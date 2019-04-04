logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Виктория Лопырева рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за отца своего ребенка

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Два месяца назад Виктория Лопырева стала мамой

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
35-летняя Виктория Лопырева и 36-летний Игорь Булатов живут в гражданском браке, и их это устраивает.

Личность отца ребенка Виктории Лопыревой вызвала массу разговоров — до сих пор ходят слухи, что эти отношения лишь видимость и на самом деле родители малыша уже давно не вместе. В своем интервью для «Комсомольской правды» модель рассказала, как дела остоят на самом деле. «Мы по-настоящему счастливы», — уверила она журналистов.

Сейчас пара живет в гражданском браке. «Друг для друга и для нашего малыша мы уже семья. Штамп в паспорте — формальность, дело времени. Еще ни один штамп не помог сохранить отношения, где нет взаимной любви. У нас она есть», — прокомментировала Виктория, но вопрос о свадьбе тактично обошла.

Несмотря на то, что Игорь обеспечивает Викторию и наследника, она не планирует бросать работу: «Сидеть дома в халате — точно не мое. У меня есть рекламные контракты, которым материнство нисколько не мешает, даже наоборот. Здесь, в Майами, продолжаю работать. Недавно, например, снималась для компании LG, на очереди еще два крупных проекта».

За малышом модели помогают присматривать ее мама и няня, американка с чилийскими корнями, в Америке они пробудут до начала теплого сезона в Москве. «5 апреля нашему Марку Лео исполнилось два месяца. Малыш радует и удивляет каждый день. В месяц сказал первое агу, причем не кому-то, а папе. Хотелось бы, чтобы Марк в будущем говорил на нескольких иностранных языках, не забывая и отлично зная родной русский», — поделилась молодая мама, отметив, что сын — практически копия папы.

К пересудам Виктория Лопырева относится спокойно: «Чем больше гадостей о нас писали, тем ближе и сильнее мы становились», — сообщила она.

Больше информации о Виктории и ее новой семье ищите здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы