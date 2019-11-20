Как изменились и чем сейчас занимаются Железняк, Добронравов и другие актеры сериала «Сваты»
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Фото: Starface
Олеся Железняк
Фото: Kinopoisk / vesti.ru
Олеся Железняк играет в театре, снимается в кино и сериалах. Актриса, которой в ноябре исполнилось 45 лет, замужем за актером Спартаком Сумченко, от которого родила четверых детей — сыновей Савелия, Прохора, Фому и дочь Агафью.
«Я больше зарабатываю, потому что я больше работаю — снимаюсь, спектакли... Я думаю, что смущение с его стороны присутствует, для него это непростой момент. Но семья — она для чего? Это — судьба человека, путь какой-то, который ты проходишь. Я не представляю, что наши отношения поменялись бы, если бы он приносил больше денег... но не на этом же все строится, правильно? Есть любовь, а когда есть любовь, то неважно, кто что — я этим, а он другим. Он дарит свое тепло. Я просто думаю, что если бы работал и он, и я, а с кем бы были наши дети в те часы, когда меня нет? Получается, что детей наших воспитывали бы другие люди, которым бы мы платили», — рассказала Железняк в недавнем интервью.
Николай Добрынин
Фото: Kinopoisk / Eastnews
Николай Добрынин недавно решил уйти из 7-го сезона сериала «Сваты». Заслуженному артисту России надоело, что, по задумке сценаристов, над его персонажем постоянно зло шутили другие герои, из-за чего он стал «неудачником, глупым подкаблучником и алкашом». К слову, ранее из-за надоевшего ему сценария шоу также покинул и Анатолий Васильев, который играл Юрия Ковалева. Он тоже устал «интеллигентно молчать» и терпеть подколы героя Федора Добронравова.
В последние несколько лет Никоалй Добрынин регулярно снимается в сериалах, играет в театре. Актер женат на своей поклоннице, бывшей стюардессе Екатерине Комиссаровой, которая сейчас работает в театре Виктюка помощником режиссера. У супругов подрастает 11-летняя дочь Нина.
Федор Добронравов
Фото: Kinopoisk / Instagram
Федор Добронравов в образе отца Ивана Будько Федор заслужил всенародную любовь. С тех пор актер не останавливался на достигнутом и продолжил активно сниматься в фильмах и сериалах, играть в театре. У Федора Добронравова и его жены Ирины есть двое взрослых сыновей Виктор и Иван, которые пошли по стопам отца и тоже стали актерами, а также подарили своего знаменитому отцу троих внучек.
Татьяна Кравченко
Фото: Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova / eastnews
Экранная супруга Федора Добронравова Татьяна Кравченко является одной из ведущих актрис театра «Ленком», также играет в других театрах, снимается в кино и сериалах. У Кравченко есть 33-летняя дочь Анна, которая работает дизайнером.
Людмила Артемьева
Фото: kino-teatr.ru / instagram
Людмила Артемьева сыграла в сериале интеллигентную даму Ольгу Ковалеву. Актриса, как и многие ее коллеги по проекту, приняла участие в съемках продолжения «Сватов», она регулярно снимается в сериалах и кино, играет в театре. Артемьева вошла в состав жюри пародийного талант-шоу «Один в один». У актрисы есть дочь Екатерина от экс-супруга Сергея Парфенова, которая не пошла по стопам матери и выбрала карьеру переводчика.
Александр Феклистов
Фото: Kinopoisk / Eastnews
Александр Феклистов много играет в театре, снимается в кино и сериалах. Феклистов давно и счастливо женат на экономисте по имени Елена, которую считает своим лучшим другом и помощником. Дети актера не пошли по его стопам: старшая дочь работает на телевидении, младшая по образованию театровед и менеджер, а сын – офицер военно-медицинской службы.
Даниил Белых
Фото: kino-teatr.ru / instagram
Даниил Белых, который в декабре отметит 40-летний юбилей, исполнил в сериале роль Максима Ковалева. Актер востребован в киноиндустрии, женат на кастинг-директоре Анне Теленовой.
Инна Королева
Фото: Kinopoisk / Instagram
Экранная супруга Даниила Белых Инна Королева после участия в сериале стала очень востребованной актрисой. Правда, в последнее время она в основном занимается дубляжом, чем актерской карьерой. Возможно, это связано с тем, что в 2017 году она родила сына. Также у Королевой есть дочь Ульяна Иващенко, которая снималась с ней в «Сватах».
Ульяна Иващенко
Фото: Kinopoisk / Instagram
Ульяна Иващенко сыграла роль Евгении Максимовны Ковалевой или просто Женьки в разных сезонах телесериала «Сваты» в детстве. В октябре Ульяне исполнилось 17 лет, и в ней уже трудно узнать ту маленькую Женьку.
Анна Кошмал
Фото: kino-teatr.ru / instagram
Анна Кошмал получила известность благодаря роли Жени Ковалевой в пятом и шестом сезонах популярного телесериала «Сваты», за которую была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию «Телетриумф». Посмотрите, в какую красивую голубоглазую блондинку она превратилась!
Фото: instagram, eastnews, starface, kinopoisk, globallookpress
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