экранный муж Захаровой Алексей Секирин играл в кино и театре, а пару лет назад был наставниками в Школе актерского мастерства в скандальном реалити-шоу «Дом-2». Секирин встречался с актрисой Анастасией Стоцкой, а в 2014 году женился на продюсере Евгении Дмитриевой, от которой у него есть дочь.

Фото: starface, eastnews, globallookpress, instagram, Екатерина Ширинкина / Passsion.ru

Видео: Youtube

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