«Увидит какую-то получше чем я»: многодетная мама Олеся Железняк ревнует красавца-мужа к другим женщинам и предпочитает работать вместо него

«Я ужасно ревнивая, я ужасно его ревную. Он мне говорит иногда: "Это ты не хочешь, чтобы я работал". Я все время думаю, что он увидит какую-то получше чем я, а таких много. А еще на съемках артистки нарядятся — и давай...», — призналась многодетная мама.

Несмотря на то, что Спартак долго ухаживал и даже дрался за нее в юности, Олеся не верит в его постоянство. В какой-то момент, добившись расположения, он исчез из ее жизни, мучил своим равнодушием. «Он меня разлюбил, хотя он отрицает, но я помню. Мне кажется, он говорил, что я для него — "прочитанная книга". Но он этого не помнит», — вспоминает Олеся.

«Я его принимаю таким, какой он есть, и чем он мне понравился, я уже не помню. <...> Я когда в детях вижу его черты, я думаю: какое счастье, что решилась. <...> Семья — это один раз и навсегда. Мое сердце отдано моему мужу. И я принимаю его со всеми его недостатками», — призналась актриса в эфире «Россия1».