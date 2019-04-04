Виктория Лопырева рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за отца своего ребенка

Личность отца ребенка Виктории Лопыревой вызвала массу разговоров — до сих пор ходят слухи, что эти отношения лишь видимость и на самом деле родители малыша уже давно не вместе. В своем интервью для «Комсомольской правды» модель рассказала, как дела остоят на самом деле. «Мы по-настоящему счастливы», — уверила она журналистов.

Сейчас пара живет в гражданском браке. «Друг для друга и для нашего малыша мы уже семья. Штамп в паспорте — формальность, дело времени. Еще ни один штамп не помог сохранить отношения, где нет взаимной любви. У нас она есть», — прокомментировала Виктория, но вопрос о свадьбе тактично обошла.

Несмотря на то, что Игорь обеспечивает Викторию и наследника, она не планирует бросать работу: «Сидеть дома в халате — точно не мое. У меня есть рекламные контракты, которым материнство нисколько не мешает, даже наоборот. Здесь, в Майами, продолжаю работать. Недавно, например, снималась для компании LG, на очереди еще два крупных проекта».