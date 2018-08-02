Как изменились и как выглядят теперь актеры сериала «Счастливы вместе»

Исполнитель роли Гены Букина Виктор Логинов регулярно снимается в комедийных сериалах, работает телеведущим и играет в театре. Многодетный отец и в прошлом трижды женатый Логинов сейчас находится в разводе и о личной жизни предпочитает не распространяться. Известно, что у актера есть девушка. В одном из интервью он признался, что мечтает о свадьбе на Бали, и если уж он решится сделать предложение любимой, то эта свадьба станет в его жизни последней.

Александр Якин