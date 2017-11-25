Passion.ru поговорил с актрисой и телеведущей Ириной Безруковой о переполняющих эмоциях, чувстве влюбленности, самых неприятных слухах, отношении к возрасту и выяснил, каким она видит своего идеального мужчину.

У нас получилась очень драматичная фотосессия. Кстати, как она вам? Понравилось или было непривычно в таком драматичном и довольно мрачном образе? Мне интересно пробовать разные образы, экспериментировать, поскольку я актриса. Нормально, что существует некий стереотип. Когда предлагают одинаковые образы, похожие роли, которые по типажу больше мне подходят. Чаще всего неожиданные, парадоксальные роли актерам играть интереснее. Это расширяет актерский диапазон. Так что, на мой взгляд, получилась шикарная фотосессия. Вы сами склонны драматизировать в жизни или стараетесь всегда искать положительные стороны в происходящем? Я думаю, что большинство читателей сайта Passion.ru — это женщины, так что ответ напрашивается сам собой. Женщины — существа эмоциональные, у которых большой диапазон эмоций. Поэтому в какие-то моменты жизни, конечно, появляется драматическая составляющая. А на следующий день выходит солнце, и ты думаешь: «Ну и что это было?» Просто мы, женщины, подвластны действию гормонов, которые формируют наше настроение, особенно когда мы переживаем или что-то остро чувствуем.

Как справляетесь с эмоциями? Что делаете, когда надо дать им выход? Может быть, поете? С микрофоном у вас получилось много эффектных кадров... Я воспитана таким образом, что резко на людях свои эмоции не выплескиваю и стараюсь вести себя сдержанно. Но время от времени необходимо снимать стресс. Есть масса исследований, согласно которым человек, постоянно сдерживающий эмоции, в конце концов просто заболевает. Невыплеснутые эмоции превращаются в блоки в организме, которые совсем не полезны. Так что я иногда дурачусь, пою с друзьями в караоке, танцую или иду на сеанс активного массажа. Часто выручает профессия, потому что там можно делать все, что хочешь, и тебе ничего за это не будет. (Смеется). К примеру, недавно снялась в русской адаптации американской картины «Менталист», где моя героиня решается на крайности. Но пока не могу раскрывать подробности... То есть в жизни вы достаточно закрытый человек? Нет, я считаю, это не закрытость, а воспитание. Я росла в интеллигентной семье, в которой, как в Одессе говорят, вести себя «как на привозе», истерить и бросаться предметами было не принято. Считаю, что погружать всех в свои проблемы и эмоции неправильно, это сродни эмоциональной распущенности. Так что утюгами бросаться в запале я точно не буду. Но ситуации бывают разные. Если кому-то будет угрожать опасность или кто-то будет вести себя недостойно, то я сдерживать себя не стану. И вступлюсь, и внимание привлечь к проблеме, и повести себя темпераментно смогу.

Как относитесь к сплетням, слухам и желтым новостям о себе? Я уже давно знаю «правила» этой игры: все это делается элементарно ради рейтингов и денег. Поэтому меня сложно удивить этим или расстроить. Но некоторые люди таким псевдоновостям все же верят, снежный ком слухов начинает расти, начинается обсуждение несуществующих вещей... Мне жаль людей, которые тратят на это свое время. Наверное, действительно, когда у человека нет своей личной жизни, он начинает интересоваться чужими историями. Мы с коллегами часто даже не в курсе последних слухов друг о друге, потому что нам это все неинтересно. Единственное, очень жаль, что есть живучие так называемые «желтые утки», которые люди приводят в качестве аргументов, уверяя, что они знают человека. И утверждают, что та или иная знаменитость поступила так и так, и поэтому сейчас все, что с ней происходит, — это последствия поступков прошлого. Надо понимать, что существует отдельная виртуальная реальность с отдельными виртуальными персонажами, у которых мало общего с реальными известными людьми. Понятно, давайте поговорим о чем-нибудь приятном. Вы считаете себя влюбчивым человеком? Чем вас можно очаровать и покорить? О да! Считаю! Но часто об этом знаю только я одна. Кроме того, часто эти влюбленности очень быстро рассеиваются. Иногда посмотришь на человека и думаешь: «Во что тут было влюбляться?» У меня влюбленность необязательно связана с партнерством. Чувство влюбленности может быть связано с друзьями, творцами, талантливыми книгами, картинами, фильмами. Мне, к примеру, может очень понравиться фильм, я очаровываюсь образом человека, его создавшего, а после личного общения... Бывает, что иллюзии исчезают.

И все-таки какие качества именно в мужчинах вы цените больше всего? Вы знаете, тут можно на трехтомничек наговорить. Много важных моментов... Но если одним словом сказать, то человек должен быть достойным. Это человек, который занят своим делом и в нем преуспевает. Мне нравятся умные мужчины с хорошим чувством юмора, бережные, деликатные в общении, искренние. В общем, надежные мужчины, которых есть за что уважать и с которыми чувствуешь себя уверенно и спокойно. Отношения не должны напоминать морскую гладь, но и чувcтвовать себя как на бомбе, которая искрит, и не знаешь, когда шарахнет, тоже совсем не хочется. Любой женщине необходимо, чтобы мужчина был надежным, мог ее оградить от чего-то, если понадобится, утешить и защитить. Хоть мы и не на войне. А уровень доходов и профессия не имеют значения. Вы потрясающе выглядите, поделитесь секретами красоты. Если бы их знала... Скажем так: я пытаюсь их узнать. Но я думаю, дело не в секретах, а в дисциплине. Просто нельзя распускаться. Как только расслабляюсь, я, как и все женщины, понимаю: «Ой-ой-ой, надо все обратно срочно возвращать!» На диетах я не сижу, но у меня более сложная история. Я пытаюсь придерживаться раздельного питания, тогда у меня вес держится в норме. Посещаю косметолога и массажиста. И еще пью много воды без газа. А со спортом дружите? Спортзал, тренировки, сейчас модно бегать... Были активные проекты, те же «Танцы со звездами», но у меня сейчас, скажем так, пассивный период, который я планирую в ближайшем будущем перевести в активный. У меня очень хороший массажист, фасциальный практик. Сеанс ее массажа приравнивается к полноценному занятию в тренажерном зале. Так получилось, что у меня был очень плотный гастрольный график, много перелетов. Я облетела 22 крупных города страны в рамках гастрольного тура — едва хватало времени на сон! И я поняла, что если оставшееся свободное время потрачу на тренажерный зал, то уже некому там будет тренироваться.