Неудачный первый поцелуй, тайный роман и рождение троих детей: история любви Курниковой и Иглесиаса

... и во время походов на непринужденные свидания. Ясно было одно — вместе им комфортно, а отношения напоказ — это не про них. «Мне нужны люди, лишь когда я выступаю. А обычно я предпочитаю тишину и покой. Терпеть не могу всякие тусовки, вечеринки и тому подобные вещи. Я прекрасно обхожусь без них. И Анна меня в этом понимает. Она вообще не из разряда гламурных, «пятизвездочных» красоток. С ней можно спокойно пойти поесть гамбургеров или отправиться в поход в горы. Я знаю, что всегда могу на нее опереться. И очень ценю это», — заявил Иглесиас в интервью журналу Gala.