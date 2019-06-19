Ивлеева, Самбурская и другие известные красотки, которые не боятся выглядеть смешно

Анастасия Ивлеева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Анастасия Ивлеева начинала с того, что выкладывала в Instagram забавные ролики со своим участием. Сначала она стала популярным блогером, потом успешной телеведущей, а недавно попала в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет, составленный изданием Forbes. Превратившись в звезду шоу-бизнеса, Настя не утратила самоиронию и продолжает радовать поклонников смешными видео и фотографиями, на которых предстает далеко не в самом презентабельном виде.
Настасья Самбурская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Настасья Самбурская — еще одна ироничная девушка с сокрушительным чувством юмора. Актриса блистает на красных дорожках в эффектных нарядах, демонстрирует прекрасную физическую форму, снимается для глянца и при этом может запросто публично заявить, что «наела» живот или опубликовать в соцсетях свои неудачные, «честные» или смешные фото. И никаких томных поз, фотошопа и губ «уточкой».
Светлана Ходченкова
Фото: Getty
Одна из самых красивых актрис российского кино Светлана Ходченкова не строит из себя диву и женщину мечты. Действительно, зачем ей это? Она ведь и так настоящая дива и женщина мечты.
Регина Тодоренко
Фото: Getty
Звезда «Орла и решки», недавно ставшая ведущей собственного интернет-шоу, Регина Тодоренко — девушка очень привлекательная. Особое очарование Регине придает ее непосредственность и то, что она не пытается выдавать себя за безупречную секси-диву. Ведь все мы знаем, ничто так не красит девушку как умение посмеяться над собой.
Дарья Мельникова
Фото: Starface
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова могла бы носить подчеркивающие формы наряды, сниматься для мужского глянца и публиковать в Instagram бесчисленные фото себя любимой. Благо, показать актрисе есть что. Дарья же тем временем любит спортивную удобную одежду и смешные фотографии, почти не красится, а недавно еще и решилась сбрить волосы на голове.
Анна Чиповская
Фото: Eastnews
Одна из самых привлекательных и миловидных актрис российского кино, повзрослев, стала девушкой дерзкой. По словам Ани, ей надоело постоянно играть наивных смазливых милашек. Сказано — сделано: она стала носить косухи, мужские костюмы и отрезала волосы, а в новом сериале «Пекарь и красавица» Чиповская играет взбалмошную модель с непростым характером.
Равшана Куркова
Фото: Getty
Равшана Куркова тоже не из тех девушек, которые будут томно дуть губы перед камерой или фотошопить себя до неузнаваемости. Красивая, искренняя, непосредственная, без комплексов и пафоса — это все про Равшану.
Александра Бортич
Фото: Eastnews
К 24 годам Александра Бортич успела сыграть главные женские роли во многих успешных фильмах, получить награды, признание и положительные отзывы кинокритиков. В прошлом году она стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour, после чего пришла на шоу Ивана Урганта в спортивном свитшоте и со смехом заявила, что никакой женщиной года себя не считает, а еще хотела бы грудь побольше.
Любовь Толкалина
Фото: Starface
Актриса с ээфектной внешностью и точеной фигурой Любовь Толкалина ведет одну из самых странных и забавных страниц в Instagram среди звезд. Там она показывает себя с размазанным гримом, с огромным бутербродом во рту, лежащей на тротуаре в обнимку с рыбой или гуляющей по лесу завернутой в одеяло...
Кети Топурия
Фото: Instagram
На сцене, светских мероприятиях, в клипах и глянце Кети Топурия предстает в образе дивы. В обычной жизни певица не любит краситься, предпочитает спортивную одежду и признается, что в душе она скорее пацанка, чем секс-символ.
Катя Варнава
Фото: Eastnews
Екатерина Варнава похудела на 30 килограммов, похорошела, постройнела и стала выглядеть очень сексапильно. Смеяться над собой все эти изменения звезде Comedy Woman не мешают — просто посмотрите ее интервью и Instagram.
Наталья Водянова
Фото: Instagram
Наталья Водянова как-то рассказала о женщине, заявившей ей, что вблизи она на супермодель непохожа и вообще страшненькая. В ответ Наталья посоветовала той даме не подходить к ней близко и любоваться ею издалека. Водянова не боится выглядеть неидеально, она спокойно публикует свои «честные» фото без макияжа и укладки и вообще не стремится быть дивой и иконой стиля.
Текст: Роман Страстный
Фото: Eastnews, Starface, Getty, Globallookpress, Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!