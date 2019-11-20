Как изменились и чем сейчас занимаются Железняк, Добронравов и другие актеры сериала «Сваты»

Олеся Железняк играет в театре, снимается в кино и сериалах. Актриса, которой в ноябре исполнилось 45 лет, замужем за актером Спартаком Сумченко, от которого родила четверых детей — сыновей Савелия, Прохора, Фому и дочь Агафью.

«Я больше зарабатываю, потому что я больше работаю — снимаюсь, спектакли... Я думаю, что смущение с его стороны присутствует, для него это непростой момент. Но семья — она для чего? Это — судьба человека, путь какой-то, который ты проходишь. Я не представляю, что наши отношения поменялись бы, если бы он приносил больше денег... но не на этом же все строится, правильно? Есть любовь, а когда есть любовь, то неважно, кто что — я этим, а он другим. Он дарит свое тепло. Я просто думаю, что если бы работал и он, и я, а с кем бы были наши дети в те часы, когда меня нет? Получается, что детей наших воспитывали бы другие люди, которым бы мы платили», — рассказала Железняк в недавнем интервью.

Николай Добрынин