Ивлеева, Самбурская и другие известные красотки, которые не боятся выглядеть смешно

Эти знаменитости могут похвастаться эффектной внешностью, природной красотой и шикарными фигурами. Редакторы мужских глянцевых журналов мечтают заполучить их для откровенных съемок, миллионы мужчин грезят о них, а девушки хотят быть на них похожими или... завидуют им. Сами они тем временем совершенно не боятся выглядеть смешно и непривлекательно. Они с легкостью публично смеются над собой, не наряжаются всегда, как дивы, не стесняются показывать всем свои неудачные фотографии или забавные ролики, в которых совсем не похожи на безупречных женщин мечты. И мы их за это особенно любим.