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Ивлеева, Самбурская и другие известные красотки, которые не боятся выглядеть смешно

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
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😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Ивлеева

Фото: Пресс-служба
Эти знаменитости могут похвастаться эффектной внешностью, природной красотой и шикарными фигурами. Редакторы мужских глянцевых журналов мечтают заполучить их для откровенных съемок, миллионы мужчин грезят о них, а девушки хотят быть на них похожими или... завидуют им. Сами они тем временем совершенно не боятся выглядеть смешно и непривлекательно. Они с легкостью публично смеются над собой, не наряжаются всегда, как дивы, не стесняются показывать всем свои неудачные фотографии или забавные ролики, в которых совсем не похожи на безупречных женщин мечты. И мы их за это особенно любим.

Анастасия Ивлеева

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Анастасия Ивлеева начинала с того, что выкладывала в Instagram забавные ролики со своим участием. Сначала она стала популярным блогером, потом успешной телеведущей, а недавно попала в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет, составленный изданием Forbes. Превратившись в звезду шоу-бизнеса, Настя не утратила самоиронию и продолжает радовать поклонников смешными видео и фотографиями, на которых предстает далеко не в самом презентабельном виде.

Настасья Самбурская

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Настасья Самбурская — еще одна ироничная девушка с сокрушительным чувством юмора. Актриса блистает на красных дорожках в эффектных нарядах, демонстрирует прекрасную физическую форму, снимается для глянца и при этом может запросто публично заявить, что «наела» живот или опубликовать в соцсетях свои неудачные, «честные» или смешные фото. И никаких томных поз, фотошопа и губ «уточкой».

Светлана Ходченкова

Фото: Getty

Одна из самых красивых актрис российского кино Светлана Ходченкова не строит из себя диву и женщину мечты. Действительно, зачем ей это? Она ведь и так настоящая дива и женщина мечты.

Регина Тодоренко

Фото: Getty

Звезда «Орла и решки», недавно ставшая ведущей собственного интернет-шоу, Регина Тодоренко — девушка очень привлекательная. Особое очарование Регине придает ее непосредственность и то, что она не пытается выдавать себя за безупречную секси-диву. Ведь все мы знаем, ничто так не красит девушку как умение посмеяться над собой.

Дарья Мельникова

Фото: Starface

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова могла бы носить подчеркивающие формы наряды, сниматься для мужского глянца и публиковать в Instagram бесчисленные фото себя любимой. Благо, показать актрисе есть что. Дарья же тем временем любит спортивную удобную одежду и смешные фотографии, почти не красится, а недавно еще и решилась сбрить волосы на голове.

Анна Чиповская

Фото: Eastnews

Одна из самых привлекательных и миловидных актрис российского кино, повзрослев, стала девушкой дерзкой. По словам Ани, ей надоело постоянно играть наивных смазливых милашек. Сказано — сделано: она стала носить косухи, мужские костюмы и отрезала волосы, а в новом сериале «Пекарь и красавица» Чиповская играет взбалмошную модель с непростым характером.

Равшана Куркова

Фото: Getty

Равшана Куркова тоже не из тех девушек, которые будут томно дуть губы перед камерой или фотошопить себя до неузнаваемости. Красивая, искренняя, непосредственная, без комплексов и пафоса — это все про Равшану.

Александра Бортич

Фото: Eastnews

К 24 годам Александра Бортич  успела сыграть главные женские роли во многих успешных фильмах, получить награды, признание и положительные отзывы кинокритиков. В прошлом году она стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour, после чего пришла на шоу Ивана Урганта в спортивном свитшоте и со смехом заявила, что никакой женщиной года себя не считает, а еще хотела бы грудь побольше.

Любовь Толкалина

Фото: Starface

Актриса с ээфектной внешностью и точеной фигурой Любовь Толкалина ведет одну из самых странных и забавных страниц в Instagram среди звезд. Там она показывает себя с размазанным гримом, с огромным бутербродом во рту, лежащей на тротуаре в обнимку с рыбой или гуляющей по лесу завернутой в одеяло...

Кети Топурия

Фото: Instagram

На сцене, светских мероприятиях, в клипах и глянце Кети Топурия предстает в образе дивы. В обычной жизни певица не любит краситься, предпочитает спортивную одежду и признается, что в душе она скорее пацанка, чем секс-символ.

Катя Варнава

Фото: Eastnews

Екатерина Варнава похудела на 30 килограммов, похорошела, постройнела и стала выглядеть очень сексапильно. Смеяться над собой все эти изменения звезде Comedy Woman не мешают — просто посмотрите ее интервью и Instagram.

Наталья Водянова

Фото: Instagram

Наталья Водянова как-то рассказала о женщине, заявившей ей, что вблизи она на супермодель непохожа и вообще страшненькая. В ответ Наталья посоветовала той даме не подходить к ней близко и любоваться ею издалека. Водянова не боится выглядеть неидеально, она спокойно публикует свои «честные» фото без макияжа и укладки и вообще не стремится быть дивой и иконой стиля.

Текст: Роман Страстный

Фото: Eastnews, Starface, Getty, Globallookpress, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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