38-летняя Наталья Бочкарева и ее возлюбленный начали жить вместе, но жениться не собираются

После непростого развода с супругом-адвокатом Николаем Борисовым Наталья Бочкарева решила тщательно скрывать свою личную жизнь от посторонних глаз. Однако актриса откровенно рассказала, что ее сердце давно занято, и недавно она даже съехалась с возлюбленным.

«Да, мы живем вместе. Мы вдвоем, и у нас все хорошо. Что касается колечка, то для меня эта игра в «предложение-помолвку-свадьбу» уже давно не актуальна. Мой любимый довольно часто дарит мне ювелирные украшения и без повода. Мы действительно счастливы вместе даже без официально узаконенных отношений. Надеюсь, это уже навсегда», — призналась Наталья журналу StarHit.