Неудачный первый поцелуй, тайный роман и рождение троих детей: история любви Курниковой и Иглесиаса
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Фото: Global Look Press / All Access
История знакомства Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса давно уже стала легендой. Они встретились в 2002 году во время съемок клипа певца на песню Escape. По сценарию, они должны были изображать страсть и жарко целоваться. Вот только накануне съемок у Ани воспалилась губа, и Энрике заявил, что не будет целовать «прыщавую малолетку». Ситуацию спасли несколько слоев грима, уверенность спортсменки в себе и агенты звезд. А сам Энрике потом признался, что нервничал и ляпнул что-то от волнения. В итоге все прошло прекрасно, а экранные страсти вышли за рамки съемочной площадки...
Фото: Eastnews
С тех пор Иглесиаса и Курникову стали регулярно замечать вместе: папарацци устроили за ними настоящую слежку, фанатки Энрике начали ревновать, а сами Аня и Энрике хранили молчание и предпочитали не выходить в свет в качестве пары.
Фото: Eastnews
Их нежности попадали в объективы фотографов во время спортивных матчей...
... и во время походов на непринужденные свидания. Ясно было одно — вместе им комфортно, а отношения напоказ — это не про них. «Мне нужны люди, лишь когда я выступаю. А обычно я предпочитаю тишину и покой. Терпеть не могу всякие тусовки, вечеринки и тому подобные вещи. Я прекрасно обхожусь без них. И Анна меня в этом понимает. Она вообще не из разряда гламурных, «пятизвездочных» красоток. С ней можно спокойно пойти поесть гамбургеров или отправиться в поход в горы. Я знаю, что всегда могу на нее опереться. И очень ценю это», — заявил Иглесиас в интервью журналу Gala.
Фото: Eastnews
Слухи о свадьбе теннисистки и певца появлялись регулярно, так же, как и сообщения о беременности Анны. Однако сам Энрике не раз заявлял, что не готов заводить детей и не считает брак чем-то обязательным и важным в жизни. «Брак вовсе не обязательно делает нас счастливыми, не заставляет нас любить кого-то сильнее. Я смотрю на своих друзей, которые в браке, и некоторые из них не очень счастливы. Мы с Анной уважаем и любим друг друга, у нас полное взаимопонимание. Но, как и в любых отношениях, у нас есть взлеты и падения, ведь отношения — тяжелая работа», — поделился Иглесиас в том же редком интервью.
Фото: Getty
Тем временем в Сети появлялись фотографии, на которых Анна и Энрике прекрасно проводят время на яхте с любимыми собаками, наслаждаются обществом друг друга и... не торопят события.
Фото: Eastnews
Судя по недавним новостям, влюбленные все же решились на некоторые важные изменения в отношениях. В декабре 2017-го стало известно, что Анна Курникова родила двойню — сына Николаса и дочь Люси.
Фото: Instagram
Малыши уже стали настоящими звездами страниц Instagram своих знаменитых родителей. «До встречи с Анной я даже представить не мог, что способен на длительные отношения с девушкой. Раньше у меня было много пассий, но ни к одной из них я не относился так серьезно, — признался Энрике ведущей испанского утреннего шоу Un Nuevo Día. — Мне нравится моя новая жизнь. Теперь каждый день после работы я действительно тороплюсь домой, чтобы поскорее увидеть Анну и детей. Став отцом, я стал лучше понимать своих родителей».
Фото: Instagram
В начале этого года стало известно, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз.
Фото: Instagram
«Мой лучик солнечного света. 01.30.2020», — трогательно подписал снимок с новорожденной дочкой Энрике, несколько лет назад заявлявший, что не считает семью и детей главным в жизни. В общем, Анне Курникой явно удалось растопить сердце Иглесиаса-младшего.
Фото: Instagram, getty, eastnews, globallookpress
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