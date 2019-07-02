«Увидит какую-то получше чем я»: многодетная мама Олеся Железняк ревнует красавца-мужа к другим женщинам и предпочитает работать вместо него

Актриса Олеся Железняк, получившая известность благодаря роли Зои Мисочкиной в фильме «Ландыш серебристый» и народную любовь благодаря съемкам в сериале «Сваты», стала очередной героиней программы «Судьба человека». В разговоре с Борисом Корчевниковым мама четверых детей рассказала о здоровье, карьере и своей нестандартной семье.
Муж, с которым она познакомилась на курсах во ВГИК, — тоже актер. Его имя — Спартак Сумченко — мало что говорит среднестатистическому зрителю. Олеся добилась гораздо больших успехов в карьере, и ее это вполне устраивает.
«Я больше зарабатываю, потому что я больше работаю — снимаюсь, спектакли... Я думаю, что смущение с его стороны присутствует, для него это непростой момент. Но семья — она для чего? Это — судьба человека, путь какой-то, который ты проходишь. Я не представляю, что наши отношения поменялись бы, если бы он приносил больше денег... но не на этом же все строится, правильно? Есть любовь, а когда есть любовь, то неважно, кто что — я этим, а он другим. Он дарит свое тепло. Я просто думаю, что если бы работал и он, и я, а с кем бы были наши дети в те часы, когда меня нет? Получается, что детей наших воспитывали бы другие люди, которым бы мы платили», — рассуждает Железняк.
Домашние обязанности супруги делят пополам.
Фото: Кадр из эфира
«Я ужасно ревнивая, я ужасно его ревную. Он мне говорит иногда: "Это ты не хочешь, чтобы я работал". Я все время думаю, что он увидит какую-то получше чем я, а таких много. А еще на съемках артистки нарядятся — и давай...», — призналась многодетная мама.
Несмотря на то, что Спартак долго ухаживал и даже дрался за нее в юности, Олеся не верит в его постоянство. В какой-то момент, добившись расположения, он исчез из ее жизни, мучил своим равнодушием. «Он меня разлюбил, хотя он отрицает, но я помню. Мне кажется, он говорил, что я для него — "прочитанная книга". Но он этого не помнит», — вспоминает Олеся.
«Я его принимаю таким, какой он есть, и чем он мне понравился, я уже не помню. <...> Я когда в детях вижу его черты, я думаю: какое счастье, что решилась. <...> Семья — это один раз и навсегда. Мое сердце отдано моему мужу. И я принимаю его со всеми его недостатками», — призналась актриса в эфире «Россия1».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: кадры из эфира, globallookpress, instagram
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