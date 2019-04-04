Виктория Лопырева рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за отца своего ребенка

Личность отца ребенка Виктории Лопыревой вызвала массу разговоров — до сих пор ходят слухи, что эти отношения лишь видимость и на самом деле родители малыша уже давно не вместе. В своем интервью для «Комсомольской правды» модель рассказала, как дела остоят на самом деле. «Мы по-настоящему счастливы», — уверила она журналистов.
Сейчас пара живет в гражданском браке. «Друг для друга и для нашего малыша мы уже семья. Штамп в паспорте — формальность, дело времени. Еще ни один штамп не помог сохранить отношения, где нет взаимной любви. У нас она есть», — прокомментировала Виктория, но вопрос о свадьбе тактично обошла.
Несмотря на то, что Игорь обеспечивает Викторию и наследника, она не планирует бросать работу: «Сидеть дома в халате — точно не мое. У меня есть рекламные контракты, которым материнство нисколько не мешает, даже наоборот. Здесь, в Майами, продолжаю работать. Недавно, например, снималась для компании LG, на очереди еще два крупных проекта».
За малышом модели помогают присматривать ее мама и няня, американка с чилийскими корнями, в Америке они пробудут до начала теплого сезона в Москве. «5 апреля нашему Марку Лео исполнилось два месяца. Малыш радует и удивляет каждый день. В месяц сказал первое агу, причем не кому-то, а папе. Хотелось бы, чтобы Марк в будущем говорил на нескольких иностранных языках, не забывая и отлично зная родной русский», — поделилась молодая мама, отметив, что сын — практически копия папы.
К пересудам Виктория Лопырева относится спокойно: «Чем больше гадостей о нас писали, тем ближе и сильнее мы становились», — сообщила она.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram